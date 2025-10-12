Начальник КГВА Ткаченко получил миллионы на защиту от "шахедов", но провалил программу "Чистое небо", - экс-нардеп
Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко освоил 235 миллионов гривен из бюджета Киева на усиление ПВО и провалил президентскую программу "Чистое небо". Он должен понести ответственность.
Об этом написал в Facebook народный депутат VIII созыва Александр Черненко, информирует Цензор.НЕТ.
"Глава КГВА Ткаченко освоил под три сотни миллионов на перехват шахедов, провалил президентскую программу "Чистое небо" и должен понести ответственность. Но оказывается, по мнению центральной власти, защиту от шахедов, которые летят на города, должны организовывать мэры. Возникает логичный вопрос, а зачем по всей стране создавались военные администрации?" - заявил Черненко.
Он напомнил, что громада Киева направила военным 235 млн на дроны-перехватчики шахедов. Сразу после этого глава КГВА Тимур Ткаченко заявил, что по поручению президента "запускает полноценную систему перехвата вражеских дронов, которые летят на Киев".
"О том, что делает он это за деньги киевлян, молчит. Потому что там же Кличко их выделял. Политический оппонент. Зато Ткаченко пишет: "Эти деньги - это сохраненные жизни, инфраструктура, больницы, школы, энергетика! Пока враг атакует, мы усиливаем защиту. Небо над Киевом будет чистым!". Каким было небо над Киевом в ночь на пятницу, мы все видели. "Защищенную" Ткаченко энергетику - тоже", - отметил экс-нардеп.
Глава КГГА занимается не вопросами безопасности Киева и киевлян, а перетягиванием на себя полномочий избранной власти, отмечает эксперт.
"В высоких кабинетах забыли о главном: мэры должны отвечать за жизнедеятельность города. А военные администрации - за безопасность: укрытие, защиту и противовоздушную оборону стратегических объектов, таких как ТЭЦ и другие. Однако КГВА занята перетягиванием на себя политических, хозяйственных и финансовых функций, но точно не защитой. P.S Сегодня утром проснулся начальник КГВА Ткаченко и начал отчитываться о работе по ликвидации последствий обстрелов, которую сделал Кличко. Нужна ли такая КГВА?" - резюмирует Черненко.
Как сообщалось, в ночь на 10 октября россия нанесла массированный удар по энергетической инфраструктуре Киева. В результате атаки значительная часть города осталась без электроэнергии и водоснабжения. 12 человек получили ранения.
мамедову (по дружині ткаченко) ще медаль дадуть
"Офіційно: за збереження критичної інфраструктури в Києві згідно закону "Про правовий режим військового стану" відповідає Ткаченко ( Мамедов ), а не Кличко!
Це прямо витікає з ст. 4 цього закону."
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про правовий режим воєнного стану.
1. На територіях, на яких введено воєнний стан, для забезпечення дії https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституції та законів України, забезпечення разом із військовим командуванням запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, оборони, цивільного захисту, громадської безпеки і порядку, захисту критичної інфраструктури, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян можуть утворюватися тимчасові державні органи - військові адміністрації.
Кожна загибла в Києві людина на совісти Zе та Ткаченко з дЕрьмаком. У них та слуг ***** руки в крові украінців.