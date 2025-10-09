УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8675 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Донеччини Пошкоджений аміакопровід Тольятті - Одеса
863 9

Ділянка магістрального аміакопроводу "Тольятті - Одеса" пошкоджена на Донеччині через обстріл РФ

Аміакопровід Тольятті - Одеса пошкоджений на Донеччині

У Донецькій області у четвер, 9 жовтня, через російські обстріли було пошкоджено лінійну частину магістрального аміакопроводу "Тольятті — Одеса" між Русиним Яром і Яблунівкою Іллінівської громади. 

Про це 9 жовтня повідомила Донецька ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що обстежити місце обстрілу неможливо, оскільки це — тимчасово окупована територія.

"Найважливіше: життю людей нічого не загрожує. Транспортування аміаку цією ділянкою зупинене ще з 2014 року. Спостерігається білий дим — це може свідчити про витік залишків аміаку, який триватиме до падіння надлишкового тиску; це може зайняти декілька днів", - зазначили у пресслужбі ОВА.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакували Костянтинівку: одна людина загинула, ще чотири поранені, пошкоджено Свято-Успенську церкву. ВIДЕО 

За даними адміністрації, вітер південно-східний, до 5 м/с; поширення хмари — у напрямку Дружківки, можливий запах.

"Причин для надмірної реакції немає. У разі відчутного запаху достатньо зачинити вікна та обмежити перебування надворі — це превентивний крок. Офіційні служби інформуватимуть про зміни", - додає ОВА.

Зазначимо, вдень Міноборони Росії публікувало відео підриву аміакопроводу. Там традиційно звинуватили в усьому Україну, мовляв, так українські захисники намагалися зупинити наступ армії РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог провів механізовану атаку на Володимирівку на Донеччині, - DeepState. МАПА

Автор: 

аміак (116) Донецька область (9771) Краматорський район (765) Русин Яр (2) Яблунівка (25)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зараз кацапи по цій трубі пролізуть в Одесу?
показати весь коментар
09.10.2025 21:58 Відповісти
хай лізуть.

схоже в трубі ще є залишки аміаку

.
показати весь коментар
09.10.2025 22:10 Відповісти
Він і досі працював ?
показати весь коментар
09.10.2025 22:01 Відповісти
Як і дручьба мабуть. Цікаво Сралін через Німеччину теж ганяв нафту до Лундона?
показати весь коментар
09.10.2025 22:04 Відповісти
За сталіна не знаю а Г. Форд до кінця війни поставляв грузові Форди в Німеччину
показати весь коментар
09.10.2025 22:09 Відповісти
Транспортування аміаку цією ділянкою зупинене ще з 2014 року Джерело: https://censor.net/ua/n3578846
показати весь коментар
09.10.2025 22:08 Відповісти
Дійсно зупинено! На місці вибуху б'є фонтан аміаку і поширюється пара на всі боки.
показати весь коментар
09.10.2025 22:15 Відповісти
Пішов білий дим - аміакопровід дає добро
показати весь коментар
09.10.2025 22:04 Відповісти
Краще тим добром не дихати , як мінімум опік легень забезпечений , а ящо надихатися вдосталь , то і Богу душу можна віддати.
показати весь коментар
09.10.2025 22:08 Відповісти
 
 