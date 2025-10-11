Зеленский: Работаем с партнерами, чтобы было достаточно поддержки, в частности, систем ПВО и ракет к ним

Украина работает со странами-партнерами над тем, чтобы иметь достаточно систем ПВО и ракет к ним.

Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня было уже несколько важных международных разговоров, и именно энергетика - это ключевые вещи. Детально работаем с нашими партнерами, чтобы было достаточно поддержки. Будут переговоры еще на днях. И это вопрос об оборудовании, которое мы накапливаем в резерве на зиму, а также сейчас используем в громадах там, где это нужно. Также о необходимых финансах. Конечно, еще ПВО", - сказал глава государства.

Президент отметил, что только системы ПВО, когда их достаточно, гарантируют защиту.

"Мы работаем, чтобы были ракеты для систем", - добавил Зеленский.

Отдельно глава государства рассказал о ликвидации последствий российских ударов по энергетике.

"Прежде всего я хочу поблагодарить всех наших людей, которые фактически круглосуточно восстанавливают поставки электричества после всех этих российских ударов. Много сделано в Киеве, на Киевщине, в восточных областях. Из-за российских обстрелов значительно затруднено восстановление в Харьковской, Донецкой, Сумской областях. Россияне нанесли удар этой ночью по Одессе. Это был целенаправленный удар по критической инфраструктуре. Значительную часть дронов удалось нам сбить. Но, к сожалению, не все. Были поражения энергетики в Одессе", - сказал глава государства.

Он добавил, что делается все для ремонта и восстановления энергоснабжения.

"Я ожидаю доклад по этому поводу после 20:00", - сказал Зеленский.

