Нужно послать четкий сигнал России: вы просчитались, - Каллас

Высокая представительница ЕС Кая Каллас считает, что Украина может деоккупировать больше территории при поддержке партнеров.

Об этом она заявила в интервью Zeit, передает Цензор.НЕТ.

Так, она напомнила недавнее заявление Дональда Трампа о том, что Украина имеет шанс восстановить контроль над своей территорией в рамках международно признанных границ.

"Украинцы имеют для этого волю. Если мы продолжим поддерживать Украину, она сможет освободить еще больше территорий и оттеснить Россию еще дальше. Но, конечно, она не сможет сделать это самостоятельно. Поэтому так важно, чтобы мы продолжали увеличивать нашу поддержку. Чем сильнее Украина в военном плане, тем сильнее она будет за столом переговоров", - пояснила Каллас.

Высокая представительница ЕС обратила внимание, что российские войска оккупировали около одного процента территории Украины за последние тысячу дней.

"Они понесли очень большие потери в этом процессе. Конечно, российское руководство совсем не заботится о собственном народе.

Россия хорошо умеет вести войну на истощение. Путин делает ставку на эту "способность". Он считает, что имеет большую стойкость, чем европейцы, но он ошибается. Войны также заканчиваются, когда одна из воюющих сторон исчерпывает ресурсы для продолжения войны. И сегодня мы видим, что российская экономика не очень хорошо справляется. Государство почти исчерпало свои денежные резервы. 40 процентов бюджета идет на военные нужды. Поскольку Россия находится под санкциями, она на самом деле не может занимать деньги за рубежом, а Китай не желает открыто помогать им деньгами. У них скоро будут проблемы. Мы должны послать четкий сигнал: вы просчитались! Время просто не на вашей стороне", - подытожила Каллас.

