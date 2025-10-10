У Чехії зафіксували невідомі БпЛА над військовими об’єктами

Армія Чехії фіксувала невідомі безпілотники над чеською стратегічною інфраструктурою, насамперед над військовими об'єктами. У країні готові виявляти, ідентифікувати, а також знешкоджувати їх.

Про це сказала речниця Генштабу Зденка Собарна Кошванцова, пише IDNES, передає Цензор.НЕТ.

За словами речниці, у Чехії були випадки виявлення невідомих дронів біля важливих інфраструктурних об’єктів, зокрема військових.

"Проте перелік (цих об’єктів) є засекреченою інформацією", - зазначила речниця.

Також Кошванцова не уточнила, коли саме це відбувалося.

Вона додала, що чеська армія постійно обмінюється інформацією про загрози з партнерами по Альянсу, проте ці відомості також є секретними.

За її словами, армія Чехії готова виявляти, розпізнавати та знешкоджувати дрони як збиттям, так і шляхом радіочастотного впливу, залежно від обставин та балансу ризиків.

