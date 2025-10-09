Глава МОВА Ким призвал военных не идти в политику: те напомнили ему о депутатах без опыта в Раде. ВИДЕО
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким призвал военнослужащих не идти в политику, поскольку считает, что "их массовое участие в этой сфере нецелесообразно".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Главкому.
Что сказал Ким?
У нас должны быть интеллектуальные руководители и депутаты, которые смогут полноценно, а не однобоко функционировать. Поймите: я не против военных в политике, я их уважаю и люблю, и это взаимно. Просто считаю, что их массовое участие в этой сфере нецелесообразно. Люди с опытом управления или юриспруденции, других направлениях, которые могут быть эффективными в общинах - безусловно, нужны. И военные, думаю, обязательно будут представлены в депутатских корпусах на 30%. Но на 100% военное политическое руководство и депутаты - это путь, который ни к чему не приведет.
Прогнозирую, что каждая политическая сила будет использовать военных для повышения своих рейтингов и заманивать их к себе всевозможными "плюшками". Хотя они не понимают, насколько политика - сложная и грязная с точки зрения работы. Поэтому я прямо призываю военных не идти в политику и не поддаваться на такие предложения.
Вспомните, как после Майдана его представители зашли в Верховную Раду и местные советы. И где они? Ездят на "мерседесах". Огонь и вода в политике всегда проходят, а остается самое сложное - медные трубы, которые пройти очень трудно. У нас и после войны никуда не денутся Вооруженные силы, когда армия останется важной составляющей безопасности.
Реакция военных
Офицер ВСУ и депутат Киевсовета Александр Погребиский сказал:
"А я прямо призываю абсолютно нетипичных в политике, не имеющих опыта людей, в частности - из 95-го квартала, комиков, идти в президенты. Я прямо призываю необразованных и не имеющих высшего образования фотографов идти в народные депутаты. Потому что результат такого похода мы все видим и выгребаем уже четвертый год.
Господин Виталий Ким, мы живем в демократической стране. У нас каждый имеет право идти в политику. Не важно, ты - военный, не военный. Это доказывала наша страна не раз. Ваш главный начальник далек от политики, и не может, по вашей логике, занимать какие-либо должности".
Военный Игорь Лапин в своем видео отметил, что Ким, аргументируя, почему военным не стоит идти в политику, начал приводить пример Майдана.
"На серьезных щах начал рассказывать, что люди, которые пришли с Майдана в политику, вообще-то просто катаются на "мерседесах", нигде не воюют. Меня это не просто вкурвило. Потому что я хочу напомнить, что постмайдановская власть... например министр транспорта Омелян - военнослужащий, депутат ВР 8-го созыва Олег Барна погиб в бою, его родной брат - до сих пор в ВСУ. Татьяна Черновол - до сих пор в строю, воюет и уничтожает российскую технику. Далее, генпрокурор Луценко...", - сказал Лапин.
та там зборище ********* тупих які вміють тільки дерибанити
кіма лиже дупу зе, бо розуміє що у військових набагато більше шансів ніж у слуг
І першим показав пиклад...
треба тільки клоунів, різноманітних ********* і корабельних сосен
Вони зможуть вигнати всіх цих кимов та інших упирів.