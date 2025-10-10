РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9862 посетителя онлайн
Новости Пресстур на оккупированные территории
1 698 10

МИД Украины объявил "список позора" иностранных СМИ, участвовавших в пресс-туре РФ на оккупированные территории

**Метатайтл:** МИД инициирует запрет на въезд журналистам, посетившим оккупированные территории из РФ **Метадискрипшн:** Украинский МИД объявил о начале процедуры запрета въезда журналистам AFP, AP, TF1, Al Arabiya, One America и других СМИ, которые приняли участие в российском пресс-туре в оккупированные Авдеевку и Курахово. В МИД подчеркнули, что такие действия являются незаконными и аморальными. **3 заголовка:** 1. МИД запретит въезд журналистам, посетившим оккупированные территории вместе с РФ 2. В МИД назвали "список позора" СМИ, участвовавших в российском пресс-туре 3. Украина инициирует санкции против иностранных журналистов за незаконный визит в Донецкую область

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий сообщил об инициировании запрета на въезд журналистам, которые приняли участие в российском пресс-туре на временно оккупированных украинских территориях - Авдеевке и Курахово в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщил спикер на брифинге в Киеве в пятницу, речь идет об агентствах AFP, AP, французском TF1, арабских Al Arabiya, Al Hadath, американском медиа One America, китайском Phoenix и турецком издании Milliyet.

Как отметили в МИД, "это, безусловно, список позора".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль увеличит расходы на пропаганду до нового рекорда

"Эти туры мало того что незаконные, ведь люди пересекают украинскую государственную границу в нарушение международного права и законодательства Украины, а во вторых, они еще и аморальны", - сказал он.

По словам Тихого, МИД уже инициировал "соответствующие реагирования".

"Мы свяжемся со всеми этими изданиями на уровне их штаб-квартир, донесем официально недопустимость таких действий с требованием прекратить такие действия", - добавил он.

Также читайте: Больше всего украинцы не доверяют телемарафону, - опрос "Рейтинг". ИНФОГРАФИКА

Кроме журналистов, как отметил спикер, участие в этой поездке, организованной РФ, приняли отдельные граждане. В частности, речь идет о блогерах, бывших чиновниках из США, Словакии, Бразилии, Чехии, Франции, Турции.

"Я сознательно не объявляю имена ни журналистов, ни отдельных граждан. Но список таких имен у нас есть. По всем фамилиям из этого списка мы будем инициировать запреты на въезд. Люди, которые не уважают государственную границу Украины, не должны пересекать границу в будущем. Для СМИ, которые приняли участие в этом туре, бесспорно, будет и более широкий набор последствий для их репутации", - сказал Тихий.

28 сентября спикер МИД Георгий Тихий выступил с критикой по поводу участия ряда международных СМИ в престуре Минобороны РФ на оккупированные территории Украины.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

"Был в ярости, когда узнал информацию о ряде международных СМИ, которые участвовали в пропагандистском престуре на оккупированные территории Украины, организованном Министерством обороны России", - написал он в соцсети Х.

Автор: 

МИД (7129) оккупация (10329) СМИ (3863) медиа (191)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
20 долярів завжди 20 долярів для журнашлюх.
показать весь комментарий
10.10.2025 19:23 Ответить
+2
список ганьби - то ні про що.

скасуйте акредитацію цих агентств в Україні на пару місяців і вишліть їх кореспондентів з ганьбою

ото буде смороду і РОЗГОЛОСУ про їх злочинні, за українським законодавством, дії
показать весь комментарий
10.10.2025 19:25 Ответить
+2
А ще б список ганьби наших рідних чиновників .
показать весь комментарий
10.10.2025 19:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
20 долярів завжди 20 долярів для журнашлюх.
показать весь комментарий
10.10.2025 19:23 Ответить
Речник МЗС Георгій Тихий буде сильно здивований, коли дізнається, що в США на Пуйла за гроші прпагандистами працюють колишні співробітники американських спецслужб, в тому числі ЦРУ і ФБР.
показать весь комментарий
10.10.2025 19:34 Ответить
Продажні мерзотники! За обід і пляшку горілки продаються! І ще хтось сміє тявкати нам за корупцію!!
показать весь комментарий
10.10.2025 19:23 Ответить
список ганьби - то ні про що.

скасуйте акредитацію цих агентств в Україні на пару місяців і вишліть їх кореспондентів з ганьбою

ото буде смороду і РОЗГОЛОСУ про їх злочинні, за українським законодавством, дії
показать весь комментарий
10.10.2025 19:25 Ответить
А де сам список?
показать весь комментарий
10.10.2025 19:27 Ответить
А ще б список ганьби наших рідних чиновників .
показать весь комментарий
10.10.2025 19:28 Ответить
Паперу не вистачить!
показать весь комментарий
10.10.2025 19:31 Ответить
Оголосіть будь ласка увесь список!!
показать весь комментарий
10.10.2025 19:28 Ответить
гроші не тхнуть. цей вислів з Древнього Риму відомий.
показать весь комментарий
10.10.2025 19:29 Ответить
AP
Деды сотрудничали

"The AP collaborated with Nazi Germany and gave it access to its photographic archives for its antisemitic Nazi propaganda.[74][75] AP also cooperated with the Nazi regime through censorship."

"С 1935 по 1941 годы, то есть в условиях нахождения нацистов у власти, Ассошиэйтед Пресс оставалось единственным не принадлежавшим Германии и её союзникам западным средством массовой коммуникации, продолжавшим работать в Германии[13].Отсюда выводы историков о сотрудничестве агентства с нацистскими властями: подписав «редакторский закон»[нем.], запрещавший любые публикации, «направленные на ослабление Рейха внутри его границ и за их пределами», агентство, по существу, согласилось стать проводником нацистской политики."
©wiki
показать весь комментарий
10.10.2025 20:08 Ответить
 
 