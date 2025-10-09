РУС
Глава МОВА Ким призвал военных не идти в политику: те напомнили ему о депутатах без опыта в Раде. ВИДЕО

Ким призвал военных не идти в политику. Те ему ответили

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким призвал военнослужащих не идти в политику, поскольку считает, что "их массовое участие в этой сфере нецелесообразно".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Главкому.

Что сказал Ким?

У нас должны быть интеллектуальные руководители и депутаты, которые смогут полноценно, а не однобоко функционировать. Поймите: я не против военных в политике, я их уважаю и люблю, и это взаимно. Просто считаю, что их массовое участие в этой сфере нецелесообразно. Люди с опытом управления или юриспруденции, других направлениях, которые могут быть эффективными в общинах - безусловно, нужны. И военные, думаю, обязательно будут представлены в депутатских корпусах на 30%. Но на 100% военное политическое руководство и депутаты - это путь, который ни к чему не приведет.

Прогнозирую, что каждая политическая сила будет использовать военных для повышения своих рейтингов и заманивать их к себе всевозможными "плюшками". Хотя они не понимают, насколько политика - сложная и грязная с точки зрения работы. Поэтому я прямо призываю военных не идти в политику и не поддаваться на такие предложения.

Вспомните, как после Майдана его представители зашли в Верховную Раду и местные советы. И где они? Ездят на "мерседесах". Огонь и вода в политике всегда проходят, а остается самое сложное - медные трубы, которые пройти очень трудно. У нас и после войны никуда не денутся Вооруженные силы, когда армия останется важной составляющей безопасности.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Я знаю ее лет 20. Есть презумпция невиновности, - Ким объяснил, почему взял на поруки "слугу народа" Кормышкину. ВИДЕО

Реакция военных

Офицер ВСУ и депутат Киевсовета Александр Погребиский сказал:

"А я прямо призываю абсолютно нетипичных в политике, не имеющих опыта людей, в частности - из 95-го квартала, комиков, идти в президенты. Я прямо призываю необразованных и не имеющих высшего образования фотографов идти в народные депутаты. Потому что результат такого похода мы все видим и выгребаем уже четвертый год.

Господин Виталий Ким, мы живем в демократической стране. У нас каждый имеет право идти в политику. Не важно, ты - военный, не военный. Это доказывала наша страна не раз. Ваш главный начальник далек от политики, и не может, по вашей логике, занимать какие-либо должности".

Военный Игорь Лапин в своем видео отметил, что Ким, аргументируя, почему военным не стоит идти в политику, начал приводить пример Майдана.

"На серьезных щах начал рассказывать, что люди, которые пришли с Майдана в политику, вообще-то просто катаются на "мерседесах", нигде не воюют. Меня это не просто вкурвило. Потому что я хочу напомнить, что постмайдановская власть... например министр транспорта Омелян - военнослужащий, депутат ВР 8-го созыва Олег Барна погиб в бою, его родной брат - до сих пор в ВСУ. Татьяна Черновол - до сих пор в строю, воюет и уничтожает российскую технику. Далее, генпрокурор Луценко...", - сказал Лапин.

политика (7362) военнослужащие (6321) Ким Виталий (244) Погребиский Александр (16)
Топ комментарии
+15
Сплило лайно. Давно не піарилося. Кого цікавить його думка?
09.10.2025 11:37 Ответить
+13
не кажи людям що їм робити, бо вони скажуть куди тобі йти
09.10.2025 11:38 Ответить
+10
Хватить шо я політиці - Кім
09.10.2025 11:35 Ответить
Корейський інтелектуал.
09.10.2025 11:46 Ответить
+ +
09.10.2025 11:38 Ответить
+++
09.10.2025 12:11 Ответить
Він до сих пір сидить в кабінеті закинувши ноги на стіл?
09.10.2025 11:39 Ответить
+ білі шкарпетки .
09.10.2025 11:49 Ответить
«Інтелектуальні керівники»??
та там зборище ********* тупих які вміють тільки дерибанити
09.10.2025 11:39 Ответить
Мабудь, має на увазі - дайте і далі рулювати "зеленим", бо вони вже досвідчені.
09.10.2025 11:40 Ответить
По завданню ОП кинув гів... на вентилятор.
09.10.2025 11:41 Ответить
а тих чмошныкыв, що зараз зедепутати (слуги) не хоче закликати? там же зброд такий, що військові на їх фоні просто божі одуванчики...

кіма лиже дупу зе, бо розуміє що у військових набагато більше шансів ніж у слуг
09.10.2025 11:43 Ответить
Краще б закликав політиків та керівників, що показали свою нікчемність, піти з політики.
І першим показав пиклад...
09.10.2025 11:49 Ответить
Бояться. Зі своїми простіше парешать.
09.10.2025 11:49 Ответить
Ось як має виглядати зразковий політик! Всіх хто бажає йти в політику повинні пройти кастинг у Кіма і ніяк не інакше
09.10.2025 11:49 Ответить
Кім ти дурень.
09.10.2025 11:52 Ответить
Диви-диви-ба!Я хотів би щоб клоуни з "кварталу" більше не були в політиціі щоб вони не тягнули таких як ти по об'явах,по оточенню до першої особи,взагалі щоб ЗЕлених гнид там більше не було.
09.10.2025 11:55 Ответить
це той Кім, який в Іспанії вже ціле коттеджне містечко викупив?
09.10.2025 11:55 Ответить
нє, військових не треба у Верховній Раді

треба тільки клоунів, різноманітних ********* і корабельних сосен
09.10.2025 11:57 Ответить
Це якою треба бути паскудою що б військових які захищають Україну від знищення ,закликати не йти в політику ,виходить проросійський клоун без будь якого досвіду управління країною може стати президентом і привести своїх проросійських корупціонерів ,а ось патріотам ніяк до влади не можна,такі думки йдуть з ОП.
09.10.2025 11:58 Ответить
Сама цінічна заява цього недокорейця - Генерал Марченко не мав ніякого відношення до оборони Миколаїва у 22 році. Там керували інші люди. Є такий фільм - Битва за Миколаїв - ось з 45 хвилин -43 хвилини йде мова саме за цього поца - герой, пилять. Марченко показали десь секунд 30-40. Та Марченко вже звільнився з ЗСУ - зеленскому не потрібні генерали котрі отримували перемоги, дуже малими силами, над рашистами.
09.10.2025 12:04 Ответить
Ми чекаємо при владі хлопців, які воювали та пролили кров за Україну.
Вони зможуть вигнати всіх цих кимов та інших упирів.
09.10.2025 12:14 Ответить
 
 