Глава МОВА Кім закликав військових не йти в політику: ті нагадали йому про депутатів без досвіду в Раді. ВIДЕО

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім закликав військовослужбовців не йти у політику, оскільки вважає, що "їхня масова участь у цій сфері недоцільна".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Главкому.

Що сказав Кім?

У нас мають бути інтелектуальні керівники та депутати, які зможуть повноцінно, а не однобоко функціонувати. Зрозумійте: я не проти військових у політиці, я їх поважаю й люблю, і це взаємно. Просто вважаю, що їхня масова участь у цій сфері недоцільна. Люди з досвідом управління чи юриспруденції, інших напрямках, які можуть бути ефективними в громадах – безумовно, потрібні. І військові, думаю, обов’язково будуть представлені у депутатських корпусах на 30%. Але на 100% військове політичне керівництво та депутати – це шлях, який ні до чого не призведе.

Прогнозую, що кожна політична сила буде використовувати військових для підвищення своїх рейтингів та заманювати їх до себе всілякими "плюшками". Хоча вони не розуміють, наскільки політика – складна і брудна з точки зору роботи. Тому я прямо закликаю військових не йти в політику й не піддаватися на такі пропозиції.

Згадайте, як після Майдану його представники зайшли до Верховної Ради й місцевих рад. І де вони? Їздять на "мерседесах". Вогонь та вода в політиці завжди проходять, а лишається найскладніше - мідні труби, які пройти дуже важко. У нас і після війни нікуди не дінуться Збройні сили, коли армія залишиться важливою складовою безпеки.

Реакція військових

Офіцер ЗСУ та депутат Київради Олександр Погребиський сказав:

"А я прямо заявляю абсолютно недотичних до політики, не маючих досвіду людей, зокрема з 95 кварталу, коміків йти у президенти. Я прямо закликаю неосвічених та не маючих вищої освіти фотографів йти в народні депутати. Бо результат такого походу ми всі бачимо та вигрібаємо вже четвертий рік. 

Пане Віталію Кім, ми живемо в демократичній країні. У нас кожен має право йти в політику. Не важливо, ти військовий, не військовий. Це доводила наша країна не раз. Ваш головний начальник, далекий від політики, і не може за вашої логіки займати будь-які посади".

Військовий Ігор Лапін у своєму відео зазначив, що Кім, аргументуючи, чому військовим не варто йти в політику, почав наводити приклад Майдану.

"На серйозних щах почав розповідати, що люди, які прийшли з Майдану в політику, взагалі-то просто катаються на "мерседесах", ніде не воюють. Мене це не просто вкурвило. Тому що я хочу нагадати, що постмайданівська влада ... наприклад міністр транспорту Омелян - військовослужбовець, депутат ВР 8-го скликання Олег Барна - загинув у бою, його рідний брат - досі в ЗСУ. Тетяна Чорновол - досі в строю, воює та нищить російську техніку. Далі, генпрокурор Луценко...", - сказав Лапін.

Топ коментарі
+41
Сплило лайно. Давно не піарилося. Кого цікавить його думка?
09.10.2025 11:37 Відповісти
09.10.2025 11:37 Відповісти
+31
не кажи людям що їм робити, бо вони скажуть куди тобі йти
09.10.2025 11:38 Відповісти
09.10.2025 11:38 Відповісти
+21
Корейський інтелектуал.
09.10.2025 11:46 Відповісти
09.10.2025 11:46 Відповісти
Хватить шо я політиці - Кім
09.10.2025 11:35 Відповісти
09.10.2025 11:35 Відповісти
Корейський інтелектуал.
09.10.2025 11:46 Відповісти
09.10.2025 11:46 Відповісти
Цікаво! Зброя зареєстрована чи трофейна (на фото)? Скільки в нього "виходів за лінію фронта"?
09.10.2025 12:19 Відповісти
09.10.2025 12:19 Відповісти
Зі складів 123ї обр ТрО. Коли моя рота отримували ДПшки без набоїв, вони ховали по гаражах та банях нульові покемони з купою набоїв. І потім не могли зібрати це все для сдачи на склад.
09.10.2025 13:32 Відповісти
09.10.2025 13:32 Відповісти
Згідно з декларацією, поданої головою Миколаївської ОВА Віталієм Кімом за 2022 рік, він та його дружина мають заощадження у валюті та збереження в іноземному банку. Очільник області орендував авто, маючи у власності два. А також подарував дружині недешевий годинник.

Про це повідомляють журналісти «https://nikcenter.org/ Nikcenter». Як відомо з декларації очільника Миколаївської ОВА за 2022 рік, восени першого року повномасштабної війни Віталій Кім подарував дружині Юлії годинник Hublot за понад 400 тисяч гривень. Також у Юлії Кім за 2022 рік з'явились грошові збереження в криптовалюті на майже 850 тисяч гривень.

У подружжя є й інші заощадження у валюті. Зокрема готівкою, згідно з декларацією, вони зберігають 95,5 тисяч доларів та 509 тисяч гривень. А 143 тисячі євро сім'я Кіма зберігає в банку Сантандер у Іспанії.

Попри те, що родина володіє автівками Mercedes-Benz E200 та SUBARU XV, голова Миколаївської ОВА у 2022 році став орендувати Volkswagen Touareg R-Line 2020 року випуску за понад 994 тисячі гривень.

Також журналісти дізнались, що за 2022 рік на посаді очільника обласної військової адміністрації Віталій Кім заробив 930 тисяч гривень. Юлія Кім працює у в ТОВ «Мисливець Миколаїв», де за рік її зарплата склала 65,6 тисячі гривень.
09.10.2025 12:55 Відповісти
09.10.2025 12:55 Відповісти
най йдуть парікмахери , фотографи і бузуглі- ото доцільно, так барани 73 :?
09.10.2025 13:19 Відповісти
09.10.2025 13:19 Відповісти
Сплило лайно. Давно не піарилося. Кого цікавить його думка?
09.10.2025 11:37 Відповісти
09.10.2025 11:37 Відповісти
+ +
09.10.2025 11:38 Відповісти
09.10.2025 11:38 Відповісти
+++
09.10.2025 12:11 Відповісти
09.10.2025 12:11 Відповісти
+ + + +
09.10.2025 12:20 Відповісти
09.10.2025 12:20 Відповісти
По словам этой парашной консервы в политику могут идти только Слуги }{уйла из цирка Шапито от говноквартала и приближённые к ним корабельные сосны с анал-табу впридачу.
09.10.2025 13:19 Відповісти
09.10.2025 13:19 Відповісти
не кажи людям що їм робити, бо вони скажуть куди тобі йти
09.10.2025 11:38 Відповісти
09.10.2025 11:38 Відповісти
Він до сих пір сидить в кабінеті закинувши ноги на стіл?
09.10.2025 11:39 Відповісти
09.10.2025 11:39 Відповісти
+ білі шкарпетки .
09.10.2025 11:49 Відповісти
09.10.2025 11:49 Відповісти
або зелені....
09.10.2025 12:21 Відповісти
09.10.2025 12:21 Відповісти
«Інтелектуальні керівники»??
та там зборище ********* тупих які вміють тільки дерибанити
09.10.2025 11:39 Відповісти
09.10.2025 11:39 Відповісти
Мабудь, має на увазі - дайте і далі рулювати "зеленим", бо вони вже досвідчені.
09.10.2025 11:40 Відповісти
09.10.2025 11:40 Відповісти
По завданню ОП кинув гів... на вентилятор.
09.10.2025 11:41 Відповісти
09.10.2025 11:41 Відповісти
а тих чмошныкыв, що зараз зедепутати (слуги) не хоче закликати? там же зброд такий, що військові на їх фоні просто божі одуванчики...

кіма лиже дупу зе, бо розуміє що у військових набагато більше шансів ніж у слуг
09.10.2025 11:43 Відповісти
09.10.2025 11:43 Відповісти
Краще б закликав політиків та керівників, що показали свою нікчемність, піти з політики.
І першим показав пиклад...
09.10.2025 11:49 Відповісти
09.10.2025 11:49 Відповісти
Бояться. Зі своїми простіше парешать.
09.10.2025 11:49 Відповісти
09.10.2025 11:49 Відповісти
Ось як має виглядати зразковий політик! Всіх хто бажає йти в політику повинні пройти кастинг у Кіма і ніяк не інакше
09.10.2025 11:49 Відповісти
09.10.2025 11:49 Відповісти
Кім ти дурень.
09.10.2025 11:52 Відповісти
09.10.2025 11:52 Відповісти
Диви-диви-ба!Я хотів би щоб клоуни з "кварталу" більше не були в політиціі щоб вони не тягнули таких як ти по об'явах,по оточенню до першої особи,взагалі щоб ЗЕлених гнид там більше не було.
09.10.2025 11:55 Відповісти
09.10.2025 11:55 Відповісти
це той Кім, який в Іспанії вже ціле коттеджне містечко викупив?
09.10.2025 11:55 Відповісти
09.10.2025 11:55 Відповісти
нє, військових не треба у Верховній Раді

треба тільки клоунів, різноманітних ********* і корабельних сосен
09.10.2025 11:57 Відповісти
09.10.2025 11:57 Відповісти
Це якою треба бути паскудою що б військових які захищають Україну від знищення ,закликати не йти в політику ,виходить проросійський клоун без будь якого досвіду управління країною може стати президентом і привести своїх проросійських корупціонерів ,а ось патріотам ніяк до влади не можна,такі думки йдуть з ОП.
09.10.2025 11:58 Відповісти
09.10.2025 11:58 Відповісти
Сама цінічна заява цього недокорейця - Генерал Марченко не мав ніякого відношення до оборони Миколаїва у 22 році. Там керували інші люди. Є такий фільм - Битва за Миколаїв - ось з 45 хвилин -43 хвилини йде мова саме за цього поца - герой, пилять. Марченко показали десь секунд 30-40. Та Марченко вже звільнився з ЗСУ - зеленскому не потрібні генерали котрі отримували перемоги, дуже малими силами, над рашистами.
09.10.2025 12:04 Відповісти
09.10.2025 12:04 Відповісти
Ми чекаємо при владі хлопців, які воювали та пролили кров за Україну.
Вони зможуть вигнати всіх цих кимов та інших упирів.
09.10.2025 12:14 Відповісти
09.10.2025 12:14 Відповісти
Правильно сказав. Як колись члєнін: землю -- селянам, гроші -- капіталістам.
09.10.2025 12:16 Відповісти
09.10.2025 12:16 Відповісти
землю -- селянам (хто в колгоспі), гроші -- капіталістам.
09.10.2025 12:24 Відповісти
09.10.2025 12:24 Відповісти
Робітникам - роботу.
09.10.2025 13:09 Відповісти
09.10.2025 13:09 Відповісти
кім як один з когорти НЕУКраїнців зобовязаний знати,що на відміну від фотографів стриптизерів повій і клоунів які зараз при владі - у військових величезний досвід командної роботи.і це якраз потрібно будучи депутатом.
09.10.2025 12:26 Відповісти
09.10.2025 12:26 Відповісти
давно не було, зе дав команду - Фас
09.10.2025 12:32 Відповісти
09.10.2025 12:32 Відповісти
Бубочка ухилянт боїться прямо сказати що військові витруть ним і його кодлом ноги, коли прийдуть в політику, тому використовує рот Кіма як гандон.
09.10.2025 12:34 Відповісти
09.10.2025 12:34 Відповісти
Ця ******* не розуміє, що військові, що в 2022 році взяли до рук зброю - на 99% до повномасшабки мали цивільні професії та бізнеси.
В моїй штурмовій роті є адвокати, є фінансисти, є люди, що позакінчували свого часу ту пресловуту президентську академію управління.
У більшості є вища освіта. Багато хто в лютому-березні 22-го повернувся з-за кордону, де до того жив довго.
Ми чисті люди. У нас є Гідність з великої букви цього слова.
Ми знаємо, що політика на усіх рівнях, від сільради до ВР- це сране болото.
Але ми досить дорослі, щоб самостійно вирішувати, чи хочемо ми влазити в цей політичний свинарник. І не Кіму нам давати поради.
Якщо вліземо - будемо чистити.
Бо любимо гігієну.
09.10.2025 12:34 Відповісти
09.10.2025 12:34 Відповісти
09.10.2025 13:05 Відповісти
09.10.2025 13:05 Відповісти
Згадайте,скільки корупційних скандалів було пов'язано з цим пожирачем двірняжок до 2022 року!
09.10.2025 12:37 Відповісти
09.10.2025 12:37 Відповісти
а з 2022 року? Чи під час війни можна?
09.10.2025 12:58 Відповісти
09.10.2025 12:58 Відповісти
09.10.2025 12:39 Відповісти
09.10.2025 12:39 Відповісти
Ага, пущай туда идут такие жуки как Ким... кореец похоже совсем обнаглел...
09.10.2025 12:40 Відповісти
09.10.2025 12:40 Відповісти
Дурню змолов. Військові сьогодні це юристи, економісти, держслужбовці таінші професіонали, які добровільно піщли захищати Батьківщину. Не захищати оте, що сидить зараз в раді і владних кабінетах, а Батьківщину. Тому товаришу Кіму треба трохи думати, а не тупо приймати участь у кампанії "зробимо їх ще раз".
09.10.2025 12:42 Відповісти
09.10.2025 12:42 Відповісти
За руським кораблем гнида Кім, який не бачить заслуг генерала Марченка в обороні Миколаївської області.
09.10.2025 12:47 Відповісти
09.10.2025 12:47 Відповісти
Нам взагалі потрібна хунта -влада військових з обмеженням деяких демократичних прав і свобод. Років на 5. А там вже можна знову до демократії повертатися. Саме до ДЕМОКРАТІЇ, а не тієї вседозволеності яка починається від найвеличнішого і до останнього ухилянта.
09.10.2025 12:48 Відповісти
09.10.2025 12:48 Відповісти
народ, який мріє про хунту, подібний на віслюка, який мріє про ярмо!
09.10.2025 12:57 Відповісти
09.10.2025 12:57 Відповісти
І не переплутати -арахаміям, кімім і аллахвердієвам в політики можна, а українцям, що воювали за свою країну - ні. Ібо - нефіг

https://babel.ua/news/111955-arahamiya-ta-kim-vzyali-na-poruki-nardepku-allahverdiyevu-jiji-pidozryuyut-u-nezakonnomu-zbagachenni Арахамія та Кім взяли на поруки нардепку Аллахвердієву. Її підозрюють у незаконному збагаченні
09.10.2025 12:48 Відповісти
09.10.2025 12:48 Відповісти
ФЕЕРИЧНЫЙ ПОДОНОК.
Значит военным, которые до войны были юристами, успешными бизнесменами, учеными ..... просто порядочными людьми в политику идти нельзя.
А по мнению кима - клоунам, тамада, фотографы, анал табу, юрченко воровавшему пиво в магазине, психически ненормальной безумной, самому киму - хитрому ворюге, юзику ....
Этой всей падали место во власти.
09.10.2025 12:52 Відповісти
09.10.2025 12:52 Відповісти
Все правильно, військові не повинні йти в політику, вони повинні допомагати народу захищатись від політиків!
09.10.2025 12:55 Відповісти
09.10.2025 12:55 Відповісти
Віталію НЕДОЦІЛЬНЕ лайно і політикани в політиці бо це державна біда!!!
09.10.2025 13:00 Відповісти
09.10.2025 13:00 Відповісти
А хіба політиками народжуються? Чи десь в вишах є така професія "політик"? Рейган, наприклад, був актором.
09.10.2025 13:02 Відповісти
09.10.2025 13:02 Відповісти
зелені мразі вже накерувались. Чого тільки вартує юрист-прогульщик, тричі ухилянт Зеленський
09.10.2025 13:16 Відповісти
09.10.2025 13:16 Відповісти
"Веселый Ким" в ударе, а то как-то медийно-незаметен был в последнее время.
09.10.2025 13:24 Відповісти
09.10.2025 13:24 Відповісти
Зелена гнида, яка грабує Миколаїв - ось хто цей Кім!
09.10.2025 13:24 Відповісти
09.10.2025 13:24 Відповісти
*** , тут є хоч хтось хто підтримає кіма ? як він туди попав , якщо 100% коментів проти нього ?
09.10.2025 13:32 Відповісти
09.10.2025 13:32 Відповісти
Руслан Кошулинський, 1969 року народження. Екс-заступник голови ВР. Воює. До того, рятував поранених на Інститутській.
09.10.2025 13:33 Відповісти
09.10.2025 13:33 Відповісти
відступиться і покайтеся, в вас є буба!
09.10.2025 13:36 Відповісти
09.10.2025 13:36 Відповісти
 
 