УКР
Новини
689 11

Треба послати чіткий сигнал Росії: ви прорахувалися, - Каллас

Каллас: Росія виснажується, Україна може визволити більше територій

Висока представниця ЄС Кая Каллас вважає, що Україна може деокупувати більше території за підтримки партнерів.

Про це вона заявила в інтерв'ю Zeit, передає Цензор.НЕТ.

Так, вона нагадала нещодавню заяву Дональда Трампа про те, що Україна має шанс відновити контроль над своєю територією в рамках міжнародно визнаних кордонів.

"Українці мають для цього волю. Якщо ми продовжимо підтримувати Україну, вона зможе звільнити ще більше територій і відтіснити Росію ще далі. Але, звісно, вона не зможе зробити це самотужки. Тому так важливо, щоб ми продовжували збільшувати нашу підтримку. Чим сильніша Україна у військовому плані, тим сильніша вона буде за столом переговорів", - пояснила Каллас.

Висока представниця ЄС звернула увагу, що російські війська окупували близько одного відсотка території України за останні тисячу днів.

"Вони зазнали дуже великих втрат у цьому процесі. Звичайно, російське керівництво зовсім не дбає про власний народ. 

Росія добре вміє вести війну на виснаження. Путін робить ставку на цю "здатність". Він вважає, що має більшу стійкість, ніж європейці, але він помиляється. Війни також закінчуються, коли одна з воюючих сторін вичерпує ресурси для продовження війни. І сьогодні ми бачимо, що російська економіка не дуже добре справляється. Держава майже вичерпала свої грошові резерви. 40 відсотків бюджету йде на військові потреби. Оскільки Росія перебуває під санкціями, вона насправді не може позичати гроші за кордоном, а Китай не бажає відкрито допомагати їм грошима. У них скоро будуть проблеми. Ми повинні послати чіткий сигнал: ви прорахувалися! Час просто не на вашому боці", - підсумувала Каллас.

росія (68307) Євросоюз (14269) Каллас Кая (355) війна в Україні (6507)
Топ коментарі
+1
Не сігнали треба постлати ..в томогавки..
показати весь коментар
09.10.2025 09:00 Відповісти
Треба більше "сигналів"! Сигналізатори х**ві.
показати весь коментар
09.10.2025 08:50 Відповісти
Як ви задовбали,сигнальщики.
показати весь коментар
09.10.2025 08:51 Відповісти
Вони розуму не добавлять і воювати за пустоголових не будуть.
показати весь коментар
09.10.2025 08:53 Відповісти
Україна на чолі з ішаком приречена,про деокупацію-пуста розмова.Буде взагалі Укаїна,якщо да,то в межах яких кордонів.Це думка здорової людини,наділеної розумом.
показати весь коментар
09.10.2025 08:51 Відповісти
Не сігнали треба постлати ..в томогавки..
показати весь коментар
09.10.2025 09:00 Відповісти
Як тут писали, "Парагвай".
показати весь коментар
09.10.2025 09:07 Відповісти
Як це не дивно звучить, але нам стає вигідним для отримання репарацій від ********** перебування окупантів на нашій території. Завдяки цьому ми можемо нищити в хлам економіку ворога. Поки окупанти тут ми маємо право громити все - заводи, фабрики, інститути, НПЗ, дорги, мости... Все! І коли все там у них ляже будемо говорити про порядок виплати репарацій. То ж хай поки утилізують своїх утирків. А коли вони вийдуть з нашої землі будь який удар по них буде вважатися не відплатою, а агресією. Воно нам треба? Тому виходить що нам варто бити тили ********** якомога більше поки окупанти втекли...
показати весь коментар
09.10.2025 09:14 Відповісти
Це план Європи "Сталевий дикобраз".
показати весь коментар
09.10.2025 09:21 Відповісти
"Надсилайте хлопчиків"( ©Голда Мейр)-або не базікайте.
показати весь коментар
09.10.2025 09:23 Відповісти
Європа посилає сотні мільярдів євро та американську зброю.
показати весь коментар
09.10.2025 09:26 Відповісти
Ви як цивілізовані посилаєте їм сигнал, а вони як гопники посилають вас нах...
показати весь коментар
09.10.2025 09:29 Відповісти
 
 