УКР
Новини Атака безпілотників на Одещину
1 880 2

Атака РФ на Одещину: масштабна пожежа та пошкоджена інфраструктура, постраждала людина (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

 Росія знову атакувала цивільні об’єкти на Одещині. Пожежа охопила понад 5 000 м² складських приміщень, є постраждалий. ППО збила кілька дронів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.

"Унаслідок атаки зафіксовано влучання по об'єктах цивільного призначення", - йдеться в повідомленні.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За попередніми даними, одна людина постраждала. Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки.

За інформацією ДСНС України, внаслідок влучань спалахнули масштабні пожежі в складах з текстильною продукцією та швейним обладнанням на площі понад 5 тис. кв.м. Також згоріла автівка. 

"Внаслідок влучань спалахнули масштабні пожежі в складах з текстильною продукцією та швейним обладнанням на площі понад 5 тис кв.м. Також згоріла автівка",  - повідомили у ДСНС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атака РФ на Одещину: поранено жінку, пошкоджено газову та енергетичну інфраструктуру, будівлю РДА, горіла база відпочинку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Одещина
обстріл (31336) Одеська область (3551)
А де відповідь по кацапстану ,чи "найвеличніший"чекає "томагавки" яких Трамп ніколи не дасть ,але треба недоуковатий народ водити за носа. Замість того що б думати як захистити енергосистему ,інфраструктуру та життя українців ,нам навязують пусті розмови ні про що ,в той час як ворог знищує Україну.
13.10.2025 08:30 Відповісти
"Внаслідок влучань спалахнули масштабні пожежі в складах з текстильною продукцією та швейним обладнанням на площі понад 5 тис кв.м. Також згоріла автівка", - повідомили у ДСНС.
Мали би бути заходи по захисту інфраструктури та аналогічні удари дронами у відповідь,а не лише задля хлопка-найвеличніший відосиками зайнятий.
13.10.2025 09:26 Відповісти
 
 