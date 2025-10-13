Атака РФ на Одещину: масштабна пожежа та пошкоджена інфраструктура, постраждала людина (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Росія знову атакувала цивільні об’єкти на Одещині. Пожежа охопила понад 5 000 м² складських приміщень, є постраждалий. ППО збила кілька дронів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.
"Унаслідок атаки зафіксовано влучання по об'єктах цивільного призначення", - йдеться в повідомленні.
За попередніми даними, одна людина постраждала. Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки.
За інформацією ДСНС України, внаслідок влучань спалахнули масштабні пожежі в складах з текстильною продукцією та швейним обладнанням на площі понад 5 тис. кв.м. Також згоріла автівка.
"Внаслідок влучань спалахнули масштабні пожежі в складах з текстильною продукцією та швейним обладнанням на площі понад 5 тис кв.м. Також згоріла автівка", - повідомили у ДСНС.
Мали би бути заходи по захисту інфраструктури та аналогічні удари дронами у відповідь,а не лише задля хлопка-найвеличніший відосиками зайнятий.