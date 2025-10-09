Участок магистрального аммиакопровода "Тольятти - Одесса" поврежден на Донетчине из-за обстрела РФ

На Донетчине в четверг, 9 октября, из-за российских обстрелов была повреждена линейная часть магистрального аммиакопровода "Тольятти - Одесса" между Русиным Яром и Яблоновкой Ильиновской громады.

Об этом 9 октября сообщила Донецкая ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

Там отметили, что обследовать место обстрела невозможно, поскольку это - временно оккупированная территория.

"Самое важное: жизни людей ничего не угрожает. Транспортировка аммиака по этому участку остановлена еще с 2014 года. Наблюдается белый дым - это может свидетельствовать об утечке остатков аммиака, которая будет продолжаться до падения избыточного давления; это может занять несколько дней", - отметили в пресс-службе ОВА.

По данным администрации, ветер юго-восточный, до 5 м/с; распространение облака - в направлении Дружковки, возможен запах.

"Причин для чрезмерной реакции нет. В случае ощутимого запаха достаточно закрыть окна и ограничить пребывание на улице - это превентивный шаг. Официальные службы будут информировать об изменениях", - добавляет ОВА.

Отметим, днем Минобороны России публиковало видео подрыва аммиакопровода. Там традиционно обвинили во всем Украину, мол, так украинские защитники пытались остановить наступление армии РФ.

