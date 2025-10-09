Глава МОВА Кім закликав військових не йти в політику: ті нагадали йому про депутатів без досвіду в Раді. ВIДЕО

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім закликав військовослужбовців не йти у політику, оскільки вважає, що "їхня масова участь у цій сфері недоцільна".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Главкому.

Що сказав Кім?

У нас мають бути інтелектуальні керівники та депутати, які зможуть повноцінно, а не однобоко функціонувати. Зрозумійте: я не проти військових у політиці, я їх поважаю й люблю, і це взаємно. Просто вважаю, що їхня масова участь у цій сфері недоцільна. Люди з досвідом управління чи юриспруденції, інших напрямках, які можуть бути ефективними в громадах – безумовно, потрібні. І військові, думаю, обов’язково будуть представлені у депутатських корпусах на 30%. Але на 100% військове політичне керівництво та депутати – це шлях, який ні до чого не призведе. Прогнозую, що кожна політична сила буде використовувати військових для підвищення своїх рейтингів та заманювати їх до себе всілякими "плюшками". Хоча вони не розуміють, наскільки політика – складна і брудна з точки зору роботи. Тому я прямо закликаю військових не йти в політику й не піддаватися на такі пропозиції. Згадайте, як після Майдану його представники зайшли до Верховної Ради й місцевих рад. І де вони? Їздять на "мерседесах". Вогонь та вода в політиці завжди проходять, а лишається найскладніше - мідні труби, які пройти дуже важко. У нас і після війни нікуди не дінуться Збройні сили, коли армія залишиться важливою складовою безпеки.

Реакція військових

Офіцер ЗСУ та депутат Київради Олександр Погребиський сказав:

"А я прямо заявляю абсолютно недотичних до політики, не маючих досвіду людей, зокрема з 95 кварталу, коміків йти у президенти. Я прямо закликаю неосвічених та не маючих вищої освіти фотографів йти в народні депутати. Бо результат такого походу ми всі бачимо та вигрібаємо вже четвертий рік.

Пане Віталію Кім, ми живемо в демократичній країні. У нас кожен має право йти в політику. Не важливо, ти військовий, не військовий. Це доводила наша країна не раз. Ваш головний начальник, далекий від політики, і не може за вашої логіки займати будь-які посади".

Військовий Ігор Лапін у своєму відео зазначив, що Кім, аргументуючи, чому військовим не варто йти в політику, почав наводити приклад Майдану.

"На серйозних щах почав розповідати, що люди, які прийшли з Майдану в політику, взагалі-то просто катаються на "мерседесах", ніде не воюють. Мене це не просто вкурвило. Тому що я хочу нагадати, що постмайданівська влада ... наприклад міністр транспорту Омелян - військовослужбовець, депутат ВР 8-го скликання Олег Барна - загинув у бою, його рідний брат - досі в ЗСУ. Тетяна Чорновол - досі в строю, воює та нищить російську техніку. Далі, генпрокурор Луценко...", - сказав Лапін.

