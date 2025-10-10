УКР
Дрони над Чехією
У Чехії зафіксували невідомі БпЛА над військовими об’єктами

Армія Чехії фіксувала невідомі безпілотники над чеською стратегічною інфраструктурою, насамперед над військовими об'єктами. У країні готові виявляти, ідентифікувати, а також знешкоджувати їх.

Про це сказала речниця Генштабу Зденка Собарна Кошванцова, пише IDNES, передає Цензор.НЕТ.

За словами речниці, у Чехії були випадки виявлення невідомих дронів біля важливих інфраструктурних об’єктів, зокрема військових.

"Проте перелік (цих об’єктів) є засекреченою інформацією", - зазначила речниця.

Також Кошванцова не уточнила, коли саме це відбувалося.

Вона додала, що чеська армія постійно обмінюється інформацією про загрози з партнерами по Альянсу, проте ці відомості також є секретними.

За її словами, армія Чехії готова виявляти, розпізнавати та знешкоджувати дрони як збиттям, так і шляхом радіочастотного впливу, залежно від обставин та балансу ризиків.

+4
Це "голуби миру" вітають переможця виборів!
10.10.2025 16:14 Відповісти
+1
все готові робити але не зробили?
10.10.2025 16:16 Відповісти
+1
А де ж занепокоєння?
10.10.2025 16:31 Відповісти
Це "голуби миру" вітають переможця виборів!
10.10.2025 16:14 Відповісти
!!!100!!!
10.10.2025 17:40 Відповісти
все готові робити але не зробили?
10.10.2025 16:16 Відповісти
А де ж занепокоєння?
10.10.2025 16:31 Відповісти
А як воно там опинилося. Кордону з рф нема, танкери нафтові там
не ходять -- де пускали ?
10.10.2025 16:33 Відповісти
Та там же й пускали. Кацапня бабло платить, а місцеві підАри за бабло шо хош запустять. Зараз це не проблема. Головне запустити, а далі якийсь кацап сидячи на мААЦквЄ чи на піДєрє сидить керує дроном та все бачить.
10.10.2025 17:17 Відповісти
Кацапня-іммігранти скоріш за все. Мешкають за кордоном, а у серці пуйла носять. І це по усьому світові так з кацапнею; зайва хромосома...
10.10.2025 18:32 Відповісти
"Армія Чехії фіксувала невідомі безпілотники"
"У країні готові виявляти, ідентифікувати, а також знешкоджувати їх."
"виявлення невідомих дронів"
"армія Чехії готова виявляти, розпізнавати та знешкоджувати дрони"

Це в усьому світі такі тупі "речники"? Чи серед них такий конкурс проходить?
10.10.2025 17:32 Відповісти
Эуропа уже обкакалася
10.10.2025 17:59 Відповісти
Пора вигоняти усіх росіян з країн ЄС
10.10.2025 18:45 Відповісти
 
 