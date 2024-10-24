Я знаю ее лет 20. Есть презумпция невиновности, - Ким объяснил, почему взял на поруки "слугу народа" Кормышкину. ВИДЕО
Глава Николаевской ОГА Виталий Ким объяснил, почему взял на поруки "слугу народа" Ирину Кормышкину (Алахвердиеву), подозреваемую в незаконном обогащении на 20 млн грн.
Об этом он заявил в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.
"Во-первых, есть презумпция невиновности. Во-вторых, я знаю ее лет 20, еще когда она работала в бизнесе страхования. Она пошла получать подозрение. Она не скрывается от следствия. Следствие разберется кто виноват, я здесь не должен ничего комментировать. Я просто знаю, что это (поручительство. - Ред.) позволит ей нормально работать и то, что она не будет уклоняться от правоохранительных органов, с которыми сейчас она полноценно сотрудничает. Я считаю, что именно потому, что она сотрудничает со следствием, предоставляет все документы, появляется, это и дало суду возможность освободить на поруки", - сказал он.
По словам Кима, у суда был выбор: залог, тюрьма или поручительства.
"Это суд принимал решение, потому что она добропорядочно ведет себя по следствию", - подытожил глава Николаевской ОВА.
Дело "слуги народа" Кормышкиной
Напомним, в ноябре 2022 года было открыто дело против "слуги народа" Кормышкиной, которой подарили 20 млн грн и ценные часы. Как тогда сообщалось, нардеп получила в подарок 14,4 млн грн. До этого ей подарили еще 5,3 млн грн и швейцарские часы за 310 тыс. грн, инкрустированные 11 белыми бриллиантами. Дарителем был ее отец, но из открытых данных не следует, что он не имел официальных доходов в таком размере.
17 октября 2024 года САП сообщила нардепу о подозрении.
23 октября 2024 года ВАКС назначил ей меру пресечения в виде личного поручительства. Поручителями стали глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
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Ну нахіба це їм?
Ета другоє.
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Pandamonium
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@RudijLis
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Знаєте, що страшно в історії з сосною? Як швидко психіка до всього адптується. Вони потроху привчають нас, що для слуг урода свої закони, вірніше беззаконня, свої суди... А для охлосу - збільшення податків, для патріотів - тюрми. Тільки люстрація вилікує зелену плісняву
Без них сосна не сосне.
''... баба да... баба да...,
рабочая сасна...,
бєру на парукі...''
26.10.22. Генпрокурор Костін відмовився відкривати провадження проти "слуги народу" Аллахвердієвої, якій подарували 20 млн грн та коштовний годинник, - Шабунін Джерело: