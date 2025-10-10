Приговор "слуге народа" Одарченко оставлен без изменений, - решение апелляции ВАКС
Апелляционная палата ВАКС оставила в силе приговор нардепу от "Слуги народа" Андрею Одарченко, которого в прошлом году приговорили к 8 годам за взяточничество.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Коллегия судей постановила апелляционные жалобы оставить без удовлетворения, приговор ВАКС от 14.11.2024 - без изменений", - зачитала решение судья.
Решение вступило в законную силу с момента провозглашения. Его можно обжаловать в Кассационном уголовном суде в составе Верховного Суда.
Что предшествовало?
Напомним, депутата подозревают в попытке подкупа экс-главы Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафы Найема.
Ранее антикоррупционные органы объявили подозрения народным депутатам Андрею Одарченко и Сергею Лабазюку в попытке подкупа вице-премьер-министра по восстановлению Александра Кубракова и Найема.
Впоследствии стало известно, что Одарченко сбежал из Украины.
ВАКС объявил Одарченко в международный розыск.
В Раде зарегистрировали постановление об исключении "слуги народа" Одарченко из состава антикоррупционного комитета.
В четверг, 10 октября, Верховная Рада поддержала исключение из комитета Рады беглого нардепа от партии "Слуга народа" Андрея Одарченко.
14 ноября ВАКС заочно приговорил нардепа-беглеца Одарченко к 8 годам тюрьмы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.
