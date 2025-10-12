УКР
Начальник КМВА Ткаченко отримав мільйони на захист від "шахедів", але провалив програму "Чисте небо", - екснардеп

Тимур Ткаченко

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко освоїв 235 мільйони гривень з бюджету Києва на посилення ППО і провалив президентську програму "Чисте небо". Він має понести відповідальність.

Про це написав у Facebook народний депутат VIII скликання Олександр Черненко, інформує Цензор.НЕТ.

"Голова КМВА Ткаченко освоїв під три сотні мільйонів на перехоплення шахедів, провалив президентську програму "Чисте небо" та має понести відповідальність. Але виявляється, на думку центральної влади, захист від шахедів, які летять на міста, мають організовувати мери. Виникає логічне запитання, а навіщо по всій країні створювалися військові адміністрації?" - заявив Черненко.

Він нагадав, що громада Києва спрямувала військовим 235 млн на дрони-перехоплювачі шахедів. Відразу після цього голова КМВА Тимур Ткаченко заявив, що за дорученням президента "запускає повноцінну систему перехоплення ворожих дронів, які летять на Київ".

Також читайте: Центральна влада хоче призначати мерів "згори", - Кличко прокоментував нове розпорядження голови КМВА

"Про те, що робить він це за гроші киян, мовчить. Бо там же Кличко їх виділяв. Політичний опонент. Натомість, Ткаченко пише: "Ці гроші - це збережені життя, інфраструктура, лікарні, школи, енергетика! Поки ворог атакує, ми посилюємо захист. Небо над Києвом буде чистим!". Яким було небо над Києвом в ніч на п’ятницю, ми всі бачили. "Захищену" Ткаченком енергетику - теж", - зазначив екснардеп.

Голова КМВА займається не питаннями безпеки Києва та киян, а перетягуванням на себе повноважень обраної влади, наголошує експерт.

"У високих кабінетах забули про головне: мери мають відповідати за життєдіяльність міста. А військові адміністрації - за безпеку: укриття, захист та протиповітряну оборону стратегічних об’єктів, таких як ТЕЦ та інші. Проте КМВА зайнята перетягуванням на себе політичних, господарських та фінансових функцій, але точно не захистом. P.S Сьогодні зранку прокинувся начальник КМВА Ткаченко і почав звітувати про роботу з ліквідації наслідків обстрілів, яку зробив Кличко. Чи потрібна така КМВА?" - резюмує Черненко.

Як повідомлялося, у ніч проти 10 жовтня росія завдала масованого удару по енергетичній інфраструктурі Києва. Внаслідок атаки значна частина міста залишилась без електроенергії та водопостачання. 12 людей дістали поранення.

+24
яку відповідальність )))

мамедову (по дружині ткаченко) ще медаль дадуть
12.10.2025 13:23 Відповісти
+19
навряд .. для зельоних гнид це 0.235. Вони цілими числами оперують ))
12.10.2025 13:24 Відповісти
+17
Освоїв 235 лямів? - і не подавився?
12.10.2025 13:23 Відповісти
Освоїв 235 лямів? - і не подавився?
12.10.2025 13:23 Відповісти
навряд .. для зельоних гнид це 0.235. Вони цілими числами оперують ))
12.10.2025 13:24 Відповісти
Він же не тільки собі. Там все вже поділено й пораховано. Там тільки на морду глянеш і все зрозуміло. Тупий погляд як в бика.
12.10.2025 13:27 Відповісти
Це отой, що рідня у миротворці?
12.10.2025 15:02 Відповісти
яку відповідальність )))

мамедову (по дружині ткаченко) ще медаль дадуть
12.10.2025 13:23 Відповісти
Яку нах медаль? ОРДЕН!
12.10.2025 13:53 Відповісти
Підтримую. Медаль це якби він лім, чи два вкрав, а 235 на орден тягне і нагородний пістолет від буданова.
12.10.2025 14:48 Відповісти
Ну в Чернігові за такі самі «здобутки» по «захисту» неба голова мва отримав яж кілька нагород, саме після того коли тривоги і кружояння шахедів над містом стали цілодобовими. Так, що це ми не знаємо, що насправді є підставою.для нагородження.
12.10.2025 15:18 Відповісти
Щурячі бої !!))
12.10.2025 13:26 Відповісти
А винуватий Віталік 🤡
12.10.2025 14:58 Відповісти
Міндіч: "Ніщеброд!"
12.10.2025 13:31 Відповісти
Цей Черненко ППО від ПРО відрізняє? Хай спроектує систему з 100% єфективністю - отримає Нобелевську премію, а там чим чорт не жартує, стане президентом
12.10.2025 13:31 Відповісти
Тобто, хуцпаті наїзди Зєлємоя на Кличка, який, на думку Зєлємоя зобов'язаний був захистити ТЕЦ від шахедів і ракет, це Ок, а питання до шістки ОПи Мамедова, який саме і має займатись захистом інфраструктури від рашистських атак і отримав для цього купу бабла, не доречні?
12.10.2025 13:46 Відповісти
Це ОК у вас, а не у мене. Ви можете підключитися до проектування 100% системи ПРО і також отримати Нобелевську пермію, пуркуа па?
12.10.2025 14:17 Відповісти
Ще раз: Зєлємой традиційно для нього продовжує перекладати свою відповідальність, свої обов'язки і відповідальність своїх шісток на інших людей.
Якщо він вважає, що можливо створити 100% ПРО, то нехай звинувачує призначених НИМ чинуш із відповідними обов'язками, а не невгодних і непідконтрольних йому посадовців.
12.10.2025 14:40 Відповісти
Якщо він вважає, що можливо створити 100% ПРО
=====

Кажу вдруге, це вважаєте ви, а не він,
12.10.2025 15:09 Відповісти
Якщо ВІН так не вважає, то чому гонить виключно на Кличка, звинувачує його в неналежному захисті ТЕЦ? Який до того ж не є головною посадовою особою, відповідальною за захист об'єктів енергетики від ракет і дронів.
12.10.2025 15:20 Відповісти
Тобто ви підтримуєте корупцію під час війни?
12.10.2025 14:45 Відповісти
Мова про зпізжені гроші, а не привід під який їх виділили. Вже Наєм будував 3 рівні захисту в 23-24 році. Ці, мабуть, 5 і 6 мали побудувати.
12.10.2025 14:52 Відповісти
Дуже вдалий нікнейм.
Задумаюсь...як вирішу змінити
12.10.2025 15:05 Відповісти
Від військового у Ткаченка - тільки "єсть!" начальству.
12.10.2025 13:39 Відповісти
Тобто гроші на дрони-перехоплювачі виділив Кличко, причому з новини незрозуміло кому саме, а відповідати має якийсь Ткаченко, бо він написав про захист у фейсбуці?
12.10.2025 13:45 Відповісти
Ви знаєте яку посаду займає цей "Ткаченко"-Мамедов?
12.10.2025 13:50 Відповісти
Посада "Трьоп-нонстоп"
12.10.2025 14:19 Відповісти
Ще одна чурка на розпилі... Я все ж іноді вважаю що деяка здорова ксенофобія українському народові не завадить.
12.10.2025 13:46 Відповісти
Олександр Черненко схоже зараз не при ділах і от як прокличковський півень закукарікав.
12.10.2025 13:47 Відповісти
Кукурікаєш тут ти.

"Офіційно: за збереження критичної інфраструктури в Києві згідно закону "Про правовий режим військового стану" відповідає Ткаченко ( Мамедов ), а не Кличко!
Це прямо витікає з ст. 4 цього закону."

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про правовий режим воєнного стану.
12.10.2025 14:00 Відповісти
Стаття 4. Військові адміністрації

1. На територіях, на яких введено воєнний стан, для забезпечення дії https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституції та законів України, забезпечення разом із військовим командуванням запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, оборони, цивільного захисту, громадської безпеки і порядку, захисту критичної інфраструктури, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян можуть утворюватися тимчасові державні органи - військові адміністрації.
12.10.2025 14:01 Відповісти
Раз3,14здив ставленик Zе та дЕрьмака Ткаченко а винен мабуть Клічко та Порошенко, так ********?
Кожна загибла в Києві людина на совісти Zе та Ткаченко з дЕрьмаком. У них та слуг ***** руки в крові украінців.
12.10.2025 13:52 Відповісти
На цигана (ой, пардон, рома ). схожий. Воно й не дивно, що вкрав.
12.10.2025 14:08 Відповісти
Коли замість президента єрмак, а замість мера чебурек єрмака - то це не провал, це успішне засвоєння коштів ким треба
12.10.2025 14:21 Відповісти
Ткаченко має головне і найважливіше завдання - боротьба з Кличком, а все інше йому пробачать.
12.10.2025 14:33 Відповісти
Який Ткаченко,ви при своєму глузді,вчора потужний президент, потужно заявив що то все Кличко винен,він що по вашому ЗБРЕХАВ????
12.10.2025 14:45 Відповісти
Сьогодні зранку прокинувся начальник КМВА Ткаченко і почав звітувати про роботу з ліквідації наслідків обстрілів, яку зробив Кличко.

І так кожен раз.
Місцева влада працює, а ЗЕлені паразити тільки звітують.
12.10.2025 14:46 Відповісти
ЗЕлень думає про збагачення,а на інше їм пох.!
12.10.2025 14:56 Відповісти
Чи можна список всіх очіл ників мва та ова України і скільки вони витратили на «захист»'«чисте небо»???
Хочу порадуватись за приростання їх фінансового матрацу.
12.10.2025 15:20 Відповісти
 
 