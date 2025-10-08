Посли ЄС погодили план заборони імпорту російського газу та нафти до 2028 року, - Reuters

Посли країн Євросоюзу домовились продовжити реалізацію плану блоку щодо припинення імпорту російської нафти і газу до 2028 року. Це дозволило подолати перший політичний бар’єр для ухвалення закону.

"ЄС веде переговори щодо законодавчих пропозицій про поступове припинення імпорту російської нафти та газу до січня 2028 року, намагаючись позбавити Кремль доходів для фінансування війни в Україні. На закритій зустрічі в середу посли ЄС домовилися передати запропонований закон своїм міністрам для затвердження на засіданні 20 жовтня", - цитує видання трьох дипломатів.

Якщо закон буде схвалено, імпорт російського газу буде поступово припинено відповідно до нових контрактів з січня 2026 року, а пізніше - відповідно до чинних короткострокових контрактів з червня 2026 року та довгострокових контрактів у січні 2028 року.

"Дипломати заявили, що майже всі країни ЄС висловили підтримку цим планам, що свідчить про те, що вони легко будуть прийняті, попри критику з боку Угорщини та Словаччини, уряди яких хочуть підтримувати тісні зв'язки з Росією", - пише Reuters.

Такі країни, як Угорщина, Франція та Бельгія, все ще імпортують російський газ, який становить 12% імпорту газу в ЄС, що менше, ніж 45% до повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році.

Закон зобов'яже Угорщину та Словаччину, дві країни, які все ще імпортують російську нафту, розробити національні плани щодо припинення цього імпорту до 2028 року.

Плани повинна схвалити "кваліфікована більшість" держав-членів ЄС, тобто щонайменше 55% з них. Після цього країни-члени ЄС та законодавці проведуть переговори щодо остаточного варіанту закону.

Водночас одним із невирішених питань є те, чи експорт скрапленого природного газу до Європи має бути попередньо схвалений до поставки, а також чи повинно його походження перевірятися митними органами після прибуття до портів ЄС, щоб переконатися, що він не є російським.

Франція та Італія заявили, що підтримують загальний план, але хочуть, щоб поставки були або попередньо схвалені - якщо влада зможе це швидко зробити – або перевірені владою після прибуття в ЄС, щоб забезпечити дотримання заборони, розповіли дипломати ЄС.

Також ЄС також веде переговори щодо нового пакета санкцій проти РФ, щоб заборонити імпорт СПГ на рік раніше, у січні 2027 року.

