Свириденко подала до парламенту кандидатуру Бережної на посаду віце-прем’єрки з гуманітарної політики

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко внесла до парламенту подання про призначення Тетяни Бережної віце-премʼєр-міністром з гуманітарної політики — міністром культури України.

Про це  повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що подання внесено за пропозицією фракції "Слуга народу", яка має права коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді.

"Парламент у встановленому порядку розгляне це подання", - написав Стефанчук.

Нагадуємо, 28 липня Кабінет Міністрів призначив Тетяну Бережну в.о. міністра культури та стратегічних комунікацій. Бережна раніше обіймала посаду заступника міністра економіки.

Топ коментарі
+5
Ще одна робоча СОСна з лав Слуг *****. Ото вони напрацюють. До речв, а скільки у ній підозр в корупуії? У Свіриденео дві.
показати весь коментар
10.10.2025 19:54 Відповісти
+2
Політичне сміття призначає всілякий непотріб на теплі місця!
показати весь коментар
10.10.2025 19:55 Відповісти
+2
Де ці ЗЕбіли плодять робочі сосни?
показати весь коментар
10.10.2025 19:56 Відповісти
Ничто не продвигает так карьеру женщины, как вовремя сделанный ми… либо ку…
показати весь коментар
10.10.2025 19:53 Відповісти
або 69
показати весь коментар
10.10.2025 20:01 Відповісти
Ще одна робоча СОСна з лав Слуг *****. Ото вони напрацюють. До речв, а скільки у ній підозр в корупуії? У Свіриденео дві.
показати весь коментар
10.10.2025 19:54 Відповісти
Думаю, що тут призначають більш гнучкі дерева!
показати весь коментар
10.10.2025 19:56 Відповісти
Політичне сміття призначає всілякий непотріб на теплі місця!
показати весь коментар
10.10.2025 19:55 Відповісти
Де ці ЗЕбіли плодять робочі сосни?
показати весь коментар
10.10.2025 19:56 Відповісти
Це не родичка ригіаналки Бережної?
показати весь коментар
10.10.2025 20:00 Відповісти
Хорошо що не Брєжнєва! А то точно не заснув би....
показати весь коментар
10.10.2025 20:00 Відповісти
Професійна лакуза?
показати весь коментар
10.10.2025 20:08 Відповісти
А хто її спонсор ?
показати весь коментар
10.10.2025 20:10 Відповісти
Ганяють тих самих хвойд по зеленому борделю так, що вони вже спітніли.
показати весь коментар
10.10.2025 20:20 Відповісти
Ще одну "незамінну менеджеру" із зеленого борделя переклали з одного ліжка на інше.

"Нагадуємо, 28 липня Кабінет Міністрів призначив Тетяну Бережну в.о. міністра культури та стратегічних комунікацій.

Бережна раніше обіймала посаду заступника міністра економіки."

показати весь коментар
10.10.2025 20:22 Відповісти
Юля сама шістка, Дєрьмак всіх ставить.
показати весь коментар
10.10.2025 20:23 Відповісти
 
 