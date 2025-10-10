Приговор "слуге народа" Одарченко оставлен без изменений, - решение апелляции ВАКС

Апелляционная палата ВАКС оставила в силе приговор нардепу от "Слуги народа" Андрею Одарченко, которого в прошлом году приговорили к 8 годам за взяточничество.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Коллегия судей постановила апелляционные жалобы оставить без удовлетворения, приговор ВАКС от 14.11.2024 - без изменений", - зачитала решение судья.

Решение вступило в законную силу с момента провозглашения. Его можно обжаловать в Кассационном уголовном суде в составе Верховного Суда.

Читайте: Осужденного за взяточничество "Слугу народа" Одарченко нашли в Венгрии, - СМИ

Что предшествовало?

Напомним, депутата подозревают в попытке подкупа экс-главы Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафы Найема.

Ранее антикоррупционные органы объявили подозрения народным депутатам Андрею Одарченко и Сергею Лабазюку в попытке подкупа вице-премьер-министра по восстановлению Александра Кубракова и Найема.

Впоследствии стало известно, что Одарченко сбежал из Украины.

ВАКС объявил Одарченко в международный розыск.

В Раде зарегистрировали постановление об исключении "слуги народа" Одарченко из состава антикоррупционного комитета.

В четверг, 10 октября, Верховная Рада поддержала исключение из комитета Рады беглого нардепа от партии "Слуга народа" Андрея Одарченко.

14 ноября ВАКС заочно приговорил нардепа-беглеца Одарченко к 8 годам тюрьмы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ