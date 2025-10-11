УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7778 відвідувачів онлайн
Новини ППО України Удари по енергетиці
314 16

Зеленський: Працюємо з партнерами, щоб було достатньо підтримки, зокрема, систем ППО та ракет до них

зеленський

Україна працює з країнами-партнерами над тим, щоб мати достатньо систем ППО та ракет до них.

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні було вже кілька важливих міжнародних розмов, і саме енергетика – це ключові речі. Детально працюємо з нашими партнерами, щоб було достатньо підтримки. Будуть перемовини ще цими днями. І це питання про обладнання, яке ми накопичуємо в резерві на зиму, а також зараз використовуємо в громадах там, де це потрібно. Також про необхідні фінанси. Звісно, ще ППО", - сказав глава держави.

Президент зазначив, що лише системи ППО, коли їх достатньо, гарантують захист.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Ми працюємо, щоб були ракети для систем", - додав Зеленський.

Окремо глава держави розповів про ліквідацію наслідків російських ударів по енергетиці.

"Перш за все я хочу подякувати всім нашим людям, які фактично цілодобово відновлюють постачання електрики після всіх цих російських ударів. Багато зроблено в Києві, на Київщині, у східних областях. Через російські обстріли значно ускладнене відновлення на Харківщині, на Донеччині, Сумщині. Росіяни завдали удару цієї ночі по Одесі. Це був цілеспрямований удар по критичній інфраструктурі. Значну частину дронів вдалося нам збити. Але, на жаль, не всі. Були ураження енергетики в Одесі", - сказав очільник держави.

Він додав, що робиться все для ремонту та відновлення енергопостачання.

"Я очікую на доповідь щодо цього після 20-ї години", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Метеоумови ускладнюють збиття ворожих цілей на 20-30%, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (25777) ППО (3632) енергетика (2757)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Економічний патруль
@MarketPowerUA
·
10 жовт.
Щодо відключення світла русні.

Це мапа щільності населення росії. Вона показує, що єдині 2 регіони котрі треба відключати це не Саратов чи Брянськ. Це Москва і Пітєр. На решту регіонів вони можуть забити, а на ці - ніяк.
показати весь коментар
11.10.2025 18:58 Відповісти
+2
по суті у трусні всього два міста
вся моща в них
і не так далеко від нас.
головне поставити собі за мету не пару вікон вибити, а нормально так жахнути
показати весь коментар
11.10.2025 18:59 Відповісти
+2
якщо просто взяти і знизити тарифи, то вони скоро виростуть у разів 5.
і потім ще раз у 5 разів.
показати весь коментар
11.10.2025 19:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Економічний патруль
@MarketPowerUA
·
10 жовт.
Щодо відключення світла русні.

Це мапа щільності населення росії. Вона показує, що єдині 2 регіони котрі треба відключати це не Саратов чи Брянськ. Це Москва і Пітєр. На решту регіонів вони можуть забити, а на ці - ніяк.
показати весь коментар
11.10.2025 18:58 Відповісти
по суті у трусні всього два міста
вся моща в них
і не так далеко від нас.
головне поставити собі за мету не пару вікон вибити, а нормально так жахнути
показати весь коментар
11.10.2025 18:59 Відповісти
Як можна?
показати весь коментар
11.10.2025 19:03 Відповісти
все язиком меле, жорна базарні крутить.
руцями те ППО українське власне НЕ хоче робити

.
показати весь коментар
11.10.2025 19:36 Відповісти
На фото він вже знає, що у 2019 стане Президентом і які від того будуть наслідки.
показати весь коментар
11.10.2025 19:40 Відповісти
Є такі групи у фейзбуку де сидять люди які дрочать на радянський союз, наприклад: "Вот пілі с одноґо стакана і нє бабелі", або "в каждой столовой била ложечька і можна била в таматний сок насипать соль, жалько чьто щас такоґо нєт", або "Вот раньше прадукти клалі в бумажную тару, она екалаґічєскі чістая, а щяс чьто, целофанкі". Про що я власне, а, зеленьський один із них. Не вдарить він по Москві
показати весь коментар
11.10.2025 19:09 Відповісти
показати весь коментар
11.10.2025 18:58 Відповісти
якщо просто взяти і знизити тарифи, то вони скоро виростуть у разів 5.
і потім ще раз у 5 разів.
показати весь коментар
11.10.2025 19:00 Відповісти
Вони працюють. Денно та нощно

показати весь коментар
11.10.2025 19:30 Відповісти
Петріоти поки нам не по зубах а Шахеди своїми силами завалити ми в змозі? - чи тільки надія на Захід?
показати весь коментар
11.10.2025 19:05 Відповісти
Нагадайте, хто цей смішний cумний ******?
Ким він працює?
Що він реального робить?
показати весь коментар
11.10.2025 19:07 Відповісти
Ти скільки будеш дурня включати?Де ж твоя дзеркальна відповідь?Пи...бол!
показати весь коментар
11.10.2025 19:25 Відповісти
Патужна
показати весь коментар
11.10.2025 19:31 Відповісти
Лише уявіть що б було в лютому
якщо б якийсь дурачок замість асфальту та переслідуванням опозиції
будував би три роки армію...
показати весь коментар
11.10.2025 19:32 Відповісти
Буратінка брехлива 🤬
показати весь коментар
11.10.2025 19:35 Відповісти
 
 