РФ вводит санкции на французский концерн Renault из-за подозрений в производстве дронов для Украины, - СМИ

Индустрия дронов

Российское правительство внесло французский автоконцерн Renault SAS в санкционный список. Причиной такого решения стали сообщения о возможном производстве компанией дронов для Украины.

Об этом пишет The Moscow Times, сообщает Цензор.НЕТ.

Санкции, введенные российской стороной, предусматривают ряд существенных ограничений для фигурантов списка. В частности, среди ограничений запрет на совершение сделок, включая внешнеторговые контракты, ограничения на выполнение обязательств перед подсанкционными компаниями по уже заключенным сделкам.

Кроме этого, будет действовать запрет на проведение платежей, выгодоприобретателями которых являются лица из перечня, а также на операции с ценными бумагами.

Уход с российского рынка

История концерна Renault на российском рынке началась в 1992 году с открытия первого офиса в России. В 1998-м концерн подписал соглашение с правительством Москвы о создании совместного предприятия "Автофрамос", пишет издание.

К 2005 году на его базе был создан завод полного цикла. Затем компания поэтапно увеличила свою долю в предприятии до 100%, а в 2014 году предприятие было переименовано в ЗАО "Рено Россия", пишет издание.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

После начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года, компания, которая на тот момент занимала около 30% российского авторынка, приняла решение о выходе с российского рынка.

В апреле 2022-го автоконцерн передал свои предприятия в РФ государству за символическую цену в один рубль, получив при этом опцион на шесть лет с возможностью выкупа своего бизнеса в стране.

"После ухода компании московский завод "Рено Россия" перепрофилировали в автомобильный завод "Москвич", где затем начали собирать под советским брендом копии китайских машин из закупленных в Пекине комплектов", - пишет издание.

Напомним, что в начале июня этого года сообщалось о том, что французский автомобильный концерн Renault будет производить дроны в Украине. Производственные мощности намерены развернуть в нескольких десятках или сотнях километров от фронта.

Читайте также: Завод Bayraktar в Киеве будут строить, несмотря на удары РФ