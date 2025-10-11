США рассматривают возможности усилить сотрудничество с Украиной, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что сегодня были необходимые сигналы, что США рассматривают возможности усилить сотрудничество с Украиной.

Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении, в котором, в частности, раскрыл детали сегодняшнего разговора с президентом США Дональдом Трампом, информирует Цензор.НЕТ.

"Я говорил с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, очень подробно по энергетике, о возможности усилить ПВО. Проинформировал также о ситуации в Одессе, в других наших городах, громадах. Благодарен за готовность помочь. Президент Трамп спрашивал о ситуации в столице, в других наших регионах. Мир видит, что делает Россия и как она пытается воспользоваться тем, что лидеры мира сосредоточены на попытке завершить войну на Ближнем Востоке", - сказал Зеленский.

Он также упомянул о соглашении о прекращении огня между Израилем и группировкой ХАМАС.

"Чем больше мира, чем больше безопасности в одном регионе, тем больше возможностей это дает всем в мире. Украина всегда именно с такой позиции призывает мир поддерживать нашу защиту, поддерживать нашу работу здесь, в Европе, ради безопасности", - отметил глава государства.

"К сожалению, Россия - это такой террорист, который ищет любую возможность ударить сильнее, особенно тогда, когда внимание мира на другом, даже тогда, когда уже очевидно, что именно они там, в России, остаются единственным, буквально последним источником полномасштабной войны", - заявил Зеленский.

Президент отметил, что Украина рассчитывает на то, что США и другие партнеры будут продолжать давление на РФ и поддержку нашего государства.

"Сегодня я получил необходимые сигналы, что Америка рассматривает возможности усилить наше сотрудничество", - заявил Зеленский.

Напомним, что накануне президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что говорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом.

