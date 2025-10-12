Россияне нанесли удар по Купянску: один человек погиб и один ранен

Сегодня, 12 октября, войска РФ ударили по городу Купянск в Харьковской области, в результате чего погибла гражданская женщина и ранен мужчина.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, из-за удара погибла 59-летняя женщина. Получил множественные ранения 63-летний гражданский мужчина. Пострадавшего госпитализировали в ближайший стабилизационный пункт для оказания медицинской помощи.

Сообщается, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа Купянского РОВП. Полицейские Харьковщины документируют очередное военное преступление РФ и собирают доказательства для следствия.

