Новини Вибух у Києві
1 646 3

Вибух стався у квартирі багатоповерхівки у Києві: є загиблий та поранений

У Києві стався вибух у квартирі 8 жовтня

Правоохоронці працюють на місці вибуху, який стався 8 жовтня у Святошинському районі Києва. Є загиблий та поранений.

Про це повідомила поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Повідомлення про подію надійшло до правоохоронців сьогодні близько 18:30.

За попередньою інформацією, в одній з квартир багатоповерхівки стався вибух, внаслідок якого одна особа загинула та ще одна постраждала.

На місці події працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу та столичного главку, вибухотехніки та інші профільні служби. Всі обставини події зʼясовуються.

Автор: 

вибух (4641) Київ (20257) Нацполіція (15544)
газ
08.10.2025 19:08 Відповісти
чо одразу газ? Шо хочеш може бути. В часи другого Майдану співробітник з Харкова розказував - сусід вибухівку в сараї варив "штоб прібіть етіх майданутих". Але шось пішло не так і відправився разом з сараєм на Місяць.
08.10.2025 19:21 Відповісти
Хтось гороху об'ївся.
08.10.2025 19:30 Відповісти
 
 