Вирок "слузі народу" Одарченку залишено без змін, - рішення апеляції ВАКС

Апеляційна палата ВАКС залишила у силі вирок нардепу від "Слуги народу" Андрію Одарченку, якого минулого року засудили до 8 років за хабарництво.

"Колегія суддів постановила апеляційні скарги залишити без задоволення, вирок ВАКС від 14.11.2024 - без змін", - зачитала рішення суддя.

Рішення набрало законної сили з моменту проголошення. Його можна оскаржити у Касаційному кримінальному суді у складі Верховного Суду.

Що передувало?

Нагадаємо, депутата підозрюють у спробі підкупу ексголови Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Найєма.

Раніше антикорупційні органи оголосили підозри народним депутатам Андрію Одарченку і Сергію Лабазюку у спробі підкупу віцепрем'єр-міністра з відновлення Олександра Кубракова та Найєма.

Згодом стало відомо, що Одарченко втік з України.

ВАКС оголосив Одарченка у міжнародний розшук.

У Раді зареєстрували постанову про виключення "слуги народу" Одарченка зі складу антикорупційного Комітету.

У четвер, 10 жовтня, Верховна Рада підтримала виключення з комітету Ради нардепа-втікача від партії "Слуга народу" Андрія Одарченка.

14 листопада ВАКС заочно засудив нардепа-втікача Одарченка до 8 років в'язниці з конфіскацією усього належного йому майна.

