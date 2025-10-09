РУС
Стармер встретился с Моди: обсудили войну РФ против Украины

Стармер встречается с Моди во время его первого визита в Индию

Во время своего первого визита в Индию премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел встречу со своим коллегой Нарендрой Моди.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет BBC.

Среди ключевых тем переговоров была война России против Украины. Стармер подчеркнул, что вместе с Моди они обсудили необходимость справедливого и длительного мира в Украине, а также вопросы стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе и сотрудничества в сфере климата и энергетики, в частности отказ от зависимости от ископаемого топлива.

Индия, несмотря на призывы Запада, продолжает закупать российские энергоносители, что фактически помогает финансировать военные действия Кремля.

В свою очередь, Моди заявил, что хочет видеть завершение войны путем "диалога и дипломатии".

Отмечается, что это первый визит Стармера в Индию. И его сопровождает крупнейшая в истории делегации, насчитывающей более 100 генеральных директоров, предпринимателей, ректоров университетов и культурных деятелей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин собирается в декабре посетить Индию для встречи с Моди, - СМИ

Нарендра Моди Стармер Кир
Приїхав до колишньої колонії. У них в Африці, в Азії всі шкільні підручники переповнені жахами колоніального минулого. Типу пропаганда. Якби не м'яка сила Америки, зі своєю поп-культурою, Голлівудом, вони б білих на кордоні розстрілювали.
09.10.2025 13:30 Ответить
 
 