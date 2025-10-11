Знешкоджено 54 ворожі дрони з 78, є влучання на 6 локаціях, - Повітряні сили

У ніч на 11 жовтня 2025 року війська РФ атакували 78-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів, понад 40 із них - "шахеди".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, повітряний напад відбивали підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 54 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 6 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголошують Повітряні сили.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у ніч на 11 жовтня Одеса зазнала масованої атаки російських ударних дронів, запущених з акваторії Чорного моря, пролунала серія вибухів. Ворог намагався атакувати об'єкти енергетичної інфраструктури, є локальні знеструмлення.