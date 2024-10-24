Я знаю її років 20. Є презумпція невинуватості, - Кім пояснив, чому взяв на поруки "слугу народу" Кормишкіну. ВIДЕО

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив, чому взяв на поруки "слугу народу" Ірину Кормишкіну (попереднє прізвище Аллахвердієва), підозрювану в незаконному збагаченні на 20 млн грн.

Про це він заявив в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"По-перше, є презумпція невинуватості. По-друге, я знаю її років 20, ще коли вона працювала в бізнесі страхування. Вона пішла отримувати підозру. Вона не переховується від слідства. Слідство розбереться хто винний, я тут не маю нічого коментувати. Я просто знаю, що це (порука. - Ред.) дозволить їй нормально працювати і те, що вона не буде ухилятись від правоохоронних органів, з якими зараз вона повноцінно співпрацює. Я вважаю, що саме через те, що вона співпрацює зі слідством, надає всі документи, з'являється, це й дало суду змогу звільнити на поруки", - сказав він.

За словами Кіма, у суду був вибір: застава, тюрма чи поруки.

"Це суд приймав рішення, тому що вона добропорядно веде себе по слідству", - підсумував глава Миколаївської ОВА.

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Справа "слуги народу" Кормишкіної

Нагадаємо, у листопаді 2022 року було відкрито справу проти "слуги народу" Кормишкіної, якій подарували 20 млн грн та коштовний годинник. Як тоді повідомлялося, нардепка отримала в подарунок 14,4 млн грн. До цього їй подарували ще 5,3 млн грн та швейцарський годинник за 310 тис. грн, інкрустований 11 білими діамантами. Дарувальником був її батько, але з відкритих даних не випливає, що він не мав офіційних доходів у такому розмірі.

17 жовтня 2024 року САП повідомила нардепці про підозру.

23 жовтня 2024 року ВАКС призначив їй запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Поручителями стали голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та глава Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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