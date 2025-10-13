Влітку росіяни казали США та іншим, що окупують Донбас до жовтня, натомість зараз наші війська просуваються вперед, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що військові РФ вже не вперше провалюють виконання наказу Путіна про окупацію Донбасу.
Про це глава держави заявив під час 71-ї щорічної сесії Парламентської асамблеї НАТО, інформує Цензор.НЕТ.
"Наші люди стримали чергову хвилю російських атак у Сумській та Донецькій областях. І це ще раз доводить, що Росія не може досягти своїх цілей, коли наша єдність генерує достатню підтримку. Росія вже не вперше провалює виконання наказу Путіна про захоплення Донбасу", - зазначив він.
За словами Зеленського, росіяни "постійно переносять цю безглузду мету".
"Влітку вони сказали США та іншим країнам, що зроблять це за кілька місяців - до жовтня чи листопада. Натомість зараз наші війська просуваються вперед. Наші результати стали можливим завдяки тому, що в нас більше немає такої великої нестачі штатного озброєння, як раніше. Дечого досі бракує, але ми наполегливо працюємо над розвитком нашої промисловості, щоб вона могла постачати більше", - додав глава держави.
Президент наголосив, що Україна постійно нарощує виробництво власної зброї.
"Понад 40% зброї на фронті зараз виготовлено в Україні. Але кожен пакет військової підтримки від ваших країн важливий і досі. І прошу вас продовжувати підтримувати нас, щоб ми могли й далі змушувати росіян оборонятися. Що гірші будуть справи в Росії на фронті, то більшим буде внутрішній тиск на Путіна, який змусить його до серйозних переговорів", - підсумував він.
Тобто - американці такі - " ну , ok - роби , що хочеш , а ми поки будем багато балакати , але Україні зброї не дамо" ... так виходить ?