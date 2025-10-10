В Чехии зафиксировали неизвестные БПЛА над военными объектами
Армия Чехии фиксировала неизвестные беспилотники над чешской стратегической инфраструктурой, прежде всего над военными объектами. В стране готовы выявлять, идентифицировать, а также обезвреживать их.
Об этом сказала пресс-секретарь Генштаба Зденка Собарна Кошванцова, пишет IDNES, передает Цензор.НЕТ.
По словам пресс-секретаря, в Чехии были случаи обнаружения неизвестных дронов возле важных инфраструктурных объектов, в частности военных.
"Однако перечень (этих объектов) является засекреченной информацией", - отметила пресс-секретарь.
Также Кошванцова не уточнила, когда именно это происходило.
Она добавила, что чешская армия постоянно обменивается информацией об угрозах с партнерами по Альянсу, однако эти сведения также являются секретными.
По ее словам, армия Чехии готова выявлять, распознавать и обезвреживать дроны как сбиванием, так и путем радиочастотного воздействия, в зависимости от обстоятельств и баланса рисков.
не ходять -- де пускали ?
"У країні готові виявляти, ідентифікувати, а також знешкоджувати їх."
"виявлення невідомих дронів"
"армія Чехії готова виявляти, розпізнавати та знешкоджувати дрони"
Це в усьому світі такі тупі "речники"? Чи серед них такий конкурс проходить?