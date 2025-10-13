Слід конфіскувати активи Путіна та його оточення й спрямувати їх на відбудову України, - віцепрезидент ПАРЄ Туїг
Потрібно посилити санкції і конфіскувати особисті статки російського диктатора Володимира Путіна та його близького оточення - ці гроші мають піти на відновлення інфраструктури й ремонти в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив віцепрезидент Парламентської асамблеї Ради Європи, лорд Дон Туїг
Він вважає, що слід діяти проти особистого багатства російського керівництва.
"Люди, які керують Росією, дуже багаті - вони розбагатіли на спинах трудящих росіян", - наголосив він.
На його думку, саме це багатство забезпечує їм владу, тому потрібно посилити заходи не лише щодо конфіскації активів, а й щодо їхнього використання на користь відбудови України.
"Ми повинні робити набагато більше - не тільки конфісковувати активи, а й спрямовувати ці кошти на відновлення України, давати гроші й підтримку", - додав лорд Туїг.
Віцепрезидент зазначив, що це змусить оточення Путіна хвилюватися за своє майно.
"Це їхній сенс. Те, що вони мають владу над країною - це бонус. Але я не думаю, що ми робимо достатньо, щоб завдати їм клопоту і болю та змусити їх турбуватися про своє багатство", - додав він.
Туїг переконаний, що один вирішальний крок може спричинити ефект паніки серед еліти.
"Це буде складно, звісно, складно. Але потрібен один прорив, і тоді вони почнуть панікувати, почнуть хвилюватися", - сказав він.
Туїг визнає, що процес конфіскації активів російської еліти буде складним і зіткнеться з юридичними та політичними перепонами. Він зазначив, що чиновники можуть остерігатися негативного сигналу для інвесторів:
"Якщо подивитися на Велику Британію, можу уявити, що чиновники в Казначействі в Лондоні скажуть: "Будьте обережні з конфіскацією чужих активів, бо люди та компанії можуть не захотіти інвестувати у Британію"".
Проте Туїг наголошує, що у ситуації війни вибору майже немає.
