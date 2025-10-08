ЕС считает максималистскими новые требования США по торговле, - Bloomberg
Представители Европейского Союза считают, что новые требования США относительно торговых уступок и других мер могут подорвать недавнее соглашение, направленное на предотвращение торговой войны.
Об этом пишет агентство Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что ранее в октябре администрация президента США Дональда Трампа направила ЕС новое предложение по внедрению "взаимной, справедливой и сбалансированной" торговли.
Собеседники агентства не раскрыли подробностей требований США, но отметили, что чиновники ЕС считают эти просьбы максималистскими, а уступки - значительными.
Новые требования США появились в то время, когда обе стороны готовятся к переговорам относительно следующих шагов после торговой сделки, заключенной летом. Соглашение устанавливает 15-процентную пошлину на большинство европейских товаров, ввозимых в США.
По словам источников, Вашингтон искал возможностей для обсуждения законодательства ЕС, включая цифровые и технологические правила.
Евросоюз неоднократно заявлял, что сохранение регуляторной автономии является "красной линией" в этих обсуждениях, но блок будет консультироваться с США по каждому вопросу.
"Сейчас мы сосредоточены на добросовестном выполнении совместного заявления ЕС-США, которое является важным для сохранения нашей непревзойденной трансатлантической торговли, защиты бизнеса и сохранения рабочих мест. Это заявление является нашей основой для совместного стратегического сотрудничества", - сказал представитель Еврокомиссии Олоф Гилл, когда его попросили прокомментировать требования США.
Напомним, 27 июля президент США Дональд Трамп сообщил, что США и Европейский Союз заключили торговое соглашение.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль