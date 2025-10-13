Следует конфисковать активы Путина и его окружения и направить их на восстановление Украины, – вице-президент ПАСЕ Туиг

Нужно усилить санкции и конфисковать личное состояние российского диктатора Владимира Путина и его близкого окружения - эти деньги должны пойти на восстановление инфраструктуры и ремонты в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина заявил вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы, лорд Дон Туиг

Он считает, что следует действовать против личного богатства российского руководства.

"Люди, которые руководят Россией, очень богаты - они разбогатели на спинах трудящихся россиян", - подчеркнул он.

По его мнению, именно это богатство обеспечивает им власть, поэтому нужно усилить меры не только по конфискации активов, но и по их использованию в пользу восстановления Украины.

"Мы должны делать гораздо больше - не только конфисковывать активы, но и направлять эти средства на восстановление Украины, давать деньги и поддержку", - добавил лорд Туиг.

Вице-президент отметил, что это заставит окружение Путина волноваться за свое имущество.

"Это их смысл. То, что они имеют власть над страной - это бонус. Но я не думаю, что мы делаем достаточно, чтобы причинить им хлопот и боли и заставить их беспокоиться о своем богатстве", - добавил он.

Туиг убежден, что один решающий шаг может вызвать эффект паники среди элиты.

"Это будет сложно, конечно, сложно. Но нужен один прорыв, и тогда они начнут паниковать, начнут волноваться", - сказал он.

Туиг признает, что процесс конфискации активов российской элиты будет сложным и столкнется с юридическими и политическими преградами. Он отметил, что чиновники могут остерегаться негативного сигнала для инвесторов:

"Если посмотреть на Великобританию, могу представить, что чиновники в Казначействе в Лондоне скажут: "Будьте осторожны с конфискацией чужих активов, потому что люди и компании могут не захотеть инвестировать в Британию"".

Однако Туиг отмечает, что в ситуации войны выбора почти нет.

