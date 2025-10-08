1 646 3
Вибух стався у квартирі багатоповерхівки у Києві: є загиблий та поранений
Правоохоронці працюють на місці вибуху, який стався 8 жовтня у Святошинському районі Києва. Є загиблий та поранений.
Про це повідомила поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.
Повідомлення про подію надійшло до правоохоронців сьогодні близько 18:30.
За попередньою інформацією, в одній з квартир багатоповерхівки стався вибух, внаслідок якого одна особа загинула та ще одна постраждала.
На місці події працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу та столичного главку, вибухотехніки та інші профільні служби. Всі обставини події зʼясовуються.
