США розглядають можливості посилити співпрацю з Україною, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні були необхідні сигнали, що США розглядають можливості посилити співпрацю з Україною.

Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні, в якому, зокрема, розкрив деталі сьогоднішньої розмови з президентом США Дональдом Трампом, інформує Цензор.НЕТ.

"Я говорив із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, дуже детально щодо енергетики, щодо можливості посилити ППО. Поінформував також про ситуацію в Одесі, в інших наших містах, громадах. Вдячний за готовність допомогти. Президент Трамп питав про ситуацію в столиці, в інших наших регіонах. Світ бачить, що робить Росія і як вона намагається скористатись тим, що лідери світу зосереджені на спробі завершити війну на Близькому Сході", - сказав Зеленський.

Він також згадав про угоду щодо припинення вогню між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Що більше миру, що більше безпеки в одному регіоні, то більше можливостей це дає всім у світі. Україна завжди саме з такої позиції закликає світ підтримувати наш захист, підтримувати нашу роботу тут, у Європі, заради безпеки", - зазначив очільник держави.

"На жаль, Росія – це такий терорист, який шукає будь-яку можливість ударити сильніше, особливо тоді, коли увага світу на іншому, навіть тоді, коли вже очевидно, що саме вони там, у Росії, залишаються єдиним, буквально останнім джерелом повномасштабної війни", - заявив Зеленський.

Президент зазначив, що Україна розраховує на те, що США та інші партнери будуть продовжувати тиск на РФ і підтримку нашої держави.

"Сьогодні я отримав необхідні сигнали, що Америка розглядає можливості посилити нашу співпрацю", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, що напередодні президент України Володимир Зеленський підтвердив, що говорив телефоном із президентом США Дональдом Трампом.

Читайте також: Зеленський і Трамп під час телефонної розмови говорили про постачання Україні ракет Tomahawk, - Axios