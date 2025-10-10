УКР
1 555 10

МЗС України оголосило "список ганьби" іноземних ЗМІ, що брали участь у престурі РФ на окуповані території

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий повідомив про ініціювання заборони на вʼїзд журналістам, які взяли участь у російському престурі на тимчасово окуповані українські території - Авдіївку та Курахове на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомив речник на брифінгу в Києві в п’ятницю, йдеться про агенції AFP, AP, французький TF1, арабські Al Arabiya, Al Hadath, американське медіа One America, китайське Phoenix та турецьке видання Milliyet.

Як зазначили у МЗС, "це, безперечно, список ганьби".

Кремль збільшить витрати на пропаганду до нового рекорду

"Ці тури мало того що незаконні, адже люди перетинають український державний кордон в порушення міжнародного права і законодавства України, а по друге, вони ще й аморальні", - сказав він.

За словами Тихого, МЗС вже ініціювало "відповідні реагування".

"Ми звʼяжемося з усіма цими виданнями на рівні їхніх штаб-квартир, донесемо офіційно недопустимість таких дій із вимогою припинити такі дії", - додав він.

Найбільше українці не довіряють телемарафону, - опитування "Рейтинг". ІНФОГРАФІКА

Окрім журналістів, як зазначив речник, участь у цій поїздці, організованій РФ, взяли окремі громадяни. Зокрема, йдеться про блогерів, колишніх посадовців зі США, Словаччини, Бразилії, Чехії, Франції, Туреччини.

"Я свідомо не оголошую імена ні журналістів, ні окремих громадян. Але список таких імен у нас є. По всіх прізвищах з цього списку ми будемо ініціювати заборони на вʼїзд. Люди, які не поважають державний кордон України, не мають перетинати кордон в майбутньому. Для ЗМІ, які взяли участь у цьому турі, безперечно, буде і ширший набір наслідків для їхньої репутації", – сказав Тихий.

28 вересня речник МЗС Георгій Тихий виступив з критикою з приводу участі низки міжнародних ЗМІ в престурі Міноборони РФ на окуповані території України.

"Був розлючений, коли дізнався інформацію про низку міжнародних ЗМІ, які брали участь у пропагандистському престурі на окуповані території України, організованому Міністерством оборони Росії", - написав він у соцмережі Х.

МЗС (4302) окупація (6893) ЗМІ (1389) медіа (240)
Топ коментарі
+3
20 долярів завжди 20 долярів для журнашлюх.
10.10.2025 19:23 Відповісти
+2
список ганьби - то ні про що.

скасуйте акредитацію цих агентств в Україні на пару місяців і вишліть їх кореспондентів з ганьбою

ото буде смороду і РОЗГОЛОСУ про їх злочинні, за українським законодавством, дії
10.10.2025 19:25 Відповісти
+2
А ще б список ганьби наших рідних чиновників .
10.10.2025 19:28 Відповісти
20 долярів завжди 20 долярів для журнашлюх.
10.10.2025 19:23 Відповісти
Речник МЗС Георгій Тихий буде сильно здивований, коли дізнається, що в США на Пуйла за гроші прпагандистами працюють колишні співробітники американських спецслужб, в тому числі ЦРУ і ФБР.
10.10.2025 19:34 Відповісти
Продажні мерзотники! За обід і пляшку горілки продаються! І ще хтось сміє тявкати нам за корупцію!!
10.10.2025 19:23 Відповісти
список ганьби - то ні про що.

скасуйте акредитацію цих агентств в Україні на пару місяців і вишліть їх кореспондентів з ганьбою

ото буде смороду і РОЗГОЛОСУ про їх злочинні, за українським законодавством, дії
10.10.2025 19:25 Відповісти
А де сам список?
10.10.2025 19:27 Відповісти
А ще б список ганьби наших рідних чиновників .
10.10.2025 19:28 Відповісти
Паперу не вистачить!
10.10.2025 19:31 Відповісти
Оголосіть будь ласка увесь список!!
10.10.2025 19:28 Відповісти
гроші не тхнуть. цей вислів з Древнього Риму відомий.
10.10.2025 19:29 Відповісти
AP
Деды сотрудничали

"The AP collaborated with Nazi Germany and gave it access to its photographic archives for its antisemitic Nazi propaganda.[74][75] AP also cooperated with the Nazi regime through censorship."

"С 1935 по 1941 годы, то есть в условиях нахождения нацистов у власти, Ассошиэйтед Пресс оставалось единственным не принадлежавшим Германии и её союзникам западным средством массовой коммуникации, продолжавшим работать в Германии[13].Отсюда выводы историков о сотрудничестве агентства с нацистскими властями: подписав «редакторский закон»[нем.], запрещавший любые публикации, «направленные на ослабление Рейха внутри его границ и за их пределами», агентство, по существу, согласилось стать проводником нацистской политики."
©wiki
10.10.2025 20:08 Відповісти
 
 