Сенат США схвалив оборонний бюджет на 2026: Україна отримає $500 млн допомоги

Сенат США ухвалив оборонний бюджет на 2026 фінансовий рік, який передбачає виділення $500 млн на підтримку України.

Сенат США після затримки, пов’язаної з голосуванням за відновлення роботи уряду, ухвалив законопроєкт про оборонну політику. За нього проголосували 77 сенаторів, проти — 20. Документ санкціонує виплати військовим, реалізацію проєктів військового будівництва, розробку озброєнь і визначає ключові напрями геостратегічної політики.

Законопроєкт передбачає продовження ініціативи з надання безпекової допомоги Україні до 2028 року та збільшення фінансування програми до $500 млн.

У вересні Палата представників ухвалила власну версію оборонного пакета - 231 голосом проти 196. У документі, підтриманому республіканцями, було закладено $400 млн на ініціативу Пентагону щодо допомоги Україні, однак він містив низку спірних положень.

Версія Сенату, за оцінкою журналістів, має "менше політичних проблем". Тепер обидві палати працюватимуть у погоджувальному комітеті, щоб усунути розбіжності. Остаточний варіант оборонного бюджету мають ухвалити до кінця 2025 року.

