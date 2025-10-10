Сенат США схвалив оборонний бюджет на 2026: Україна отримає $500 млн допомоги
Сенат США ухвалив оборонний бюджет на 2026 фінансовий рік, який передбачає виділення $500 млн на підтримку України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN.
Сенат США після затримки, пов’язаної з голосуванням за відновлення роботи уряду, ухвалив законопроєкт про оборонну політику. За нього проголосували 77 сенаторів, проти — 20. Документ санкціонує виплати військовим, реалізацію проєктів військового будівництва, розробку озброєнь і визначає ключові напрями геостратегічної політики.
Законопроєкт передбачає продовження ініціативи з надання безпекової допомоги Україні до 2028 року та збільшення фінансування програми до $500 млн.
У вересні Палата представників ухвалила власну версію оборонного пакета - 231 голосом проти 196. У документі, підтриманому республіканцями, було закладено $400 млн на ініціативу Пентагону щодо допомоги Україні, однак він містив низку спірних положень.
Версія Сенату, за оцінкою журналістів, має "менше політичних проблем". Тепер обидві палати працюватимуть у погоджувальному комітеті, щоб усунути розбіжності. Остаточний варіант оборонного бюджету мають ухвалити до кінця 2025 року.
F-16 все ще становить трохи менше половини винищувального парку ВПС США, налічуючи 838 одиниць, після того як у 2024 році було списано 60.
Планується, що у 2025 році буде списано лише 11.