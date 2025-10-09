Стармер зустрівся з Моді: обговорили війну РФ проти України

Під час свого першого візиту до Індії прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провів зустріч зі своїм колегою Нарендрою Моді.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише BBC

Серед ключових тем переговорів була війна Росії проти України. Стармер наголосив, що разом із Моді вони обговорили необхідність справедливого і тривалого миру в Україні, а також питання стабільності в Індо-Тихоокеанському регіоні та співпраці у сфері клімату й енергетики, зокрема відмову від залежності від викопного палива.

Індія, попри заклики Заходу, продовжує закуповувати російські енергоносії, що фактично допомагає фінансувати воєнні дії Кремля.

Своєю чергою, Моді заявив, що хоче бачити завершення війни шляхом "діалогу та дипломатії".

Зазначається, що це перший візит Стармер до Індії. І його супроводжує найбільша в історії делегації, що налічує понад 100 генеральних директорів, підприємців, ректорів університетів та культурних діячів.

