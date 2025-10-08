РУС
Послы ЕС согласовали план запрета импорта российского газа и нефти до 2028 года, - Reuters

Отказ от российского газа и нефти. Что приняли в ЕС?

Послы стран Евросоюза договорились продолжить реализацию плана блока по прекращению импорта российской нефти и газа до 2028 года. Это позволило преодолеть первый политический барьер для принятия закона.

Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

"ЕС ведет переговоры по законодательным предложениям о постепенном прекращении импорта российской нефти и газа до января 2028 года, пытаясь лишить Кремль доходов для финансирования войны в Украине. На закрытой встрече в среду послы ЕС договорились передать предложенный закон своим министрам для утверждения на заседании 20 октября", - цитирует издание трех дипломатов.

Если закон будет одобрен, импорт российского газа будет постепенно остановлен в соответствии с новыми контрактами с января 2026 года, а позже - в соответствии с действующими краткосрочными контрактами с июня 2026 года и долгосрочными контрактами в январе 2028 года.

"Дипломаты заявили, что почти все страны ЕС выразили поддержку этим планам, что свидетельствует о том, что они легко будут приняты, несмотря на критику со стороны Венгрии и Словакии, правительства которых хотят поддерживать тесные связи с Россией", - пишет Reuters.

Такие страны, как Венгрия, Франция и Бельгия, все еще импортируют российский газ, который составляет 12% импорта газа в ЕС, что меньше, чем 45% до полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Закон обяжет Венгрию и Словакию - две страны, которые все еще импортируют российскую нефть, разработать национальные планы по прекращению этого импорта до 2028 года.

Планы должно одобрить "квалифицированное большинство" государств-членов ЕС, то есть не менее 55% из них. После этого страны-члены ЕС и законодатели проведут переговоры по окончательному варианту закона.

В то же время одним из нерешенных вопросов является то, должен ли экспорт сжиженного природного газа в Европу быть предварительно одобрен до поставки, а также должно ли его происхождение проверяться таможенными органами по прибытии в порты ЕС, чтобы убедиться, что он не является российским.

Франция и Италия заявили, что поддерживают общий план, но хотят, чтобы поставки были либо предварительно одобрены - если власти смогут это быстро сделать - или проверены властями по прибытии в ЕС, чтобы обеспечить соблюдение запрета, рассказали дипломаты ЕС.

Также ЕС также ведет переговоры по новому пакету санкций против РФ, чтобы запретить импорт СПГ на год раньше, в январе 2027 года.

