Свириденко подала в парламент кандидатуру Бережной на должность вице-премьера по гуманитарной политике
Премьер-министр Юлия Свириденко внесла в парламент представление о назначении Татьяны Бережной вице-премьер-министром по гуманитарной политике - министром культуры Украины.
Об этом сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, информирует Цензор.НЕТ.
Он отметил, что представление внесено по предложению фракции "Слуга народа", которая имеет права коалиции депутатских фракций в Верховной Раде.
"Парламент в установленном порядке рассмотрит это представление", - написал Стефанчук.
Напоминаем, 28 июля Кабинет Министров назначил Татьяну Бережную и.о. министра культуры и стратегических коммуникаций. Бережная ранее занимала должность заместителя министра экономики.
"Нагадуємо, 28 липня Кабінет Міністрів призначив Тетяну Бережну в.о. міністра культури та стратегічних комунікацій.
Бережна раніше обіймала посаду заступника міністра економіки."
