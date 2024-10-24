Я знаю її років 20. Є презумпція невинуватості, - Кім пояснив, чому взяв на поруки "слугу народу" Кормишкіну. ВIДЕО
Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив, чому взяв на поруки "слугу народу" Ірину Кормишкіну (попереднє прізвище Аллахвердієва), підозрювану в незаконному збагаченні на 20 млн грн.
Про це він заявив в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.
"По-перше, є презумпція невинуватості. По-друге, я знаю її років 20, ще коли вона працювала в бізнесі страхування. Вона пішла отримувати підозру. Вона не переховується від слідства. Слідство розбереться хто винний, я тут не маю нічого коментувати. Я просто знаю, що це (порука. - Ред.) дозволить їй нормально працювати і те, що вона не буде ухилятись від правоохоронних органів, з якими зараз вона повноцінно співпрацює. Я вважаю, що саме через те, що вона співпрацює зі слідством, надає всі документи, з'являється, це й дало суду змогу звільнити на поруки", - сказав він.
За словами Кіма, у суду був вибір: застава, тюрма чи поруки.
"Це суд приймав рішення, тому що вона добропорядно веде себе по слідству", - підсумував глава Миколаївської ОВА.
Справа "слуги народу" Кормишкіної
Нагадаємо, у листопаді 2022 року було відкрито справу проти "слуги народу" Кормишкіної, якій подарували 20 млн грн та коштовний годинник. Як тоді повідомлялося, нардепка отримала в подарунок 14,4 млн грн. До цього їй подарували ще 5,3 млн грн та швейцарський годинник за 310 тис. грн, інкрустований 11 білими діамантами. Дарувальником був її батько, але з відкритих даних не випливає, що він не мав офіційних доходів у такому розмірі.
17 жовтня 2024 року САП повідомила нардепці про підозру.
23 жовтня 2024 року ВАКС призначив їй запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Поручителями стали голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та глава Миколаївської ОВА Віталій Кім.
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Ну нахіба це їм?
Ета другоє.
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@RudijLis
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Знаєте, що страшно в історії з сосною? Як швидко психіка до всього адптується. Вони потроху привчають нас, що для слуг урода свої закони, вірніше беззаконня, свої суди... А для охлосу - збільшення податків, для патріотів - тюрми. Тільки люстрація вилікує зелену плісняву
Без них сосна не сосне.
''... баба да... баба да...,
рабочая сасна...,
бєру на парукі...''
26.10.22. Генпрокурор Костін відмовився відкривати провадження проти "слуги народу" Аллахвердієвої, якій подарували 20 млн грн та коштовний годинник, - Шабунін Джерело: