Начальник КГВА Ткаченко получил миллионы на защиту от "шахедов", но провалил программу "Чистое небо", - экс-нардеп

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко освоил 235 миллионов гривен из бюджета Киева на усиление ПВО и провалил президентскую программу "Чистое небо". Он должен понести ответственность.

Об этом написал в Facebook народный депутат VIII созыва Александр Черненко, информирует Цензор.НЕТ.

"Глава КГВА Ткаченко освоил под три сотни миллионов на перехват шахедов, провалил президентскую программу "Чистое небо" и должен понести ответственность. Но оказывается, по мнению центральной власти, защиту от шахедов, которые летят на города, должны организовывать мэры. Возникает логичный вопрос, а зачем по всей стране создавались военные администрации?" - заявил Черненко.

Он напомнил, что громада Киева направила военным 235 млн на дроны-перехватчики шахедов. Сразу после этого глава КГВА Тимур Ткаченко заявил, что по поручению президента "запускает полноценную систему перехвата вражеских дронов, которые летят на Киев".

Также читайте: Центральная власть хочет назначать мэров "сверху", - Кличко прокомментировал новое распоряжение главы КГВА

"О том, что делает он это за деньги киевлян, молчит. Потому что там же Кличко их выделял. Политический оппонент. Зато Ткаченко пишет: "Эти деньги - это сохраненные жизни, инфраструктура, больницы, школы, энергетика! Пока враг атакует, мы усиливаем защиту. Небо над Киевом будет чистым!". Каким было небо над Киевом в ночь на пятницу, мы все видели. "Защищенную" Ткаченко энергетику - тоже", - отметил экс-нардеп.

Глава КГГА занимается не вопросами безопасности Киева и киевлян, а перетягиванием на себя полномочий избранной власти, отмечает эксперт.

"В высоких кабинетах забыли о главном: мэры должны отвечать за жизнедеятельность города. А военные администрации - за безопасность: укрытие, защиту и противовоздушную оборону стратегических объектов, таких как ТЭЦ и другие. Однако КГВА занята перетягиванием на себя политических, хозяйственных и финансовых функций, но точно не защитой. P.S Сегодня утром проснулся начальник КГВА Ткаченко и начал отчитываться о работе по ликвидации последствий обстрелов, которую сделал Кличко. Нужна ли такая КГВА?" - резюмирует Черненко.

Как сообщалось, в ночь на 10 октября россия нанесла массированный удар по энергетической инфраструктуре Киева. В результате атаки значительная часть города осталась без электроэнергии и водоснабжения. 12 человек получили ранения.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ