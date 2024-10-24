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Я знаю її років 20. Є презумпція невинуватості, - Кім пояснив, чому взяв на поруки "слугу народу" Кормишкіну. ВIДЕО

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив, чому взяв на поруки "слугу народу" Ірину Кормишкіну (попереднє прізвище Аллахвердієва), підозрювану в незаконному збагаченні на 20 млн грн.

Про це він заявив в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"По-перше, є презумпція невинуватості. По-друге, я знаю її років 20, ще коли вона працювала в бізнесі страхування. Вона пішла отримувати підозру. Вона не переховується від слідства. Слідство розбереться хто винний, я тут не маю нічого коментувати. Я просто знаю, що це (порука. - Ред.) дозволить їй нормально працювати і те, що вона не буде ухилятись від правоохоронних органів, з якими зараз вона повноцінно співпрацює. Я вважаю, що саме через те, що вона співпрацює зі слідством, надає всі документи, з'являється, це й дало суду змогу звільнити на поруки", - сказав він.

За словами Кіма, у суду був вибір: застава, тюрма чи поруки.

"Це суд приймав рішення, тому що вона добропорядно веде себе по слідству", - підсумував глава Миколаївської ОВА.

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Справа "слуги народу" Кормишкіної

Нагадаємо, у листопаді 2022 року було відкрито справу проти "слуги народу" Кормишкіної, якій подарували 20 млн грн та коштовний годинник. Як тоді повідомлялося, нардепка отримала в подарунок 14,4 млн грн. До цього їй подарували ще 5,3 млн грн та швейцарський годинник за 310 тис. грн, інкрустований 11 білими діамантами. Дарувальником був її батько, але з відкритих даних не випливає, що він не мав офіційних доходів у такому розмірі.

17 жовтня 2024 року САП повідомила нардепці про підозру.

23 жовтня 2024 року ВАКС призначив їй запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Поручителями стали голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та глава Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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Автор: 

поруки (22) Кормишкіна Аллахвердієва Ірина (39) Кім Віталій (471)


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Топ коментарі
+92
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24.10.2024 11:08 Відповісти
+83
Коли у бойових генералів Марченка та Павловського, у яких НІХТО НЕ ВИЯВИВ десятків мільйонів незрозумілого походження, ЖОДЕН зелений щур не виявив бажання взяти їх на поруки.
І судді ВІДМОВЛЯЛИ десяткам депутатів і військових, які хотіли взяти їх на поруки.

А силіконову хвойду ( такою визнали її ж колеги по партії ) аж бігом ...
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24.10.2024 11:14 Відповісти
+65
Миколаївське Організоване Злочинне Угрупування:
- Арахамія
- Алахвердієва
- Кормишкін
- Кім.
А Українці там взагалі є..?
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24.10.2024 11:34 Відповісти
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Ну Роман же не баба-да і не соснун,а Розвідник.
Ну нахіба це їм?
Ета другоє.
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24.10.2024 20:12 Відповісти
.... вони разом арахамили .
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24.10.2024 13:34 Відповісти
https://x.com/RudijLis





https://x.com/RudijLis

Pandamonium



https://x.com/RudijLis

@RudijLis

·https://x.com/RudijLis/status/1849348837753647366

Знаєте, що страшно в історії з сосною? Як швидко психіка до всього адптується. Вони потроху привчають нас, що для слуг урода свої закони, вірніше беззаконня, свої суди... А для охлосу - збільшення податків, для патріотів - тюрми. Тільки люстрація вилікує зелену плісняву
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24.10.2024 13:54 Відповісти
А почему у кима самый дорогой лес, для фортификационных укреплений? Его с Амазонки везли?
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24.10.2024 13:56 Відповісти
Сосновий ж.
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24.10.2024 17:26 Відповісти
Картату ковдру в студію!!! які ж вони виродки, і отой іпаний кім і вся ******* зєлєбобіков.
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24.10.2024 14:04 Відповісти
Баба да. Баба-баба да....

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24.10.2024 14:13 Відповісти
у Кіма шкарпетки з Північної кореї,інфа 100 відсотків
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24.10.2024 14:30 Відповісти
Сказав би ще в якості аргумента: знаю з дитячого садка ,разом манну кашу їли. Мою не крисятнічала.
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24.10.2024 14:31 Відповісти
Поруки , это серьезно ..
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24.10.2024 14:44 Відповісти
де круті шкарпетки?
Без них сосна не сосне.
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24.10.2024 20:02 Відповісти
20 лєт її знає і єщьо не разу вона йому не відмовила...)))
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24.10.2024 15:19 Відповісти
ні,просто він мав на увазі що якщо поділити 20 лямів на 20 років,ну мала ворішка,отє бітєсь від неї
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24.10.2024 20:04 Відповісти
Тут цікаво, як він писав прохання в суд про взяття на поруки:
''... баба да... баба да...,
рабочая сасна...,
бєру на парукі...''
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24.10.2024 16:25 Відповісти
Карабєльная сасна-а, нєпрастоє украшеньє! Двух сєрдєц адно рішеньє, корабєльная сасна!
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24.10.2024 16:57 Відповісти
Паскуда на паскуді.
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24.10.2024 17:24 Відповісти
Горіла сосна, палала
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24.10.2024 17:27 Відповісти
каждые 2 года у нее месячные?
26.10.22. Генпрокурор Костін відмовився відкривати провадження проти "слуги народу" Аллахвердієвої, якій подарували 20 млн грн та коштовний годинник, - Шабунін Джерело:
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24.10.2024 17:34 Відповісти
Треба сосні показати в суді як вона корабельна баба да,а ще краще на 95районі.
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24.10.2024 20:10 Відповісти
то вона змолоду такою була?
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24.10.2024 22:28 Відповісти
Посадити всіх разом
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24.10.2024 22:34 Відповісти
Честно хоть признался, что откаты с ней брали со времен работы в страховании. Такими соснами не разбрасываються
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24.10.2024 22:56 Відповісти
Я просто знаю, що це (порука. - Ред.) дозволить їй нормально працюватиДжерело: що в розумінні кіма нормально працювать?
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24.10.2024 23:20 Відповісти
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25.10.2024 02:19 Відповісти
ЩОБ ТИ СДОХ!
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25.10.2024 05:20 Відповісти
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