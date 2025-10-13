РУС
329 5

ЕС выделит более 18 млн евро на поддержку Украины, - Каллас

Каллас о возможной отправке войск в Украину

ЕС направит 6 млн евро на реабилитацию депортированных детей, 10 млн - на запуск спецтрибунала и 2 млн - на беспилотники для Украины. Дополнительно готовится помощь для зимы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Мы-Украина", об этом Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила во время пресс-конференции.

"Мы уже мобилизовали 800 миллионов евро для поддержки Украины этой зимой. Мы работаем над дополнительными 100 миллионами евро для генераторов, укрытий, оборудования и снаряжения. Как мы обсуждали с министром Сибигой, Россия разрушила любые надежды на мир, поэтому мы планируем действовать на долгосрочную перспективу. Европейский Союз выделит 2 млн евро на беспилотники для Украины, - отметила Верховный представитель ЕС по иностранным делам", - подчеркнула Каллас.

Она добавила, что в ЕС планируют расширить мандат гражданской миссии ЕС в Украине, чтобы охватить киберзащиту и поддержку ветеранов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Надо послать четкий сигнал России: вы просчитались, - Каллас

никому не смешно?
13.10.2025 11:55 Ответить
13.10.2025 11:55 Ответить
Дивні пріорітети. Мається на увазі якийсь трибунал.
13.10.2025 12:07 Ответить
13.10.2025 12:07 Ответить
якось не густо . мабудь скучили за берлінською стіною та російськими танками в східній європі
13.10.2025 12:07 Ответить
13.10.2025 12:07 Ответить
Нічого собі, аж два млн на безпілотники...як жирно...оце вони розщедрилися.
13.10.2025 12:27 Ответить
13.10.2025 12:27 Ответить
10 млн - на запуск спецтрибуналу та 2 млн - на безпілотники для України.

Це як????? Що таке цей трибунал, навіщо він потрібен і для чого йому такі скажені гроші?
13.10.2025 12:50 Ответить
13.10.2025 12:50 Ответить
 
 