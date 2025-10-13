ЄС виділить понад 18 млн євро на підтримку України, - Каллас
ЄС спрямує 6 млн євро на реабілітацію депортованих дітей, 10 млн - на запуск спецтрибуналу та 2 млн - на безпілотники для України. Додатково готується допомога для зими.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Ми-Україна", про це Верховна представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас заявила під час пресконференції.
"Ми вже мобілізували 800 мільйонів євро для підтримки України цієї зими. Ми працюємо над додатковими 100 мільйонами євро для генераторів, укриттів, обладнання та спорядження. Як ми обговорювали з міністром Сибігою, Росія зруйнувала будь-які надії на мир, тому ми плануємо діяти на довгострокову перспективу. Європейський Союз видалить 2 млн євро на безпілотники для України, - зазначила Верховна представниця ЄС із закордонних справ", - наголосила Каллас.
Вона додала, що у ЄС планують розширити мандат цивільної місії ЄС в Україні, щоб охопити кіберзахист та підтримку ветеранів.
