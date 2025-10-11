УКР
614 23

США розглядають можливості посилити співпрацю з Україною, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні були необхідні сигнали, що США розглядають можливості посилити співпрацю з Україною.

Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні, в якому, зокрема, розкрив деталі сьогоднішньої розмови з президентом США Дональдом Трампом, інформує Цензор.НЕТ.

"Я говорив із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, дуже детально щодо енергетики, щодо можливості посилити ППО. Поінформував також про ситуацію в Одесі, в інших наших містах, громадах. Вдячний за готовність допомогти. Президент Трамп питав про ситуацію в столиці, в інших наших регіонах. Світ бачить, що робить Росія і як вона намагається скористатись тим, що лідери світу зосереджені на спробі завершити війну на Близькому Сході", - сказав Зеленський.

Він також згадав про угоду щодо припинення вогню між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС.

"Що більше миру, що більше безпеки в одному регіоні, то більше можливостей це дає всім у світі. Україна завжди саме з такої позиції закликає світ підтримувати наш захист, підтримувати нашу роботу тут, у Європі, заради безпеки", - зазначив очільник держави.

"На жаль, Росія – це такий терорист, який шукає будь-яку можливість ударити сильніше, особливо тоді, коли увага світу на іншому, навіть тоді, коли вже очевидно, що саме вони там, у Росії, залишаються єдиним, буквально останнім джерелом повномасштабної війни", - заявив Зеленський.

Президент зазначив, що Україна розраховує на те, що США та інші партнери будуть продовжувати тиск на РФ і підтримку нашої держави.

"Сьогодні я отримав необхідні сигнали, що Америка розглядає можливості посилити нашу співпрацю", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, що напередодні президент України Володимир Зеленський підтвердив, що говорив телефоном із президентом США Дональдом Трампом.

+5
Зеленський вперше зіткнувся з більш потужними балаболами, ніж він сам.
11.10.2025 20:23 Відповісти
+3
Сьогодні я отримав необхідні сигнали,

А це були "потужні сигнали" чи ні?
11.10.2025 20:22 Відповісти
+3
"...Президент Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні були необхідні сигнали..." - передача сигналів була закодована, щоб дЄрмак не розшифрував
11.10.2025 20:29 Відповісти
Сьогодні я отримав необхідні сигнали,

А це були "потужні сигнали" чи ні?
11.10.2025 20:22 Відповісти
Отримав сигнали: ке коли тобі наплели три короби херні, ти її інтерпретував на свій лад і сидиш раденький.
11.10.2025 20:33 Відповісти
Зеленський вперше зіткнувся з більш потужними балаболами, ніж він сам.
11.10.2025 20:23 Відповісти
😁👍
11.10.2025 21:21 Відповісти
Опытный сигнальщик, даром шо во флоте не служил(да и в армии вообще).
11.10.2025 20:24 Відповісти
І що ще ви запропонували подарувати США після копалин?
11.10.2025 20:28 Відповісти
Копалини вони проміняли на дозвіл на безстрокове президенство зєлєнскава і припинення міжнародного переслідування Бєні
11.10.2025 20:33 Відповісти
"...Президент Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні були необхідні сигнали..." - передача сигналів була закодована, щоб дЄрмак не розшифрував
11.10.2025 20:29 Відповісти
Може то трамп просто пердів у слухавку!
11.10.2025 21:07 Відповісти
Саме так !!!
11.10.2025 21:11 Відповісти
Невже в це ще хтось вірить?
11.10.2025 20:34 Відповісти
Ото вибрали голобородька в воно ще завгоспа агента притягнуло
11.10.2025 20:39 Відповісти
Ґлавнає Андрія Богдана на пєрєправє можна було помінять на доброго коня Єрмака, а Зеленьського поміняти ні
11.10.2025 20:44 Відповісти
.-- ---.--. ..... -. -- - -.-.----.--.-.-...--.-.----.-. це такі ?
11.10.2025 20:39 Відповісти
- - - . . - . - .- - - . . - . - ін , ТИ?
11.10.2025 20:51 Відповісти
У 2021 безтолковому ішаку пів року усі розвідки світу не сигналами, а прямим текстом та з мапами напрямків вторгненя сповіщали, що кацапня іде війною. Але чмо не звертало на це жодної уваги. А зараз обкурений ішак з космосу відчуває, якісь сигнали. Правда, лише після третьої дози.
11.10.2025 20:41 Відповісти
Сергій Погребецький
@pogrebeckij
·
5 год
Знаєте чому Президент Зеленський завжди і про все говорить у майбутньому часу?
"Ми збудуємо, ми захистимо, ми отримаємо, ми зробимо, ми домовимося, ми виготовимо" тощо?
Тому що теперішний час сумний, пройбаний та розкрадений!
11.10.2025 20:42 Відповісти
США розглядають можливість ще більше нагріти руки на несамовитому бажанні Зеленського залишитись при владі. Копалини вже забрали, значить ще шось заберуть в обмін на "сигнали і потужну підтримку", як там кажуть "just business"
11.10.2025 20:44 Відповісти
Цікаво як вони ті копалини у нас забрали? Шось я не бачу американських військ, які їх охороняють. Хоч пів кілограма літію вже викопали?
11.10.2025 20:45 Відповісти
Росказував Трампові почім в Одесі грубі пряники а "джерела" розказували шо терли за Томагавки
11.10.2025 20:51 Відповісти
якби трамп був презижентом сша, а не другом путына
11.10.2025 21:17 Відповісти
"Зеленський повідомив, що сьогодні були необхідні сигнали": SOS........SOS...............SOS...................
11.10.2025 21:23 Відповісти
 
 