Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2026 год: Украина получит $500 млн помощи

Сенат США принял оборонный бюджет на 2026 финансовый год, который предусматривает выделение $500 млн на поддержку Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN.

Сенат США после задержки, связанной с голосованием за возобновление работы правительства, принял законопроект об оборонной политике. За него проголосовали 77 сенаторов, против - 20. Документ санкционирует выплаты военным, реализацию проектов военного строительства, разработку вооружений и определяет ключевые направления геостратегической политики.

Законопроект предусматривает продление инициативы по предоставлению помощи по безопасности Украине до 2028 года и увеличение финансирования программы до $500 млн.

В сентябре Палата представителей приняла собственную версию оборонного пакета - 231 голосом против 196. В документе, поддержанном республиканцами, было заложено $400 млн на инициативу Пентагона по помощи Украине, однако он содержал ряд спорных положений.

Версия Сената, по оценке журналистов, имеет "меньше политических проблем". Теперь обе палаты будут работать в согласительном комитете, чтобы устранить разногласия. Окончательный вариант оборонного бюджета должны принять до конца 2025 года.

бюджет (4868) помощь (8137) Украина (45148) Сенат США (530)
на Томагавки
10.10.2025 07:51 Ответить
... і ні в чому собі не відмовляйте.
10.10.2025 07:53 Ответить
"...передбачає виділення $500 млн на підтримку України" - фламіндічам на пів зуба.
10.10.2025 08:13 Ответить
Не скажи, "курочка по зернышку клюет..."
10.10.2025 08:24 Ответить
 
 