788 13
Свириденко подала до парламенту кандидатуру Бережної на посаду віце-прем’єрки з гуманітарної політики
Прем’єр-міністр Юлія Свириденко внесла до парламенту подання про призначення Тетяни Бережної віце-премʼєр-міністром з гуманітарної політики — міністром культури України.
Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що подання внесено за пропозицією фракції "Слуга народу", яка має права коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді.
"Парламент у встановленому порядку розгляне це подання", - написав Стефанчук.
Нагадуємо, 28 липня Кабінет Міністрів призначив Тетяну Бережну в.о. міністра культури та стратегічних комунікацій. Бережна раніше обіймала посаду заступника міністра економіки.
Топ коментарі
+5 Старый зольдат
показати весь коментар10.10.2025 19:54 Відповісти Посилання
+2 Погрібний Олександр
показати весь коментар10.10.2025 19:55 Відповісти Посилання
+2 Виктор Шевченко
показати весь коментар10.10.2025 19:56 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Нагадуємо, 28 липня Кабінет Міністрів призначив Тетяну Бережну в.о. міністра культури та стратегічних комунікацій.
Бережна раніше обіймала посаду заступника міністра економіки."
Джерело: https://censor.net/ua/n3579050