Россияне нанесли удар по Купянску: один человек погиб и один ранен
Сегодня, 12 октября, войска РФ ударили по городу Купянск в Харьковской области, в результате чего погибла гражданская женщина и ранен мужчина.
Об этом сообщили в полиции Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, из-за удара погибла 59-летняя женщина. Получил множественные ранения 63-летний гражданский мужчина. Пострадавшего госпитализировали в ближайший стабилизационный пункт для оказания медицинской помощи.
Сообщается, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа Купянского РОВП. Полицейские Харьковщины документируют очередное военное преступление РФ и собирают доказательства для следствия.
