Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2026 год: Украина получит $500 млн помощи
Сенат США принял оборонный бюджет на 2026 финансовый год, который предусматривает выделение $500 млн на поддержку Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN.
Сенат США после задержки, связанной с голосованием за возобновление работы правительства, принял законопроект об оборонной политике. За него проголосовали 77 сенаторов, против - 20. Документ санкционирует выплаты военным, реализацию проектов военного строительства, разработку вооружений и определяет ключевые направления геостратегической политики.
Законопроект предусматривает продление инициативы по предоставлению помощи по безопасности Украине до 2028 года и увеличение финансирования программы до $500 млн.
В сентябре Палата представителей приняла собственную версию оборонного пакета - 231 голосом против 196. В документе, поддержанном республиканцами, было заложено $400 млн на инициативу Пентагона по помощи Украине, однако он содержал ряд спорных положений.
Версия Сената, по оценке журналистов, имеет "меньше политических проблем". Теперь обе палаты будут работать в согласительном комитете, чтобы устранить разногласия. Окончательный вариант оборонного бюджета должны принять до конца 2025 года.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль