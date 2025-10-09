РУС
Новости
1 142 14

Нужно послать четкий сигнал России: вы просчитались, - Каллас

Каллас: Россия истощается, Украина может освободить больше территорий

Высокая представительница ЕС Кая Каллас считает, что Украина может деоккупировать больше территории при поддержке партнеров.

Об этом она заявила в интервью Zeit, передает Цензор.НЕТ.

Так, она напомнила недавнее заявление Дональда Трампа о том, что Украина имеет шанс восстановить контроль над своей территорией в рамках международно признанных границ.

"Украинцы имеют для этого волю. Если мы продолжим поддерживать Украину, она сможет освободить еще больше территорий и оттеснить Россию еще дальше. Но, конечно, она не сможет сделать это самостоятельно. Поэтому так важно, чтобы мы продолжали увеличивать нашу поддержку. Чем сильнее Украина в военном плане, тем сильнее она будет за столом переговоров", - пояснила Каллас.

Читайте: Каллас о "репарационном займе" Украине за счет российских активов: Тот, кто нанес ущерб, должен его возместить 

Высокая представительница ЕС обратила внимание, что российские войска оккупировали около одного процента территории Украины за последние тысячу дней.

"Они понесли очень большие потери в этом процессе. Конечно, российское руководство совсем не заботится о собственном народе.

Россия хорошо умеет вести войну на истощение. Путин делает ставку на эту "способность". Он считает, что имеет большую стойкость, чем европейцы, но он ошибается. Войны также заканчиваются, когда одна из воюющих сторон исчерпывает ресурсы для продолжения войны. И сегодня мы видим, что российская экономика не очень хорошо справляется. Государство почти исчерпало свои денежные резервы. 40 процентов бюджета идет на военные нужды. Поскольку Россия находится под санкциями, она на самом деле не может занимать деньги за рубежом, а Китай не желает открыто помогать им деньгами. У них скоро будут проблемы. Мы должны послать четкий сигнал: вы просчитались! Время просто не на вашей стороне", - подытожила Каллас.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

россия (97580) Евросоюз (17676) Каллас Кая (285) война в Украине (6458)
Топ комментарии
+5
Не сігнали треба постлати ..в томогавки..
показать весь комментарий
09.10.2025 09:00 Ответить
+4
Треба більше "сигналів"! Сигналізатори х**ві.
показать весь комментарий
09.10.2025 08:50 Ответить
+3
Як ви задовбали,сигнальщики.
показать весь комментарий
09.10.2025 08:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Вони розуму не добавлять і воювати за пустоголових не будуть.
показать весь комментарий
09.10.2025 08:53 Ответить
Україна на чолі з ішаком приречена,про деокупацію-пуста розмова.Буде взагалі Укаїна,якщо да,то в межах яких кордонів.Це думка здорової людини,наділеної розумом.
показать весь комментарий
09.10.2025 08:51 Ответить
Не сігнали треба постлати ..в томогавки..
показать весь комментарий
09.10.2025 09:00 Ответить
Як тут писали, "Парагвай".
показать весь комментарий
09.10.2025 09:07 Ответить
Як це не дивно звучить, але нам стає вигідним для отримання репарацій від ********** перебування окупантів на нашій території. Завдяки цьому ми можемо нищити в хлам економіку ворога. Поки окупанти тут ми маємо право громити все - заводи, фабрики, інститути, НПЗ, дорги, мости... Все! І коли все там у них ляже будемо говорити про порядок виплати репарацій. То ж хай поки утилізують своїх утирків. А коли вони вийдуть з нашої землі будь який удар по них буде вважатися не відплатою, а агресією. Воно нам треба? Тому виходить що нам варто бити тили ********** якомога більше поки окупанти втекли...
показать весь комментарий
09.10.2025 09:14 Ответить
Це план Європи "Сталевий дикобраз".
показать весь комментарий
09.10.2025 09:21 Ответить
"Надсилайте хлопчиків"( ©Голда Мейр)-або не базікайте.
показать весь комментарий
09.10.2025 09:23 Ответить
Європа посилає сотні мільярдів євро та американську зброю.
показать весь комментарий
09.10.2025 09:26 Ответить
Ви як цивілізовані посилаєте їм сигнал, а вони як гопники посилають вас нах...
показать весь комментарий
09.10.2025 09:29 Ответить
Высокая представительница ЕС Кая Каллас считает, что Украина может деоккупировать больше территории при поддержке партнеров.

Да. И даже больше, чем Россия оккупировала, если шо.
показать весь комментарий
09.10.2025 09:46 Ответить
Кацапи цей смгнал послали еуропі ще у 2008 році - ви у дупі
показать весь комментарий
09.10.2025 10:04 Ответить
Це крінж.
Які нах7й сигнали?!!!
Прокиньтесь!!! Х7йло з кацапами та іньшими "рюзькі я Е" злетіли з котушок й зносять бомбами та ракетами міста й села, вже дрони над вами літають а ви й досі про "сигнали"..... трамп багато "насигналив", допомогло?
Реально тупі чи прикидаються..... я х/з.
показать весь комментарий
09.10.2025 10:24 Ответить
 
 