Приговор "слуге народа" Одарченко оставлен без изменений, - решение апелляции ВАКС

Дело Одарченко. Апелляция оставила приговор в силе

Апелляционная палата ВАКС оставила в силе приговор нардепу от "Слуги народа" Андрею Одарченко, которого в прошлом году приговорили к 8 годам за взяточничество.

"Коллегия судей постановила апелляционные жалобы оставить без удовлетворения, приговор ВАКС от 14.11.2024 - без изменений", - зачитала решение судья.

Решение вступило в законную силу с момента провозглашения. Его можно обжаловать в Кассационном уголовном суде в составе Верховного Суда.

Что предшествовало?

Напомним, депутата подозревают в попытке подкупа экс-главы Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафы Найема.

Ранее антикоррупционные органы объявили подозрения народным депутатам Андрею Одарченко и Сергею Лабазюку в попытке подкупа вице-премьер-министра по восстановлению Александра Кубракова и Найема.

Впоследствии стало известно, что Одарченко сбежал из Украины.

ВАКС объявил Одарченко в международный розыск.

В Раде зарегистрировали постановление об исключении "слуги народа" Одарченко из состава антикоррупционного комитета.

В четверг, 10 октября, Верховная Рада поддержала исключение из комитета Рады беглого нардепа от партии "Слуга народа" Андрея Одарченко.

14 ноября ВАКС заочно приговорил нардепа-беглеца Одарченко к 8 годам тюрьмы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

який прикрий випадок! в зграю "слугів народу" затесалась одна паршива вівця!
10.10.2025 12:47 Ответить
Це цап-відбувайло скоріше.
10.10.2025 12:50 Ответить
 
 