Атака РФ на Одесщину: масштабный пожар и поврежденная инфраструктура, пострадал человек (обновлено). ФОТОрепортаж
Россия снова атаковала гражданские объекты в Одесской области. Пожар охватил более 5 000 м² складских помещений, есть пострадавший. ПВО сбила несколько дронов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Кипер.
"В результате атаки зафиксировано попадание по объектам гражданского назначения.
Возник масштабный пожар на площади более 5 000 м². Возгорание охватило несколько складских помещений, где хранились ткани, одежда, упаковочный материал", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, один человек пострадал. В данное время продолжаются работы по ликвидации последствий вражеской атаки.
По информации ГСЧС Украины, в результате попаданий вспыхнули масштабные пожары на складах с текстильной продукцией и швейным оборудованием на площади более 5 тыс. кв.м. Также сгорел автомобиль.
"В результате попаданий вспыхнули масштабные пожары на складах с текстильной продукцией и швейным оборудованием на площади более 5 тыс. кв.м. Также сгорел автомобиль", - сообщили в ГСЧС.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Мали би бути заходи по захисту інфраструктури та аналогічні удари дронами у відповідь,а не лише задля хлопка-найвеличніший відосиками зайнятий.