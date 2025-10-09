Ділянка магістрального аміакопроводу "Тольятті - Одеса" пошкоджена на Донеччині через обстріл РФ

У Донецькій області у четвер, 9 жовтня, через російські обстріли було пошкоджено лінійну частину магістрального аміакопроводу "Тольятті — Одеса" між Русиним Яром і Яблунівкою Іллінівської громади.

Про це 9 жовтня повідомила Донецька ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що обстежити місце обстрілу неможливо, оскільки це — тимчасово окупована територія.

"Найважливіше: життю людей нічого не загрожує. Транспортування аміаку цією ділянкою зупинене ще з 2014 року. Спостерігається білий дим — це може свідчити про витік залишків аміаку, який триватиме до падіння надлишкового тиску; це може зайняти декілька днів", - зазначили у пресслужбі ОВА.

За даними адміністрації, вітер південно-східний, до 5 м/с; поширення хмари — у напрямку Дружківки, можливий запах.

"Причин для надмірної реакції немає. У разі відчутного запаху достатньо зачинити вікна та обмежити перебування надворі — це превентивний крок. Офіційні служби інформуватимуть про зміни", - додає ОВА.

Зазначимо, вдень Міноборони Росії публікувало відео підриву аміакопроводу. Там традиційно звинуватили в усьому Україну, мовляв, так українські захисники намагалися зупинити наступ армії РФ.

