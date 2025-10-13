Российский дрон атаковал автомобиль на Запорожье - есть погибший и раненые

Российские войска сбросили взрывчатку с FPV-дрона на автомобиль с людьми в Запорожье.

Как сообщает Цензор.НЕТ, атака произошла 12 октября в селе Новопавловка Ореховской громады. В результате удара погиб 32-летний водитель.

Глава Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил, что автомобиль был поражен дроном во время движения.

Позже он уточнил, что еще три человека получили ранения - это 36-летний брат погибшего и две его сестры, 17 и 19 лет.

По словам Федорова, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее мы сообщали, что в течение воскресенья, 12 октября, российские захватчики атаковали Синельниковский и Никопольский районы Днепропетровщины. Из-за вражеских обстрелов погибли мужчина и женщина, еще три человека получили ранения.

