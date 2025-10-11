РФ запроваджує санкції на французький концерн Renault через підозри у виробництві дронів для України, - ЗМІ

Індустрія дронів

Російський уряд вніс французький автоконцерн Renault SAS до списку санкцій. Причиною такого рішення стали повідомлення про можливе виробництво компанією дронів для України.

The Moscow Times

Санкції, запроваджені російською стороною, передбачають низку суттєвих обмежень для фігурантів списку. Зокрема, серед обмежень заборона на вчинення правочинів, включно із зовнішньоторговельними контрактами, обмеження на виконання зобов'язань перед підсанкційними компаніями за вже укладеними угодами.

Крім цього, діятиме заборона на проведення платежів, вигодонабувачами яких є особи з переліку, а також на операції з цінними паперами.

Вихід з російського ринку

Історія концерну Renault на російському ринку розпочалася у 1992 році з відкриття першого офісу в Росії. У 1998-му концерн підписав угоду з урядом Москви про створення спільного підприємства "Автофрамос", пише видання.

До 2005 року на його базі було створено завод повного циклу. Потім компанія поетапно збільшила свою частку в підприємстві до 100%, а в 2014 році підприємство було перейменовано в ЗАТ "Рено Росія", пише видання.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року, компанія, яка на той момент займала близько 30% російського авторинку, ухвалила рішення про вихід з російського ринку.

У квітні 2022-го автоконцерн передав свої підприємства в РФ державі за символічну ціну в один рубль, отримавши при цьому опціон на шість років із можливістю викупу свого бізнесу в країні.

"Після відходу компанії московський завод "Рено Росія" перепрофілювали в автомобільний завод "Москвич", де потім почали складати під радянським брендом копії китайських машин із закуплених у Пекіні комплектів", – пише видання.

Нагадаємо, що на початку червня цього року повідомлялося про те, що французький автомобільний концерн Renault виготовлятиме дрони в Україні. Виробничі потужності мають намір розгорнути за кілька десятків або сотень кілометрів від фронту.

