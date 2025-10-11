Уничтожено 54 вражеских дрона из 78, есть попадания в 6 локациях, - Воздушные силы.

В ночь на 11 октября 2025 года войска РФ атаковали 78 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, более 40 из них - "шахеды".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение отражали подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 54 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 21 ударного БпЛА на 6 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Соблюдайте правила безопасности!", - отмечают Воздушные силы.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на 11 октября Одесса подверглась массированной атаке российскихударных дронов, запущенных из акватории Черного моря, прозвучала серия взрывов. Враг пытался атаковать объекты энергетической инфраструктуры, есть локальные обесточивания.