Російський дрон атакував автомобіль на Запоріжжі - є загиблий та поранені

Російські війська скинули вибухівку з FPV-дрона на автомобіль з людьми у Запоріжжі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, атака відбулася 12 жовтня в селі Новопавлівка Оріхівської громади. Унаслідок удару загинув 32-річний водій.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що автомобіль був уражений дроном під час руху.

Пізніше він уточнив, що ще троє людей отримали поранення - це 36-річний брат загиблого та дві його сестри, 17 і 19 років.

За словами Федорова, усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вибух у Харкові: ворог атакував місто керованою авіабомбою

Раніше ми повідомляли, що упродовж неділі, 12 жовтня, російські загарбники атакували Синельниківський та Нікопольський райони Дніпропетровщини. Через ворожі обстріли загинули чоловік та жінка, ще троє людей дістали поранення.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі