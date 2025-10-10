УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10245 відвідувачів онлайн
Новини підтримка України ЄС
234 7

Фінансування України зміцнює її оборону та стійкість Європи, - Мецола

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола

Без підтримки України заходи зі зміцнення стійкості Європи втратять сенс.

 Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це на Ризькій конференції заявила президентка Європарламенту Роберта Мецола.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Я багато говорила про те, що робить Європейський парламент, що ми робимо разом, і що треба, щоб зробити нашу оборонну систему сильнішою та стійкішою і ​побудувати екосистему безпеки, яка захищатиме нашу територію та людей. Але це все не матиме значення, якщо ми не збережемо війну в Україні на першому місці в нашому порядку денному. Кожен із нас має відіграти свою роль у недопущенні втоми від війни", - наголосила Мецола.

Та додала,  що для зміцнення оборони Європи важливо узгоджувати оборонне планування та закупівлі по всій Європі, а також використання бойового досвіду України.

"Ми близькі до досягнення угоди з державами-членами щодо програми Європейської оборонної промисловості. Це матиме на меті спростити бюрократичні процеси, усунути бар'єри та підтримати здатність нашої оборонної промисловості розвиватися та надавати послуги швидко, пліч-о-пліч з промисловою базою України", - зазначила Мецола.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Потрібно до кінця року розпочати переговори з Україною та Молдовою про вступ до ЄС, - Мецола

Автор: 

Європарламент (1083) підтримка (654) Мецола Роберта (115)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
фінансування України робить всю провладну зграю збагаченими та забезпеченими на майбутьні покоління,та і ,,парнерів,, теж....
показати весь коментар
10.10.2025 12:14 Відповісти
а як фінансування україни покращує золотий унітаз міндіча, то взагалі не уявляєте собі, пані мацола.
показати весь коментар
10.10.2025 12:17 Відповісти
ви впевнені що не уявляє???пряма ознака цьому відсутність звітності,бо при таких об'ємах вкраденого важко приховувати призначення витрат,більш схоже що всі в темі та долі
показати весь коментар
10.10.2025 12:37 Відповісти
звісно, бо рахунки в європейських банках.
тобто, по бухгалтерії пройшли, як допомога, а з банку нікуди не вийшли.
показати весь коментар
10.10.2025 12:40 Відповісти
браво,добре що серед сірої убогості ще є іскри розуму.....
показати весь коментар
10.10.2025 12:44 Відповісти
Дякуємо! Але левова частина цієї допомоги ефективно знищується агентами впливу московії на найвищих щаблях української влади. Зеленський створив для цього ОП на чолі Єрмаком - очільником української топ-корупції. Внаслідок цього СОУ не отримує 2/3 об'єму зброї, яку могла би отримати для відсічі збройної агресії рф або отримує неякісний, бракований та навіть небезпечний для використання українськими воїнами мотлох. Поки ці покидьки при владі - Україна приречена, а Європа знаходиться під загрозою вторгнення збройних сил альянсу рф-кндр-іран-кнр.
показати весь коментар
10.10.2025 12:31 Відповісти
""""Але це все не матиме значення, якщо ми не збережемо війну в Україні на першому місці в нашому порядку денному.""" А ОСЬ І ДОКАЗИ ТОГО, ЩО ЄС .ДОВЕРШЕНІ ПОКИДЬКИ І ЛИЦЕМІРНІ НЕГІДНИКИ ФІНАНСУЄ РАШИСТСЬКУ МАШИНУ СМЕРТІ І ЗАЛИШАЄ ВІЙНУ В УКРАЇНІ ,ГЕНОЦИД УКРАЇНЦІВ І РУЙНАЦІЮ УКРАЇНИ НА ПЕРШОМУ МІСЦІ СВОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО-(((
Загалом сім держав блоку - серед них Франція, Нідерланди, Бельгія, Хорватія, Румунія та Португалія - збільшили закупівлі російських енергоносіїв у порівнянні з минулим роком. Угорщина та Словаччина продовжують імпортувати трубопровідний газ і виступають проти заборони на російський СПГ.
За даними CREA, у 2021 році ЄС закупив енергоносіїв у РФ на 133 млрд євро, а за січень-серпень 2025 року - лише на 11,4 млрд, що на 21% менше, ніж торік. Водночас із 2022 року загальна сума імпорту російських енергоресурсів перевищила 213 млрд євро, тоді як допомога Україні від Євросоюзу становила 167 млрд євро, за оцінками Кільського інституту Джерело: https://censor.net/ua/n3578929
показати весь коментар
10.10.2025 12:51 Відповісти
 
 