УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5130 відвідувачів онлайн
Новини Індустрія дронів
1 299 11

РФ запроваджує санкції на французький концерн Renault через підозри у виробництві дронів для України, - ЗМІ

Індустрія дронів

Renault

Російський уряд вніс  французький автоконцерн Renault SAS до списку санкцій. Причиною такого рішення стали повідомлення про можливе виробництво компанією дронів для України.

Про це пише The Moscow Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

Санкції, запроваджені російською стороною, передбачають низку суттєвих обмежень для фігурантів списку. Зокрема, серед обмежень заборона на вчинення правочинів, включно із зовнішньоторговельними контрактами, обмеження на виконання зобов'язань перед підсанкційними компаніями за вже укладеними угодами.

Крім цього, діятиме заборона на проведення платежів, вигодонабувачами яких є особи з переліку, а також на операції з цінними паперами.

Вихід з російського ринку 

Історія концерну Renault на російському ринку розпочалася у 1992 році з відкриття першого офісу в Росії. У 1998-му концерн підписав угоду з урядом Москви про створення спільного підприємства "Автофрамос", пише видання.

До 2005 року на його базі було створено завод повного циклу. Потім компанія поетапно збільшила свою частку в підприємстві до 100%, а в 2014 році підприємство було перейменовано в ЗАТ "Рено Росія", пише видання.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року, компанія, яка на той момент займала близько 30% російського авторинку, ухвалила рішення про вихід з російського ринку.

У квітні 2022-го автоконцерн передав свої підприємства в РФ державі за символічну ціну в один рубль, отримавши при цьому опціон на шість років із можливістю викупу свого бізнесу в країні.

"Після відходу компанії московський завод "Рено Росія" перепрофілювали в автомобільний завод "Москвич", де потім почали складати під радянським брендом копії китайських машин із закуплених у Пекіні комплектів", – пише видання.

Нагадаємо, що на початку червня цього року повідомлялося про те, що французький автомобільний концерн Renault виготовлятиме дрони в Україні. Виробничі потужності мають намір розгорнути за кілька десятків або сотень кілометрів від фронту.

Читайте також: Завод Bayraktar у Києві будуватимуть, попри удари РФ

Автор: 

виробництво (1771) росія (68364) санкції (12826) дрони (5992)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
А РФ запровадить санкції на китайців через підозри у виробництві дронів для України?
показати весь коментар
11.10.2025 22:43 Відповісти
+5
І запрЄтят ХВранцузам Атдихать на курортах урала
показати весь коментар
11.10.2025 22:45 Відповісти
+3
санкції називаються "голою жопою"
показати весь коментар
11.10.2025 22:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А РФ запровадить санкції на китайців через підозри у виробництві дронів для України?
показати весь коментар
11.10.2025 22:43 Відповісти
І запрЄтят ХВранцузам Атдихать на курортах урала
показати весь коментар
11.10.2025 22:45 Відповісти
санкції називаються "голою жопою"
показати весь коментар
11.10.2025 22:52 Відповісти
Чому голою жопою? Доволі ефективний крок. Для європейських бізнесменів головне прибуток. Що вигідніше? Після війни виробляти автомобілі на вже існуючих потужностях і продавати іх на доволі великому і платоспроможному ринку кацапії чи будувати нове виробництво дронів в Україні, якщо після війни вони нікому не будуть потрібні, бо не буде фінансування? Звісно що перший варіант. Тому думаю, якщо концерн Рено і мав якісь наміри щодо виробництва дронів для України, тепер вони цю тему тихенько прикриють.
показати весь коментар
11.10.2025 23:08 Відповісти
французів позбавили ягелю, морошки і відпочинку на Алтаї.
показати весь коментар
11.10.2025 22:58 Відповісти
Кацап не може схибити, коли стріляє собі у яйце.
показати весь коментар
11.10.2025 23:00 Відповісти
РФ запроваджує санкції на французький концерн Renault
=============
всьо...пзда Renault ...Розвалиться за декілька днів концерн...
показати весь коментар
11.10.2025 23:04 Відповісти
Це чудова реклама для ренаульта
показати весь коментар
11.10.2025 23:05 Відповісти
почему они с Россией вообще ведут дела? тварюки
показати весь коментар
11.10.2025 23:10 Відповісти
Історія концерну Renault на російському ринку розпочалася у 1992 ... бла-бла-бла

У цій історії упущена суща дрібниця. Renault володів контрольним пакетом акцій АвтоВАЗ (50%+). Може тому заводу нарешті вдалося створити автомобіль, на який принаймні не соромно дивитися
показати весь коментар
11.10.2025 23:12 Відповісти
 
 