УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10476 відвідувачів онлайн
Новини допомога Україні від США
1 498 11

Сенат США схвалив оборонний бюджет на 2026: Україна отримає $500 млн допомоги

сенат,сша

Сенат США ухвалив оборонний бюджет на 2026 фінансовий рік, який передбачає виділення $500 млн на підтримку України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN.

Сенат США після затримки, пов’язаної з голосуванням за відновлення роботи уряду, ухвалив законопроєкт про оборонну політику. За нього проголосували 77 сенаторів, проти — 20. Документ санкціонує виплати військовим, реалізацію проєктів військового будівництва, розробку озброєнь і визначає ключові напрями геостратегічної політики.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Законопроєкт передбачає продовження ініціативи з надання безпекової допомоги Україні до 2028 року та збільшення фінансування програми до $500 млн.

У вересні Палата представників ухвалила власну версію оборонного пакета - 231 голосом проти 196. У документі, підтриманому республіканцями, було закладено $400 млн на ініціативу Пентагону щодо допомоги Україні, однак він містив низку спірних положень.

Версія Сенату, за оцінкою журналістів, має "менше політичних проблем". Тепер обидві палати працюватимуть у погоджувальному комітеті, щоб усунути розбіжності. Остаточний варіант оборонного бюджету мають ухвалити до кінця 2025 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У США триває шатдаун: Сенат знову не зміг ухвалити законопроєкт про фінансування уряду

Автор: 

бюджет (3136) допомога (8799) Україна (6255) Сенат США (632)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
... і ні в чому собі не відмовляйте.
показати весь коментар
10.10.2025 07:53 Відповісти
+2
на Томагавки
показати весь коментар
10.10.2025 07:51 Відповісти
+2
"...передбачає виділення $500 млн на підтримку України" - фламіндічам на пів зуба.
показати весь коментар
10.10.2025 08:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
на Томагавки
показати весь коментар
10.10.2025 07:51 Відповісти
По 14 лямів.
показати весь коментар
10.10.2025 09:22 Відповісти
... і ні в чому собі не відмовляйте.
показати весь коментар
10.10.2025 07:53 Відповісти
"...передбачає виділення $500 млн на підтримку України" - фламіндічам на пів зуба.
показати весь коментар
10.10.2025 08:13 Відповісти
Не скажи, "курочка по зернышку клюет..."
показати весь коментар
10.10.2025 08:24 Відповісти
Краще б з сотню списаних F-16 дали.
показати весь коментар
10.10.2025 08:36 Відповісти
simpleflying.com

F-16 все ще становить трохи менше половини винищувального парку ВПС США, налічуючи 838 одиниць, після того як у 2024 році було списано 60.

Планується, що у 2025 році буде списано лише 11.
показати весь коментар
10.10.2025 08:42 Відповісти
у кремлевского, ботаксного Шныря два козыря бенин, Оманкий Нарик ( проект кремля буратино с киностудиями и офшорами в маЦкве под крышей шефиров) и слабоумный нарцисс таМпон он же агент краснов купленный еще в 80-90 +бабки рыболовлева+деменция+пленки эпштейна....и пока эти два козыря "работают" конца войны не будет....и если бы таМпон победил в 21 году Украины уже не было бы, один сдал, второй закрыл бы глаза....на это и был расчет бункерной крысы...
показати весь коментар
10.10.2025 08:48 Відповісти
Много и красиво написано. А факты и ссылки, подтверждающие эти факты, будут?
показати весь коментар
10.10.2025 09:14 Відповісти
Це на каву?
показати весь коментар
10.10.2025 09:06 Відповісти
В Ялті.
показати весь коментар
10.10.2025 09:23 Відповісти
 
 