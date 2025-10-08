ЄС вважає максималістськими нові вимоги США щодо торгівлі, - Bloomberg

Представники Європейського Союзу вважають, що нові вимоги США щодо торгових поступок та інших заходів можуть підірвати нещодавню угоду, спрямовану на запобігання торговельній війні.

Зазначається, що раніше у жовтні адміністрація президента США Дональда Трампа надіслала ЄС нову пропозицію щодо впровадження "взаємної, справедливої та збалансованої" торгівлі.

Співрозмовники агентства не розкрили подробиць вимог США, але зазначили, що чиновники ЄС вважають ці прохання максималістськими, а поступки – значними.

Нові вимоги США з’явилися в той час, коли обидві сторони готуються до переговорів щодо наступних кроків після торговельної угоди, укладеної влітку. Угода встановлює 15-відсоткове мито на більшість європейських товарів, що ввозяться до США.

За словами джерел, Вашингтон шукав можливостей для обговорення законодавства ЄС, включно з цифровими та технологічними правилами.

Євросоюз неодноразово заявляв, що збереження регуляторної автономії є "червоною лінією" у цих обговореннях, але блок консультуватиметься зі США з кожного питання.

"Наразі ми зосереджені на сумлінному виконанні спільної заяви ЄС-США, яка є важливою для збереження нашої неперевершеної трансатлантичної торгівлі, захисту бізнесу й збереження робочих місць. Ця заява є нашою основою для спільної стратегічної співпраці", - сказав речник Єврокомісії Олоф Гілл, коли його попросили прокоментувати вимоги США.

Нагадаємо, 27 липня президент США Дональд Трамп повідомив, що США та Європейський Союз уклали торговельну угоду.