МИД Украины объявил "список позора" иностранных СМИ, участвовавших в пресс-туре РФ на оккупированные территории

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий сообщил об инициировании запрета на въезд журналистам, которые приняли участие в российском пресс-туре на временно оккупированных украинских территориях - Авдеевке и Курахово в Донецкой области.

Как сообщил спикер на брифинге в Киеве в пятницу, речь идет об агентствах AFP, AP, французском TF1, арабских Al Arabiya, Al Hadath, американском медиа One America, китайском Phoenix и турецком издании Milliyet.

Как отметили в МИД, "это, безусловно, список позора".

"Эти туры мало того что незаконные, ведь люди пересекают украинскую государственную границу в нарушение международного права и законодательства Украины, а во вторых, они еще и аморальны", - сказал он.

По словам Тихого, МИД уже инициировал "соответствующие реагирования".

"Мы свяжемся со всеми этими изданиями на уровне их штаб-квартир, донесем официально недопустимость таких действий с требованием прекратить такие действия", - добавил он.

Кроме журналистов, как отметил спикер, участие в этой поездке, организованной РФ, приняли отдельные граждане. В частности, речь идет о блогерах, бывших чиновниках из США, Словакии, Бразилии, Чехии, Франции, Турции.

"Я сознательно не объявляю имена ни журналистов, ни отдельных граждан. Но список таких имен у нас есть. По всем фамилиям из этого списка мы будем инициировать запреты на въезд. Люди, которые не уважают государственную границу Украины, не должны пересекать границу в будущем. Для СМИ, которые приняли участие в этом туре, бесспорно, будет и более широкий набор последствий для их репутации", - сказал Тихий.

28 сентября спикер МИД Георгий Тихий выступил с критикой по поводу участия ряда международных СМИ в престуре Минобороны РФ на оккупированные территории Украины.

"Был в ярости, когда узнал информацию о ряде международных СМИ, которые участвовали в пропагандистском престуре на оккупированные территории Украины, организованном Министерством обороны России", - написал он в соцсети Х.