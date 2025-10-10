Финансирование Украины укрепляет ее оборону и устойчивость Европы, - Мецола

Без поддержки Украины меры по укреплению устойчивости Европы потеряют смысл.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укрінформ, об этом на Рижской конференции заявила президент Европарламента Роберта Мецола.

"Я много говорила о том, что делает Европейский парламент, что мы делаем вместе, и что надо, чтобы сделать нашу оборонную систему сильнее и устойчивее и построить экосистему безопасности, которая будет защищать нашу территорию и людей. Но это все не будет иметь значения, если мы не сохраним войну в Украине на первом месте в нашей повестке дня. Каждый из нас должен сыграть свою роль в недопущении усталости от войны", - подчеркнула Мецола.

И добавила, что для укрепления обороны Европы важно согласовывать оборонное планирование и закупки по всей Европе, а также использование боевого опыта Украины.

"Мы близки к достижению соглашения с государствами-членами по программе Европейской оборонной промышленности. Это будет иметь целью упростить бюрократические процессы, устранить барьеры и поддержать способность нашей оборонной промышленности развиваться и предоставлять услуги быстро, бок о бок с промышленной базой Украины", - отметила Мецола.

