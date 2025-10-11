Зеленский: Работаем с партнерами, чтобы было достаточно поддержки, в частности, систем ПВО и ракет к ним
Украина работает со странами-партнерами над тем, чтобы иметь достаточно систем ПВО и ракет к ним.
Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня было уже несколько важных международных разговоров, и именно энергетика - это ключевые вещи. Детально работаем с нашими партнерами, чтобы было достаточно поддержки. Будут переговоры еще на днях. И это вопрос об оборудовании, которое мы накапливаем в резерве на зиму, а также сейчас используем в громадах там, где это нужно. Также о необходимых финансах. Конечно, еще ПВО", - сказал глава государства.
Президент отметил, что только системы ПВО, когда их достаточно, гарантируют защиту.
"Мы работаем, чтобы были ракеты для систем", - добавил Зеленский.
Отдельно глава государства рассказал о ликвидации последствий российских ударов по энергетике.
"Прежде всего я хочу поблагодарить всех наших людей, которые фактически круглосуточно восстанавливают поставки электричества после всех этих российских ударов. Много сделано в Киеве, на Киевщине, в восточных областях. Из-за российских обстрелов значительно затруднено восстановление в Харьковской, Донецкой, Сумской областях. Россияне нанесли удар этой ночью по Одессе. Это был целенаправленный удар по критической инфраструктуре. Значительную часть дронов удалось нам сбить. Но, к сожалению, не все. Были поражения энергетики в Одессе", - сказал глава государства.
Он добавил, что делается все для ремонта и восстановления энергоснабжения.
"Я ожидаю доклад по этому поводу после 20:00", - сказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
@MarketPowerUA
·
10 жовт.
Щодо відключення світла русні.
Це мапа щільності населення росії. Вона показує, що єдині 2 регіони котрі треба відключати це не Саратов чи Брянськ. Це Москва і Пітєр. На решту регіонів вони можуть забити, а на ці - ніяк.
вся моща в них
і не так далеко від нас.
головне поставити собі за мету не пару вікон вибити, а нормально так жахнути
руцями те ППО українське власне НЕ хоче робити
.
і потім ще раз у 5 разів.
смішнийcумний ******?
Ким він працює?
Що він реального робить?
якщо б якийсь дурачок замість асфальту та переслідуванням опозиції
будував би три роки армію...