Во время своего первого визита в Индию премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел встречу со своим коллегой Нарендрой Моди.

Среди ключевых тем переговоров была война России против Украины. Стармер подчеркнул, что вместе с Моди они обсудили необходимость справедливого и длительного мира в Украине, а также вопросы стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе и сотрудничества в сфере климата и энергетики, в частности отказ от зависимости от ископаемого топлива.

Индия, несмотря на призывы Запада, продолжает закупать российские энергоносители, что фактически помогает финансировать военные действия Кремля.

В свою очередь, Моди заявил, что хочет видеть завершение войны путем "диалога и дипломатии".

Отмечается, что это первый визит Стармера в Индию. И его сопровождает крупнейшая в истории делегации, насчитывающей более 100 генеральных директоров, предпринимателей, ректоров университетов и культурных деятелей.

