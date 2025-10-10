МЗС України оголосило "список ганьби" іноземних ЗМІ, що брали участь у престурі РФ на окуповані території

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий повідомив про ініціювання заборони на вʼїзд журналістам, які взяли участь у російському престурі на тимчасово окуповані українські території - Авдіївку та Курахове на Донеччині.

Як повідомив речник на брифінгу в Києві в п’ятницю, йдеться про агенції AFP, AP, французький TF1, арабські Al Arabiya, Al Hadath, американське медіа One America, китайське Phoenix та турецьке видання Milliyet.

Як зазначили у МЗС, "це, безперечно, список ганьби".

"Ці тури мало того що незаконні, адже люди перетинають український державний кордон в порушення міжнародного права і законодавства України, а по друге, вони ще й аморальні", - сказав він.

За словами Тихого, МЗС вже ініціювало "відповідні реагування".

"Ми звʼяжемося з усіма цими виданнями на рівні їхніх штаб-квартир, донесемо офіційно недопустимість таких дій із вимогою припинити такі дії", - додав він.

Окрім журналістів, як зазначив речник, участь у цій поїздці, організованій РФ, взяли окремі громадяни. Зокрема, йдеться про блогерів, колишніх посадовців зі США, Словаччини, Бразилії, Чехії, Франції, Туреччини.

"Я свідомо не оголошую імена ні журналістів, ні окремих громадян. Але список таких імен у нас є. По всіх прізвищах з цього списку ми будемо ініціювати заборони на вʼїзд. Люди, які не поважають державний кордон України, не мають перетинати кордон в майбутньому. Для ЗМІ, які взяли участь у цьому турі, безперечно, буде і ширший набір наслідків для їхньої репутації", – сказав Тихий.

28 вересня речник МЗС Георгій Тихий виступив з критикою з приводу участі низки міжнародних ЗМІ в престурі Міноборони РФ на окуповані території України.

"Був розлючений, коли дізнався інформацію про низку міжнародних ЗМІ, які брали участь у пропагандистському престурі на окуповані території України, організованому Міністерством оборони Росії", - написав він у соцмережі Х.