Фінансування України зміцнює її оборону та стійкість Європи, - Мецола
Без підтримки України заходи зі зміцнення стійкості Європи втратять сенс.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це на Ризькій конференції заявила президентка Європарламенту Роберта Мецола.
"Я багато говорила про те, що робить Європейський парламент, що ми робимо разом, і що треба, щоб зробити нашу оборонну систему сильнішою та стійкішою і побудувати екосистему безпеки, яка захищатиме нашу територію та людей. Але це все не матиме значення, якщо ми не збережемо війну в Україні на першому місці в нашому порядку денному. Кожен із нас має відіграти свою роль у недопущенні втоми від війни", - наголосила Мецола.
Та додала, що для зміцнення оборони Європи важливо узгоджувати оборонне планування та закупівлі по всій Європі, а також використання бойового досвіду України.
"Ми близькі до досягнення угоди з державами-членами щодо програми Європейської оборонної промисловості. Це матиме на меті спростити бюрократичні процеси, усунути бар'єри та підтримати здатність нашої оборонної промисловості розвиватися та надавати послуги швидко, пліч-о-пліч з промисловою базою України", - зазначила Мецола.
