МИД Украины объявил "список позора" иностранных СМИ, участвовавших в пресс-туре РФ на оккупированные территории
Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий сообщил об инициировании запрета на въезд журналистам, которые приняли участие в российском пресс-туре на временно оккупированных украинских территориях - Авдеевке и Курахово в Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Как сообщил спикер на брифинге в Киеве в пятницу, речь идет об агентствах AFP, AP, французском TF1, арабских Al Arabiya, Al Hadath, американском медиа One America, китайском Phoenix и турецком издании Milliyet.
Как отметили в МИД, "это, безусловно, список позора".
"Эти туры мало того что незаконные, ведь люди пересекают украинскую государственную границу в нарушение международного права и законодательства Украины, а во вторых, они еще и аморальны", - сказал он.
По словам Тихого, МИД уже инициировал "соответствующие реагирования".
"Мы свяжемся со всеми этими изданиями на уровне их штаб-квартир, донесем официально недопустимость таких действий с требованием прекратить такие действия", - добавил он.
Кроме журналистов, как отметил спикер, участие в этой поездке, организованной РФ, приняли отдельные граждане. В частности, речь идет о блогерах, бывших чиновниках из США, Словакии, Бразилии, Чехии, Франции, Турции.
"Я сознательно не объявляю имена ни журналистов, ни отдельных граждан. Но список таких имен у нас есть. По всем фамилиям из этого списка мы будем инициировать запреты на въезд. Люди, которые не уважают государственную границу Украины, не должны пересекать границу в будущем. Для СМИ, которые приняли участие в этом туре, бесспорно, будет и более широкий набор последствий для их репутации", - сказал Тихий.
28 сентября спикер МИД Георгий Тихий выступил с критикой по поводу участия ряда международных СМИ в престуре Минобороны РФ на оккупированные территории Украины.
"Был в ярости, когда узнал информацию о ряде международных СМИ, которые участвовали в пропагандистском престуре на оккупированные территории Украины, организованном Министерством обороны России", - написал он в соцсети Х.
скасуйте акредитацію цих агентств в Україні на пару місяців і вишліть їх кореспондентів з ганьбою
ото буде смороду і РОЗГОЛОСУ про їх злочинні, за українським законодавством, дії
Деды сотрудничали
"The AP collaborated with Nazi Germany and gave it access to its photographic archives for its antisemitic Nazi propaganda.[74][75] AP also cooperated with the Nazi regime through censorship."
"С 1935 по 1941 годы, то есть в условиях нахождения нацистов у власти, Ассошиэйтед Пресс оставалось единственным не принадлежавшим Германии и её союзникам западным средством массовой коммуникации, продолжавшим работать в Германии[13].Отсюда выводы историков о сотрудничестве агентства с нацистскими властями: подписав «редакторский закон»[нем.], запрещавший любые публикации, «направленные на ослабление Рейха внутри его границ и за их пределами», агентство, по существу, согласилось стать проводником нацистской политики."
