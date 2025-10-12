Начальник КМВА Ткаченко отримав мільйони на захист від "шахедів", але провалив програму "Чисте небо", - екснардеп

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко освоїв 235 мільйони гривень з бюджету Києва на посилення ППО і провалив президентську програму "Чисте небо". Він має понести відповідальність.

"Голова КМВА Ткаченко освоїв під три сотні мільйонів на перехоплення шахедів, провалив президентську програму "Чисте небо" та має понести відповідальність. Але виявляється, на думку центральної влади, захист від шахедів, які летять на міста, мають організовувати мери. Виникає логічне запитання, а навіщо по всій країні створювалися військові адміністрації?" - заявив Черненко.

Він нагадав, що громада Києва спрямувала військовим 235 млн на дрони-перехоплювачі шахедів. Відразу після цього голова КМВА Тимур Ткаченко заявив, що за дорученням президента "запускає повноцінну систему перехоплення ворожих дронів, які летять на Київ".

"Про те, що робить він це за гроші киян, мовчить. Бо там же Кличко їх виділяв. Політичний опонент. Натомість, Ткаченко пише: "Ці гроші - це збережені життя, інфраструктура, лікарні, школи, енергетика! Поки ворог атакує, ми посилюємо захист. Небо над Києвом буде чистим!". Яким було небо над Києвом в ніч на п’ятницю, ми всі бачили. "Захищену" Ткаченком енергетику - теж", - зазначив екснардеп.

Голова КМВА займається не питаннями безпеки Києва та киян, а перетягуванням на себе повноважень обраної влади, наголошує експерт.

"У високих кабінетах забули про головне: мери мають відповідати за життєдіяльність міста. А військові адміністрації - за безпеку: укриття, захист та протиповітряну оборону стратегічних об’єктів, таких як ТЕЦ та інші. Проте КМВА зайнята перетягуванням на себе політичних, господарських та фінансових функцій, але точно не захистом. P.S Сьогодні зранку прокинувся начальник КМВА Ткаченко і почав звітувати про роботу з ліквідації наслідків обстрілів, яку зробив Кличко. Чи потрібна така КМВА?" - резюмує Черненко.

Як повідомлялося, у ніч проти 10 жовтня росія завдала масованого удару по енергетичній інфраструктурі Києва. Внаслідок атаки значна частина міста залишилась без електроенергії та водопостачання. 12 людей дістали поранення.

