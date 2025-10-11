РУС
Зеленский: Работаем с партнерами, чтобы было достаточно поддержки, в частности, систем ПВО и ракет к ним

зеленський

Украина работает со странами-партнерами над тем, чтобы иметь достаточно систем ПВО и ракет к ним.

Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня было уже несколько важных международных разговоров, и именно энергетика - это ключевые вещи. Детально работаем с нашими партнерами, чтобы было достаточно поддержки. Будут переговоры еще на днях. И это вопрос об оборудовании, которое мы накапливаем в резерве на зиму, а также сейчас используем в громадах там, где это нужно. Также о необходимых финансах. Конечно, еще ПВО", - сказал глава государства.

Президент отметил, что только системы ПВО, когда их достаточно, гарантируют защиту.

"Мы работаем, чтобы были ракеты для систем", - добавил Зеленский.

Отдельно глава государства рассказал о ликвидации последствий российских ударов по энергетике.

"Прежде всего я хочу поблагодарить всех наших людей, которые фактически круглосуточно восстанавливают поставки электричества после всех этих российских ударов. Много сделано в Киеве, на Киевщине, в восточных областях. Из-за российских обстрелов значительно затруднено восстановление в Харьковской, Донецкой, Сумской областях. Россияне нанесли удар этой ночью по Одессе. Это был целенаправленный удар по критической инфраструктуре. Значительную часть дронов удалось нам сбить. Но, к сожалению, не все. Были поражения энергетики в Одессе", - сказал глава государства.

Он добавил, что делается все для ремонта и восстановления энергоснабжения.

"Я ожидаю доклад по этому поводу после 20:00", - сказал Зеленский.

+4
по суті у трусні всього два міста
вся моща в них
і не так далеко від нас.
головне поставити собі за мету не пару вікон вибити, а нормально так жахнути
11.10.2025 18:59 Ответить
+4
Нагадайте, хто цей смішний cумний ******?
Ким він працює?
Що він реального робить?
11.10.2025 19:07 Ответить
+3
Економічний патруль
@MarketPowerUA
·
10 жовт.
Щодо відключення світла русні.

Це мапа щільності населення росії. Вона показує, що єдині 2 регіони котрі треба відключати це не Саратов чи Брянськ. Це Москва і Пітєр. На решту регіонів вони можуть забити, а на ці - ніяк.
11.10.2025 18:58 Ответить
Як можна?
11.10.2025 19:03 Ответить
все язиком меле, жорна базарні крутить.
руцями те ППО українське власне НЕ хоче робити

.
11.10.2025 19:36 Ответить
На фото він вже знає, що у 2019 стане Президентом і які від того будуть наслідки.
11.10.2025 19:40 Ответить
Є такі групи у фейзбуку де сидять люди які дрочать на радянський союз, наприклад: "Вот пілі с одноґо стакана і нє бабелі", або "в каждой столовой била ложечька і можна била в таматний сок насипать соль, жалько чьто щас такоґо нєт", або "Вот раньше прадукти клалі в бумажную тару, она екалаґічєскі чістая, а щяс чьто, целофанкі". Про що я власне, а, зеленьський один із них. Не вдарить він по Москві
11.10.2025 19:09 Ответить
якщо просто взяти і знизити тарифи, то вони скоро виростуть у разів 5.
і потім ще раз у 5 разів.
11.10.2025 19:00 Ответить
Вони працюють. Денно та нощно

11.10.2025 19:30 Ответить
Петріоти поки нам не по зубах а Шахеди своїми силами завалити ми в змозі? - чи тільки надія на Захід?
11.10.2025 19:05 Ответить
Ти скільки будеш дурня включати?Де ж твоя дзеркальна відповідь?Пи...бол!
11.10.2025 19:25 Ответить
Патужна
11.10.2025 19:31 Ответить
Лише уявіть що б було в лютому
якщо б якийсь дурачок замість асфальту та переслідуванням опозиції
будував би три роки армію...
11.10.2025 19:32 Ответить
Буратінка брехлива 🤬
11.10.2025 19:35 Ответить
Идииии...
11.10.2025 19:50 Ответить
Щоб ти і весь твій рід видох!!!!!!
11.10.2025 19:50 Ответить
 
 