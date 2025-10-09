РУС
Новости Обстрелы Донетчины Поврежденный аммиакопровод Тольятти - Одесса
Участок магистрального аммиакопровода "Тольятти - Одесса" поврежден на Донетчине из-за обстрела РФ

Аммиакопровод Тольятти - Одесса поврежден в Донецкой области

На Донетчине в четверг, 9 октября, из-за российских обстрелов была повреждена линейная часть магистрального аммиакопровода "Тольятти - Одесса" между Русиным Яром и Яблоновкой Ильиновской громады.

Об этом 9 октября сообщила Донецкая ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

Там отметили, что обследовать место обстрела невозможно, поскольку это - временно оккупированная территория.

"Самое важное: жизни людей ничего не угрожает. Транспортировка аммиака по этому участку остановлена еще с 2014 года. Наблюдается белый дым - это может свидетельствовать об утечке остатков аммиака, которая будет продолжаться до падения избыточного давления; это может занять несколько дней", - отметили в пресс-службе ОВА.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россияне атаковали Константиновку: один человек погиб, еще четыре ранены, повреждена Свято-Успенская церковь. ВИДЕО

По данным администрации, ветер юго-восточный, до 5 м/с; распространение облака - в направлении Дружковки, возможен запах.

"Причин для чрезмерной реакции нет. В случае ощутимого запаха достаточно закрыть окна и ограничить пребывание на улице - это превентивный шаг. Официальные службы будут информировать об изменениях", - добавляет ОВА.

Отметим, днем Минобороны России публиковало видео подрыва аммиакопровода. Там традиционно обвинили во всем Украину, мол, так украинские защитники пытались остановить наступление армии РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг провел механизированную атаку на Владимировку в Донецкой области, - DeepState. КАРТА

Зараз кацапи по цій трубі пролізуть в Одесу?
09.10.2025 21:58 Ответить
хай лізуть.

схоже в трубі ще є залишки аміаку

.
09.10.2025 22:10 Ответить
Він і досі працював ?
09.10.2025 22:01 Ответить
Як і дручьба мабуть. Цікаво Сралін через Німеччину теж ганяв нафту до Лундона?
09.10.2025 22:04 Ответить
За сталіна не знаю а Г. Форд до кінця війни поставляв грузові Форди в Німеччину
09.10.2025 22:09 Ответить
Транспортування аміаку цією ділянкою зупинене ще з 2014 року Джерело: https://censor.net/ua/n3578846
09.10.2025 22:08 Ответить
Дійсно зупинено! На місці вибуху б'є фонтан аміаку і поширюється пара на всі боки.
09.10.2025 22:15 Ответить
Пішов білий дим - аміакопровід дає добро
09.10.2025 22:04 Ответить
Краще тим добром не дихати , як мінімум опік легень забезпечений , а ящо надихатися вдосталь , то і Богу душу можна віддати.
09.10.2025 22:08 Ответить
 
 