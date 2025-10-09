Треба послати чіткий сигнал Росії: ви прорахувалися, - Каллас

Висока представниця ЄС Кая Каллас вважає, що Україна може деокупувати більше території за підтримки партнерів.

Про це вона заявила в інтерв'ю Zeit, передає Цензор.НЕТ.

Так, вона нагадала нещодавню заяву Дональда Трампа про те, що Україна має шанс відновити контроль над своєю територією в рамках міжнародно визнаних кордонів.

"Українці мають для цього волю. Якщо ми продовжимо підтримувати Україну, вона зможе звільнити ще більше територій і відтіснити Росію ще далі. Але, звісно, вона не зможе зробити це самотужки. Тому так важливо, щоб ми продовжували збільшувати нашу підтримку. Чим сильніша Україна у військовому плані, тим сильніша вона буде за столом переговорів", - пояснила Каллас.

Читайте: Каллас про "репараційну позику" Україні за рахунок російських активів: Той, хто завдав збитки, має відшкодувати їх

Висока представниця ЄС звернула увагу, що російські війська окупували близько одного відсотка території України за останні тисячу днів.

"Вони зазнали дуже великих втрат у цьому процесі. Звичайно, російське керівництво зовсім не дбає про власний народ.

Росія добре вміє вести війну на виснаження. Путін робить ставку на цю "здатність". Він вважає, що має більшу стійкість, ніж європейці, але він помиляється. Війни також закінчуються, коли одна з воюючих сторін вичерпує ресурси для продовження війни. І сьогодні ми бачимо, що російська економіка не дуже добре справляється. Держава майже вичерпала свої грошові резерви. 40 відсотків бюджету йде на військові потреби. Оскільки Росія перебуває під санкціями, вона насправді не може позичати гроші за кордоном, а Китай не бажає відкрито допомагати їм грошима. У них скоро будуть проблеми. Ми повинні послати чіткий сигнал: ви прорахувалися! Час просто не на вашому боці", - підсумувала Каллас.

