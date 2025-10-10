РУС
Финансирование Украины укрепляет ее оборону и устойчивость Европы, - Мецола

Президент Европейского парламента Роберта Мецола

Без поддержки Украины меры по укреплению устойчивости Европы потеряют смысл.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укрінформ, об этом на Рижской конференции заявила президент Европарламента Роберта Мецола.

"Я много говорила о том, что делает Европейский парламент, что мы делаем вместе, и что надо, чтобы сделать нашу оборонную систему сильнее и устойчивее и построить экосистему безопасности, которая будет защищать нашу территорию и людей. Но это все не будет иметь значения, если мы не сохраним войну в Украине на первом месте в нашей повестке дня. Каждый из нас должен сыграть свою роль в недопущении усталости от войны", - подчеркнула Мецола.

И добавила, что для укрепления обороны Европы важно согласовывать оборонное планирование и закупки по всей Европе, а также использование боевого опыта Украины.

"Мы близки к достижению соглашения с государствами-членами по программе Европейской оборонной промышленности. Это будет иметь целью упростить бюрократические процессы, устранить барьеры и поддержать способность нашей оборонной промышленности развиваться и предоставлять услуги быстро, бок о бок с промышленной базой Украины", - отметила Мецола.

фінансування України робить всю провладну зграю збагаченими та забезпеченими на майбутьні покоління,та і ,,парнерів,, теж....
10.10.2025 12:14 Ответить
а як фінансування україни покращує золотий унітаз міндіча, то взагалі не уявляєте собі, пані мацола.
10.10.2025 12:17 Ответить
ви впевнені що не уявляє???пряма ознака цьому відсутність звітності,бо при таких об'ємах вкраденого важко приховувати призначення витрат,більш схоже що всі в темі та долі
10.10.2025 12:37 Ответить
звісно, бо рахунки в європейських банках.
тобто, по бухгалтерії пройшли, як допомога, а з банку нікуди не вийшли.
10.10.2025 12:40 Ответить
браво,добре що серед сірої убогості ще є іскри розуму.....
10.10.2025 12:44 Ответить
Дякуємо! Але левова частина цієї допомоги ефективно знищується агентами впливу московії на найвищих щаблях української влади. Зеленський створив для цього ОП на чолі Єрмаком - очільником української топ-корупції. Внаслідок цього СОУ не отримує 2/3 об'єму зброї, яку могла би отримати для відсічі збройної агресії рф або отримує неякісний, бракований та навіть небезпечний для використання українськими воїнами мотлох. Поки ці покидьки при владі - Україна приречена, а Європа знаходиться під загрозою вторгнення збройних сил альянсу рф-кндр-іран-кнр.
10.10.2025 12:31 Ответить
""""Але це все не матиме значення, якщо ми не збережемо війну в Україні на першому місці в нашому порядку денному.""" А ОСЬ І ДОКАЗИ ТОГО, ЩО ЄС .ДОВЕРШЕНІ ПОКИДЬКИ І ЛИЦЕМІРНІ НЕГІДНИКИ ФІНАНСУЄ РАШИСТСЬКУ МАШИНУ СМЕРТІ І ЗАЛИШАЄ ВІЙНУ В УКРАЇНІ ,ГЕНОЦИД УКРАЇНЦІВ І РУЙНАЦІЮ УКРАЇНИ НА ПЕРШОМУ МІСЦІ СВОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО-(((
Загалом сім держав блоку - серед них Франція, Нідерланди, Бельгія, Хорватія, Румунія та Португалія - збільшили закупівлі російських енергоносіїв у порівнянні з минулим роком. Угорщина та Словаччина продовжують імпортувати трубопровідний газ і виступають проти заборони на російський СПГ.
За даними CREA, у 2021 році ЄС закупив енергоносіїв у РФ на 133 млрд євро, а за січень-серпень 2025 року - лише на 11,4 млрд, що на 21% менше, ніж торік. Водночас із 2022 року загальна сума імпорту російських енергоресурсів перевищила 213 млрд євро, тоді як допомога Україні від Євросоюзу становила 167 млрд євро, за оцінками Кільського інституту Джерело: https://censor.net/ua/n3578929
10.10.2025 12:51 Ответить
 
 