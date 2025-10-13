РУС
Новости Атака беспилотников на Одесщину
3 514 2

Атака РФ на Одесщину: масштабный пожар и поврежденная инфраструктура, пострадал человек (обновлено). ФОТОрепортаж

Россия снова атаковала гражданские объекты в Одесской области. Пожар охватил более 5 000 м² складских помещений, есть пострадавший. ПВО сбила несколько дронов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Кипер.

"В результате атаки зафиксировано попадание по объектам гражданского назначения.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Возник масштабный пожар на площади более 5 000 м². Возгорание охватило несколько складских помещений, где хранились ткани, одежда, упаковочный материал", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, один человек пострадал. В данное время продолжаются работы по ликвидации последствий вражеской атаки.

Одесская область

По информации ГСЧС Украины, в результате попаданий вспыхнули масштабные пожары на складах с текстильной продукцией и швейным оборудованием на площади более 5 тыс. кв.м. Также сгорел автомобиль.

"В результате попаданий вспыхнули масштабные пожары на складах с текстильной продукцией и швейным оборудованием на площади более 5 тыс. кв.м. Также сгорел автомобиль", - сообщили в ГСЧС.

А де відповідь по кацапстану ,чи "найвеличніший"чекає "томагавки" яких Трамп ніколи не дасть ,але треба недоуковатий народ водити за носа. Замість того що б думати як захистити енергосистему ,інфраструктуру та життя українців ,нам навязують пусті розмови ні про що ,в той час як ворог знищує Україну.
13.10.2025 08:30 Ответить
"Внаслідок влучань спалахнули масштабні пожежі в складах з текстильною продукцією та швейним обладнанням на площі понад 5 тис кв.м. Також згоріла автівка", - повідомили у ДСНС.
Мали би бути заходи по захисту інфраструктури та аналогічні удари дронами у відповідь,а не лише задля хлопка-найвеличніший відосиками зайнятий.
13.10.2025 09:26 Ответить
 
 