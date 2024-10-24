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Я знаю ее лет 20. Есть презумпция невиновности, - Ким объяснил, почему взял на поруки "слугу народа" Кормышкину. ВИДЕО

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким объяснил, почему взял на поруки "слугу народа" Ирину Кормышкину (Алахвердиеву), подозреваемую в незаконном обогащении на 20 млн грн.

Об этом он заявил в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"Во-первых, есть презумпция невиновности. Во-вторых, я знаю ее лет 20, еще когда она работала в бизнесе страхования. Она пошла получать подозрение. Она не скрывается от следствия. Следствие разберется кто виноват, я здесь не должен ничего комментировать. Я просто знаю, что это (поручительство. - Ред.) позволит ей нормально работать и то, что она не будет уклоняться от правоохранительных органов, с которыми сейчас она полноценно сотрудничает. Я считаю, что именно потому, что она сотрудничает со следствием, предоставляет все документы, появляется, это и дало суду возможность освободить на поруки", - сказал он.

По словам Кима, у суда был выбор: залог, тюрьма или поручительства.

"Это суд принимал решение, потому что она добропорядочно ведет себя по следствию", - подытожил глава Николаевской ОВА.

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Дело "слуги народа" Кормышкиной

Напомним, в ноябре 2022 года было открыто дело против "слуги народа" Кормышкиной, которой подарили 20 млн грн и ценные часы. Как тогда сообщалось, нардеп получила в подарок 14,4 млн грн. До этого ей подарили еще 5,3 млн грн и швейцарские часы за 310 тыс. грн, инкрустированные 11 белыми бриллиантами. Дарителем был ее отец, но из открытых данных не следует, что он не имел официальных доходов в таком размере.

17 октября 2024 года САП сообщила нардепу о подозрении.

23 октября 2024 года ВАКС назначил ей меру пресечения в виде личного поручительства. Поручителями стали глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Генпрокурор Костин отказался открывать производство против "слуги народа" Кормышкиной (Аллахвердиевой), которой подарили 20 млн грн и драгоценные часы, - Шабунин

Автор: 

поруки (22) Аллахвердиева Кормышкина (30) Ким Виталий (243)


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Топ комментарии
+92
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24.10.2024 11:08 Ответить
+83
Коли у бойових генералів Марченка та Павловського, у яких НІХТО НЕ ВИЯВИВ десятків мільйонів незрозумілого походження, ЖОДЕН зелений щур не виявив бажання взяти їх на поруки.
І судді ВІДМОВЛЯЛИ десяткам депутатів і військових, які хотіли взяти їх на поруки.

А силіконову хвойду ( такою визнали її ж колеги по партії ) аж бігом ...
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24.10.2024 11:14 Ответить
+65
Миколаївське Організоване Злочинне Угрупування:
- Арахамія
- Алахвердієва
- Кормишкін
- Кім.
А Українці там взагалі є..?
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24.10.2024 11:34 Ответить
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Ну Роман же не баба-да і не соснун,а Розвідник.
Ну нахіба це їм?
Ета другоє.
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24.10.2024 20:12 Ответить
.... вони разом арахамили .
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24.10.2024 13:34 Ответить
https://x.com/RudijLis





https://x.com/RudijLis

Pandamonium



https://x.com/RudijLis

@RudijLis

·https://x.com/RudijLis/status/1849348837753647366

Знаєте, що страшно в історії з сосною? Як швидко психіка до всього адптується. Вони потроху привчають нас, що для слуг урода свої закони, вірніше беззаконня, свої суди... А для охлосу - збільшення податків, для патріотів - тюрми. Тільки люстрація вилікує зелену плісняву
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24.10.2024 13:54 Ответить
А почему у кима самый дорогой лес, для фортификационных укреплений? Его с Амазонки везли?
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24.10.2024 13:56 Ответить
Сосновий ж.
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24.10.2024 17:26 Ответить
Картату ковдру в студію!!! які ж вони виродки, і отой іпаний кім і вся ******* зєлєбобіков.
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24.10.2024 14:04 Ответить
Баба да. Баба-баба да....

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24.10.2024 14:13 Ответить
у Кіма шкарпетки з Північної кореї,інфа 100 відсотків
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24.10.2024 14:30 Ответить
Сказав би ще в якості аргумента: знаю з дитячого садка ,разом манну кашу їли. Мою не крисятнічала.
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24.10.2024 14:31 Ответить
Поруки , это серьезно ..
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24.10.2024 14:44 Ответить
де круті шкарпетки?
Без них сосна не сосне.
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24.10.2024 20:02 Ответить
20 лєт її знає і єщьо не разу вона йому не відмовила...)))
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24.10.2024 15:19 Ответить
ні,просто він мав на увазі що якщо поділити 20 лямів на 20 років,ну мала ворішка,отє бітєсь від неї
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24.10.2024 20:04 Ответить
Тут цікаво, як він писав прохання в суд про взяття на поруки:
''... баба да... баба да...,
рабочая сасна...,
бєру на парукі...''
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24.10.2024 16:25 Ответить
Карабєльная сасна-а, нєпрастоє украшеньє! Двух сєрдєц адно рішеньє, корабєльная сасна!
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24.10.2024 16:57 Ответить
Паскуда на паскуді.
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24.10.2024 17:24 Ответить
Горіла сосна, палала
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24.10.2024 17:27 Ответить
каждые 2 года у нее месячные?
26.10.22. Генпрокурор Костін відмовився відкривати провадження проти "слуги народу" Аллахвердієвої, якій подарували 20 млн грн та коштовний годинник, - Шабунін Джерело:
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24.10.2024 17:34 Ответить
Треба сосні показати в суді як вона корабельна баба да,а ще краще на 95районі.
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24.10.2024 20:10 Ответить
то вона змолоду такою була?
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24.10.2024 22:28 Ответить
Посадити всіх разом
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24.10.2024 22:34 Ответить
Честно хоть признался, что откаты с ней брали со времен работы в страховании. Такими соснами не разбрасываються
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24.10.2024 22:56 Ответить
Я просто знаю, що це (порука. - Ред.) дозволить їй нормально працюватиДжерело: що в розумінні кіма нормально працювать?
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24.10.2024 23:20 Ответить
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25.10.2024 02:19 Ответить
ЩОБ ТИ СДОХ!
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25.10.2024 05:20 Ответить
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