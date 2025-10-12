Росіяни вдарили по Куп’янську: одна людина загинула й одну поранено

Сьогодні, 12 жовтня, війська РФ вдарили по місту Купʼянськ у Харківській області, унаслідок чого загинула цивільна жінка і поранено чоловіка.

Про це повідомили в поліції Харківської області, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, через удар загинула 59-річна жінка. Зазнав множинних поранень 63-річний цивільний чоловік. Постраждалого госпіталізували до найближчого стабілізаційного пункту для надання медичної допомоги.

Повідомляється, що на місце події виїхала слідчо-оперативна група Купʼянського РВП. Поліцейські Харківщини документують черговий воєнний злочин РФ та збирають докази для слідства.

