Свириденко подала в парламент кандидатуру Бережной на должность вице-премьера по гуманитарной политике

Премьер-министр Юлия Свириденко внесла в парламент представление о назначении Татьяны Бережной вице-премьер-министром по гуманитарной политике - министром культуры Украины.

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что представление внесено по предложению фракции "Слуга народа", которая имеет права коалиции депутатских фракций в Верховной Раде.

"Парламент в установленном порядке рассмотрит это представление", - написал Стефанчук.

Напоминаем, 28 июля Кабинет Министров назначил Татьяну Бережную и.о. министра культуры и стратегических коммуникаций. Бережная ранее занимала должность заместителя министра экономики.

