Я знаю ее лет 20. Есть презумпция невиновности, - Ким объяснил, почему взял на поруки "слугу народа" Кормышкину. ВИДЕО

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким объяснил, почему взял на поруки "слугу народа" Ирину Кормышкину (Алахвердиеву), подозреваемую в незаконном обогащении на 20 млн грн.

Об этом он заявил в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"Во-первых, есть презумпция невиновности. Во-вторых, я знаю ее лет 20, еще когда она работала в бизнесе страхования. Она пошла получать подозрение. Она не скрывается от следствия. Следствие разберется кто виноват, я здесь не должен ничего комментировать. Я просто знаю, что это (поручительство. - Ред.) позволит ей нормально работать и то, что она не будет уклоняться от правоохранительных органов, с которыми сейчас она полноценно сотрудничает. Я считаю, что именно потому, что она сотрудничает со следствием, предоставляет все документы, появляется, это и дало суду возможность освободить на поруки", - сказал он.

По словам Кима, у суда был выбор: залог, тюрьма или поручительства.

"Это суд принимал решение, потому что она добропорядочно ведет себя по следствию", - подытожил глава Николаевской ОВА.

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Дело "слуги народа" Кормышкиной

Напомним, в ноябре 2022 года было открыто дело против "слуги народа" Кормышкиной, которой подарили 20 млн грн и ценные часы. Как тогда сообщалось, нардеп получила в подарок 14,4 млн грн. До этого ей подарили еще 5,3 млн грн и швейцарские часы за 310 тыс. грн, инкрустированные 11 белыми бриллиантами. Дарителем был ее отец, но из открытых данных не следует, что он не имел официальных доходов в таком размере.

17 октября 2024 года САП сообщила нардепу о подозрении.

23 октября 2024 года ВАКС назначил ей меру пресечения в виде личного поручительства. Поручителями стали глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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