Влітку росіяни казали США та іншим, що окупують Донбас до жовтня, натомість зараз наші війська просуваються вперед, - Зеленський

Зеленський розповів про провал російського наступу

Президент Володимир Зеленський заявив, що військові РФ вже не вперше провалюють виконання наказу Путіна про окупацію Донбасу.

Про це глава держави заявив під час 71-ї щорічної сесії Парламентської асамблеї НАТО, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші люди стримали чергову хвилю російських атак у Сумській та Донецькій областях. І це ще раз доводить, що Росія не може досягти своїх цілей, коли наша єдність генерує достатню підтримку. Росія вже не вперше провалює виконання наказу Путіна про захоплення Донбасу", - зазначив він.

 За словами Зеленського, росіяни "постійно переносять цю безглузду мету". 

Також читайте: Путіна можна примусити до миру, як і будь-якого іншого терориста, - Зеленський

"Влітку вони сказали США та іншим країнам, що зроблять це за кілька місяців - до жовтня чи листопада. Натомість зараз наші війська просуваються вперед. Наші результати стали можливим завдяки тому, що в нас більше немає такої великої нестачі штатного озброєння, як раніше. Дечого досі бракує, але ми наполегливо працюємо над розвитком нашої промисловості, щоб вона могла постачати більше", - додав глава держави.

Президент наголосив, що Україна постійно нарощує виробництво власної зброї.  

"Понад 40% зброї на фронті зараз виготовлено в Україні. Але кожен пакет військової підтримки від ваших країн важливий і досі. І прошу вас продовжувати підтримувати нас, щоб ми могли й далі змушувати росіян оборонятися. Що гірші будуть справи в Росії на фронті, то більшим буде внутрішній тиск на Путіна, який змусить його до серйозних переговорів", - підсумував він.

Тобто - американці такі - " ну , ok - роби , що хочеш , а ми поки будем багато балакати , але Україні зброї не дамо" ... так виходить ?
показати весь коментар
13.10.2025 14:10 Відповісти
Заткніть вже те базікало сцяною ганчіркою!
показати весь коментар
13.10.2025 14:12 Відповісти
Людина піздабол. Піздить, піздить, піздить.. Безглузда неміч, а не президент воюючої країни.
показати весь коментар
13.10.2025 14:13 Відповісти
Який же йолоп
показати весь коментар
13.10.2025 14:19 Відповісти
Хтось казав, що Курщину буде міняти на окупавані українські території. Коли обмін?
показати весь коментар
13.10.2025 14:21 Відповісти
От тому у цього поца і довіра від поцюків - 60%. Брехня то для них як мед. Але йти на фронт - то вони не підуть - бо є наказ від шакала - бусіфікація. Натуральний геноцід - https://www.youtube.com/watch?v=4Zg6NIUKiNU
показати весь коментар
13.10.2025 14:22 Відповісти
Коли ми позбудемось цього клауна
показати весь коментар
13.10.2025 14:44 Відповісти
Натуральный....
показати весь коментар
13.10.2025 16:11 Відповісти
 
 