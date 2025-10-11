Зеленський: Працюємо з партнерами, щоб було достатньо підтримки, зокрема, систем ППО та ракет до них
Україна працює з країнами-партнерами над тим, щоб мати достатньо систем ППО та ракет до них.
Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні було вже кілька важливих міжнародних розмов, і саме енергетика – це ключові речі. Детально працюємо з нашими партнерами, щоб було достатньо підтримки. Будуть перемовини ще цими днями. І це питання про обладнання, яке ми накопичуємо в резерві на зиму, а також зараз використовуємо в громадах там, де це потрібно. Також про необхідні фінанси. Звісно, ще ППО", - сказав глава держави.
Президент зазначив, що лише системи ППО, коли їх достатньо, гарантують захист.
"Ми працюємо, щоб були ракети для систем", - додав Зеленський.
Окремо глава держави розповів про ліквідацію наслідків російських ударів по енергетиці.
"Перш за все я хочу подякувати всім нашим людям, які фактично цілодобово відновлюють постачання електрики після всіх цих російських ударів. Багато зроблено в Києві, на Київщині, у східних областях. Через російські обстріли значно ускладнене відновлення на Харківщині, на Донеччині, Сумщині. Росіяни завдали удару цієї ночі по Одесі. Це був цілеспрямований удар по критичній інфраструктурі. Значну частину дронів вдалося нам збити. Але, на жаль, не всі. Були ураження енергетики в Одесі", - сказав очільник держави.
Він додав, що робиться все для ремонту та відновлення енергопостачання.
"Я очікую на доповідь щодо цього після 20-ї години", - сказав Зеленський.
