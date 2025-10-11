РУС
650 24

США рассматривают возможности усилить сотрудничество с Украиной, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский сообщил, что сегодня были необходимые сигналы, что США рассматривают возможности усилить сотрудничество с Украиной.

Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении, в котором, в частности, раскрыл детали сегодняшнего разговора с президентом США Дональдом Трампом, информирует Цензор.НЕТ.

"Я говорил с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, очень подробно по энергетике, о возможности усилить ПВО. Проинформировал также о ситуации в Одессе, в других наших городах, громадах. Благодарен за готовность помочь. Президент Трамп спрашивал о ситуации в столице, в других наших регионах. Мир видит, что делает Россия и как она пытается воспользоваться тем, что лидеры мира сосредоточены на попытке завершить войну на Ближнем Востоке", - сказал Зеленский.

Он также упомянул о соглашении о прекращении огня между Израилем и группировкой ХАМАС.

"Чем больше мира, чем больше безопасности в одном регионе, тем больше возможностей это дает всем в мире. Украина всегда именно с такой позиции призывает мир поддерживать нашу защиту, поддерживать нашу работу здесь, в Европе, ради безопасности", - отметил глава государства.

"К сожалению, Россия - это такой террорист, который ищет любую возможность ударить сильнее, особенно тогда, когда внимание мира на другом, даже тогда, когда уже очевидно, что именно они там, в России, остаются единственным, буквально последним источником полномасштабной войны", - заявил Зеленский.

Президент отметил, что Украина рассчитывает на то, что США и другие партнеры будут продолжать давление на РФ и поддержку нашего государства.

"Сегодня я получил необходимые сигналы, что Америка рассматривает возможности усилить наше сотрудничество", - заявил Зеленский.

Напомним, что накануне президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что говорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом.

Читайте также: Зеленский и Трамп во время телефонного разговора говорили о поставках Украине ракет Tomahawk, - Axios

Зеленский Владимир (22219) сотрудничество (761) США (28038)
+7
Зеленський вперше зіткнувся з більш потужними балаболами, ніж він сам.
11.10.2025 20:23 Ответить
+4
Сьогодні я отримав необхідні сигнали,

А це були "потужні сигнали" чи ні?
11.10.2025 20:22 Ответить
+4
"...Президент Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні були необхідні сигнали..." - передача сигналів була закодована, щоб дЄрмак не розшифрував
11.10.2025 20:29 Ответить
Сьогодні я отримав необхідні сигнали,

А це були "потужні сигнали" чи ні?
11.10.2025 20:22 Ответить
Отримав сигнали: ке коли тобі наплели три короби херні, ти її інтерпретував на свій лад і сидиш раденький.
11.10.2025 20:33 Ответить
Зеленський вперше зіткнувся з більш потужними балаболами, ніж він сам.
11.10.2025 20:23 Ответить
😁👍
11.10.2025 21:21 Ответить
Опытный сигнальщик, даром шо во флоте не служил(да и в армии вообще).
11.10.2025 20:24 Ответить
І що ще ви запропонували подарувати США після копалин?
11.10.2025 20:28 Ответить
Копалини вони проміняли на дозвіл на безстрокове президенство зєлєнскава і припинення міжнародного переслідування Бєні
11.10.2025 20:33 Ответить
"...Президент Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні були необхідні сигнали..." - передача сигналів була закодована, щоб дЄрмак не розшифрував
11.10.2025 20:29 Ответить
Може то трамп просто пердів у слухавку!
показать весь комментарий
Саме так !!!
показать весь комментарий
Невже в це ще хтось вірить?
показать весь комментарий
Ото вибрали голобородька в воно ще завгоспа агента притягнуло
показать весь комментарий
Ґлавнає Андрія Богдана на пєрєправє можна було помінять на доброго коня Єрмака, а Зеленьського поміняти ні
показать весь комментарий
.-- ---.--. ..... -. -- - -.-.----.--.-.-...--.-.----.-. це такі ?
показать весь комментарий
- - - . . - . - .- - - . . - . - ін , ТИ?
показать весь комментарий
У 2021 безтолковому ішаку пів року усі розвідки світу не сигналами, а прямим текстом та з мапами напрямків вторгненя сповіщали, що кацапня іде війною. Але чмо не звертало на це жодної уваги. А зараз обкурений ішак з космосу відчуває, якісь сигнали. Правда, лише після третьої дози.
показать весь комментарий
Сергій Погребецький
@pogrebeckij
·
5 год
Знаєте чому Президент Зеленський завжди і про все говорить у майбутньому часу?
"Ми збудуємо, ми захистимо, ми отримаємо, ми зробимо, ми домовимося, ми виготовимо" тощо?
Тому що теперішний час сумний, пройбаний та розкрадений!
11.10.2025 20:42 Ответить
США розглядають можливість ще більше нагріти руки на несамовитому бажанні Зеленського залишитись при владі. Копалини вже забрали, значить ще шось заберуть в обмін на "сигнали і потужну підтримку", як там кажуть "just business"
показать весь комментарий
Цікаво як вони ті копалини у нас забрали? Шось я не бачу американських військ, які їх охороняють. Хоч пів кілограма літію вже викопали?
показать весь комментарий
Росказував Трампові почім в Одесі грубі пряники а "джерела" розказували шо терли за Томагавки
показать весь комментарий
якби трамп був презижентом сша, а не другом путына
показать весь комментарий
"Зеленський повідомив, що сьогодні були необхідні сигнали": SOS........SOS...............SOS...................
показать весь комментарий
Особливо зi шмарклею.
показать весь комментарий
