ЄС виділить понад 18 млн євро на підтримку України, - Каллас

Каллас про можливу відправку військ до України

ЄС спрямує 6 млн євро на реабілітацію депортованих дітей, 10 млн - на запуск спецтрибуналу та 2 млн - на безпілотники для України. Додатково готується допомога для зими.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Ми-Україна", про це Верховна представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас заявила під час пресконференції.

"Ми вже мобілізували 800 мільйонів євро для підтримки України цієї зими. Ми працюємо над додатковими 100 мільйонами євро для генераторів, укриттів, обладнання та спорядження. Як ми обговорювали з міністром Сибігою, Росія зруйнувала будь-які надії на мир, тому ми плануємо діяти на довгострокову перспективу. Європейський Союз видалить 2 млн євро на безпілотники для України, - зазначила Верховна представниця ЄС із закордонних справ",  - наголосила Каллас.

Вона додала, що у ЄС планують розширити мандат цивільної місії ЄС в Україні, щоб охопити кіберзахист та підтримку ветеранів.

никому не смешно?
13.10.2025 11:55 Відповісти
Дивні пріорітети. Мається на увазі якийсь трибунал.
13.10.2025 12:07 Відповісти
якось не густо . мабудь скучили за берлінською стіною та російськими танками в східній європі
13.10.2025 12:07 Відповісти
Нічого собі, аж два млн на безпілотники...як жирно...оце вони розщедрилися.
13.10.2025 12:27 Відповісти
 
 