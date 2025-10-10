Вирок "слузі народу" Одарченку залишено без змін, - рішення апеляції ВАКС
Апеляційна палата ВАКС залишила у силі вирок нардепу від "Слуги народу" Андрію Одарченку, якого минулого року засудили до 8 років за хабарництво.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Колегія суддів постановила апеляційні скарги залишити без задоволення, вирок ВАКС від 14.11.2024 - без змін", - зачитала рішення суддя.
Рішення набрало законної сили з моменту проголошення. Його можна оскаржити у Касаційному кримінальному суді у складі Верховного Суду.
Що передувало?
Нагадаємо, депутата підозрюють у спробі підкупу ексголови Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Найєма.
Раніше антикорупційні органи оголосили підозри народним депутатам Андрію Одарченку і Сергію Лабазюку у спробі підкупу віцепрем'єр-міністра з відновлення Олександра Кубракова та Найєма.
Згодом стало відомо, що Одарченко втік з України.
ВАКС оголосив Одарченка у міжнародний розшук.
У Раді зареєстрували постанову про виключення "слуги народу" Одарченка зі складу антикорупційного Комітету.
У четвер, 10 жовтня, Верховна Рада підтримала виключення з комітету Ради нардепа-втікача від партії "Слуга народу" Андрія Одарченка.
14 листопада ВАКС заочно засудив нардепа-втікача Одарченка до 8 років в'язниці з конфіскацією усього належного йому майна.
