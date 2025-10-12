РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6658 посетителей онлайн
Новости
1 432 19

Начальник КГВА Ткаченко получил миллионы на защиту от "шахедов", но провалил программу "Чистое небо", - экс-нардеп

Тимур Ткаченко

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко освоил 235 миллионов гривен из бюджета Киева на усиление ПВО и провалил президентскую программу "Чистое небо". Он должен понести ответственность.

Об этом написал в Facebook народный депутат VIII созыва Александр Черненко, информирует Цензор.НЕТ.

"Глава КГВА Ткаченко освоил под три сотни миллионов на перехват шахедов, провалил президентскую программу "Чистое небо" и должен понести ответственность. Но оказывается, по мнению центральной власти, защиту от шахедов, которые летят на города, должны организовывать мэры. Возникает логичный вопрос, а зачем по всей стране создавались военные администрации?" - заявил Черненко.

Он напомнил, что громада Киева направила военным 235 млн на дроны-перехватчики шахедов. Сразу после этого глава КГВА Тимур Ткаченко заявил, что по поручению президента "запускает полноценную систему перехвата вражеских дронов, которые летят на Киев".

Также читайте: Центральная власть хочет назначать мэров "сверху", - Кличко прокомментировал новое распоряжение главы КГВА

"О том, что делает он это за деньги киевлян, молчит. Потому что там же Кличко их выделял. Политический оппонент. Зато Ткаченко пишет: "Эти деньги - это сохраненные жизни, инфраструктура, больницы, школы, энергетика! Пока враг атакует, мы усиливаем защиту. Небо над Киевом будет чистым!". Каким было небо над Киевом в ночь на пятницу, мы все видели. "Защищенную" Ткаченко энергетику - тоже", - отметил экс-нардеп.

Глава КГГА занимается не вопросами безопасности Киева и киевлян, а перетягиванием на себя полномочий избранной власти, отмечает эксперт.

"В высоких кабинетах забыли о главном: мэры должны отвечать за жизнедеятельность города. А военные администрации - за безопасность: укрытие, защиту и противовоздушную оборону стратегических объектов, таких как ТЭЦ и другие. Однако КГВА занята перетягиванием на себя политических, хозяйственных и финансовых функций, но точно не защитой. P.S Сегодня утром проснулся начальник КГВА Ткаченко и начал отчитываться о работе по ликвидации последствий обстрелов, которую сделал Кличко. Нужна ли такая КГВА?" - резюмирует Черненко.

Как сообщалось, в ночь на 10 октября россия нанесла массированный удар по энергетической инфраструктуре Киева. В результате атаки значительная часть города осталась без электроэнергии и водоснабжения. 12 человек получили ранения.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

Киев (26224) ПВО (3185) Черненко (108) Ткаченко Тимур (28)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
яку відповідальність )))

мамедову (по дружині ткаченко) ще медаль дадуть
показать весь комментарий
12.10.2025 13:23 Ответить
+10
Освоїв 235 лямів? - і не подавився?
показать весь комментарий
12.10.2025 13:23 Ответить
+8
навряд .. для зельоних гнид це 0.235. Вони цілими числами оперують ))
показать весь комментарий
12.10.2025 13:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Освоїв 235 лямів? - і не подавився?
показать весь комментарий
12.10.2025 13:23 Ответить
навряд .. для зельоних гнид це 0.235. Вони цілими числами оперують ))
показать весь комментарий
12.10.2025 13:24 Ответить
Він же не тільки собі. Там все вже поділено й пораховано. Там тільки на морду глянеш і все зрозуміло. Тупий погляд як в бика.
показать весь комментарий
12.10.2025 13:27 Ответить
яку відповідальність )))

мамедову (по дружині ткаченко) ще медаль дадуть
показать весь комментарий
12.10.2025 13:23 Ответить
Яку нах медаль? ОРДЕН!
показать весь комментарий
12.10.2025 13:53 Ответить
Щурячі бої !!))
показать весь комментарий
12.10.2025 13:26 Ответить
Міндіч: "Ніщеброд!"
показать весь комментарий
12.10.2025 13:31 Ответить
Цей Черненко ППО від ПРО відрізняє? Хай спроектує систему з 100% єфективністю - отримає Нобелевську премію, а там чим чорт не жартує, стане президентом
показать весь комментарий
12.10.2025 13:31 Ответить
Тобто, хуцпаті наїзди Зєлємоя на Кличка, який, на думку Зєлємоя зобов'язаний був захистити ТЕЦ від шахедів і ракет, це Ок, а питання до шістки ОПи Мамедова, який саме і має займатись захистом інфраструктури від рашистських атак і отримав для цього купу бабла, не доречні?
показать весь комментарий
12.10.2025 13:46 Ответить
Від військового у Ткаченка - тільки "єсть!" начальству.
показать весь комментарий
12.10.2025 13:39 Ответить
Тобто гроші на дрони-перехоплювачі виділив Кличко, причому з новини незрозуміло кому саме, а відповідати має якийсь Ткаченко, бо він написав про захист у фейсбуці?
показать весь комментарий
12.10.2025 13:45 Ответить
Ви знаєте яку посаду займає цей "Ткаченко"-Мамедов?
показать весь комментарий
12.10.2025 13:50 Ответить
Ще одна чурка на розпилі... Я все ж іноді вважаю що деяка здорова ксенофобія українському народові не завадить.
показать весь комментарий
12.10.2025 13:46 Ответить
Олександр Черненко схоже зараз не при ділах і от як прокличковський півень закукарікав.
показать весь комментарий
12.10.2025 13:47 Ответить
Кукурікаєш тут ти.

"Офіційно: за збереження критичної інфраструктури в Києві згідно закону "Про правовий режим військового стану" відповідає Ткаченко ( Мамедов ), а не Кличко!
Це прямо витікає з ст. 4 цього закону."

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про правовий режим воєнного стану.
показать весь комментарий
12.10.2025 14:00 Ответить
Стаття 4. Військові адміністрації

1. На територіях, на яких введено воєнний стан, для забезпечення дії https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституції та законів України, забезпечення разом із військовим командуванням запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, оборони, цивільного захисту, громадської безпеки і порядку, захисту критичної інфраструктури, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян можуть утворюватися тимчасові державні органи - військові адміністрації.
показать весь комментарий
12.10.2025 14:01 Ответить
Раз3,14здив ставленик Zе та дЕрьмака Ткаченко а винен мабуть Клічко та Порошенко, так ********?
Кожна загибла в Києві людина на совісти Zе та Ткаченко з дЕрьмаком. У них та слуг ***** руки в крові украінців.
показать весь комментарий
12.10.2025 13:52 Ответить
На цигана (ой, пардон, рома ). схожий. Воно й не дивно, що вкрав.
показать весь комментарий
12.10.2025 14:08 Ответить
 
 