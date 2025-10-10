У Чехії зафіксували невідомі БпЛА над військовими об’єктами
Армія Чехії фіксувала невідомі безпілотники над чеською стратегічною інфраструктурою, насамперед над військовими об'єктами. У країні готові виявляти, ідентифікувати, а також знешкоджувати їх.
Про це сказала речниця Генштабу Зденка Собарна Кошванцова, пише IDNES, передає Цензор.НЕТ.
За словами речниці, у Чехії були випадки виявлення невідомих дронів біля важливих інфраструктурних об’єктів, зокрема військових.
"Проте перелік (цих об’єктів) є засекреченою інформацією", - зазначила речниця.
Також Кошванцова не уточнила, коли саме це відбувалося.
Вона додала, що чеська армія постійно обмінюється інформацією про загрози з партнерами по Альянсу, проте ці відомості також є секретними.
За її словами, армія Чехії готова виявляти, розпізнавати та знешкоджувати дрони як збиттям, так і шляхом радіочастотного впливу, залежно від обставин та балансу ризиків.
не ходять -- де пускали ?
"У країні готові виявляти, ідентифікувати, а також знешкоджувати їх."
"виявлення невідомих дронів"
"армія Чехії готова виявляти, розпізнавати та знешкоджувати дрони"
Це в усьому світі такі тупі "речники"? Чи серед них такий конкурс проходить?