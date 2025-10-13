РУС
585 4

Следует конфисковать активы Путина и его окружения и направить их на восстановление Украины, – вице-президент ПАСЕ Туиг

активы, замороженные

Нужно усилить санкции и конфисковать личное состояние российского диктатора Владимира Путина и его близкого окружения - эти деньги должны пойти на восстановление инфраструктуры и ремонты в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина заявил вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы, лорд Дон Туиг

Он считает, что следует действовать против личного богатства российского руководства.

"Люди, которые руководят Россией, очень богаты - они разбогатели на спинах трудящихся россиян", - подчеркнул он.

По его мнению, именно это богатство обеспечивает им власть, поэтому нужно усилить меры не только по конфискации активов, но и по их использованию в пользу восстановления Украины.

"Мы должны делать гораздо больше - не только конфисковывать активы, но и направлять эти средства на восстановление Украины, давать деньги и поддержку", - добавил лорд Туиг.

Вице-президент отметил, что это заставит окружение Путина волноваться за свое имущество.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Конфискация замороженных активов РФ и использование их для поддержки Украины может напугать инвесторов, - Макрон

"Это их смысл. То, что они имеют власть над страной - это бонус. Но я не думаю, что мы делаем достаточно, чтобы причинить им хлопот и боли и заставить их беспокоиться о своем богатстве", - добавил он.

Туиг убежден, что один решающий шаг может вызвать эффект паники среди элиты.

"Это будет сложно, конечно, сложно. Но нужен один прорыв, и тогда они начнут паниковать, начнут волноваться", - сказал он.

Туиг признает, что процесс конфискации активов российской элиты будет сложным и столкнется с юридическими и политическими преградами. Он отметил, что чиновники могут остерегаться негативного сигнала для инвесторов:

"Если посмотреть на Великобританию, могу представить, что чиновники в Казначействе в Лондоне скажут: "Будьте осторожны с конфискацией чужих активов, потому что люди и компании могут не захотеть инвестировать в Британию"".

Однако Туиг отмечает, что в ситуации войны выбора почти нет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин угрожает отобрать западные активы в случае передачи российских резервов для Украины, - Bloomberg

Автор: 

конфискация (609) россия (97627) замороженные активы (360)
Вчора писали шо в Чугуєві відбудували ліцей за 321 млн - кацапи знову по ньому в"їбали - ні ліцея - ні грошей
показать весь комментарий
13.10.2025 10:17 Ответить
Так его для того и ремонтировали. Половину денег спиз@или, а теперь и концы в воду.
показать весь комментарий
13.10.2025 10:50 Ответить
Що таке інвестиція? Інвестиція - це вкладення ресурсів (грошей, майна, знань) в активи з метою отримання прибутку чи інших вигод у майбутньому. Чого так бояться втратити цих інвесторів? А куди будуть вкладати гроші інвестори, в північну Корею чи бульбондію? Нікуди вони не дінуться ті інвестори. Вони завжди будуть інвестувати те де можна буде зберегти гроші та отримати прибуток.
показать весь комментарий
13.10.2025 10:36 Ответить
Хай цей лорд Дон бере і конфісковує. Щодня вилазять якісь потужні екси і виголошують заклики в нікуди.
показать весь комментарий
13.10.2025 10:59 Ответить
 
 