Свириденко подала до парламенту кандидатуру Бережної на посаду віце-прем’єрки з гуманітарної політики

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко внесла до парламенту подання про призначення Тетяни Бережної віце-премʼєр-міністром з гуманітарної політики — міністром культури України.

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що подання внесено за пропозицією фракції "Слуга народу", яка має права коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді.

"Парламент у встановленому порядку розгляне це подання", - написав Стефанчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одним із показників ефективності в сфері культури має бути кількість годин виробленого українського контенту, - Свириденко

Нагадуємо, 28 липня Кабінет Міністрів призначив Тетяну Бережну в.о. міністра культури та стратегічних комунікацій. Бережна раніше обіймала посаду заступника міністра економіки.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ