986 13

Свириденко подала в парламент кандидатуру Бережной на должность вице-премьера по гуманитарной политике

бережная,свириденко

Премьер-министр Юлия Свириденко внесла в парламент представление о назначении Татьяны Бережной вице-премьер-министром по гуманитарной политике - министром культуры Украины.

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что представление внесено по предложению фракции "Слуга народа", которая имеет права коалиции депутатских фракций в Верховной Раде.

"Парламент в установленном порядке рассмотрит это представление", - написал Стефанчук.

Напоминаем, 28 июля Кабинет Министров назначил Татьяну Бережную и.о. министра культуры и стратегических коммуникаций. Бережная ранее занимала должность заместителя министра экономики.

Автор: 

Кабмин (14131) Министерство культуры и информационной политики (792) Свириденко Юлия (248) Бережная Татьяна (4)
Топ комментарии
+9
Ще одна робоча СОСна з лав Слуг *****. Ото вони напрацюють. До речв, а скільки у ній підозр в корупуії? У Свіриденео дві.
10.10.2025 19:54 Ответить
+4
Де ці ЗЕбіли плодять робочі сосни?
10.10.2025 19:56 Ответить
+4
Це не родичка ригіаналки Бережної?
10.10.2025 20:00 Ответить
Ничто не продвигает так карьеру женщины, как вовремя сделанный ми… либо ку…
10.10.2025 19:53 Ответить
або 69
10.10.2025 20:01 Ответить
Думаю, що тут призначають більш гнучкі дерева!
10.10.2025 19:56 Ответить
Політичне сміття призначає всілякий непотріб на теплі місця!
10.10.2025 19:55 Ответить
Хорошо що не Брєжнєва! А то точно не заснув би....
10.10.2025 20:00 Ответить
Професійна лакуза?
10.10.2025 20:08 Ответить
А хто її спонсор ?
10.10.2025 20:10 Ответить
Ганяють тих самих хвойд по зеленому борделю так, що вони вже спітніли.
10.10.2025 20:20 Ответить
Ще одну "незамінну менеджеру" із зеленого борделя переклали з одного ліжка на інше.

"Нагадуємо, 28 липня Кабінет Міністрів призначив Тетяну Бережну в.о. міністра культури та стратегічних комунікацій.

Бережна раніше обіймала посаду заступника міністра економіки."

Джерело: https://censor.net/ua/n3579050
10.10.2025 20:22 Ответить
Юля сама шістка, Дєрьмак всіх ставить.
10.10.2025 20:23 Ответить
 
 