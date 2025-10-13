Летом россияне говорили США и другим, что оккупируют Донбасс до октября, а сейчас наши войска продвигаются вперед, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что военные РФ уже не впервые проваливают выполнение приказа Путина об оккупации Донбасса.

Об этом глава государства заявил во время 71-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО, информирует Цензор.НЕТ.

"Наши люди сдержали очередную волну российских атак в Сумской и Донецкой областях. И это еще раз доказывает, что Россия не может достичь своих целей, когда наше единство генерирует достаточную поддержку. Россия уже не впервые проваливает выполнение приказа Путина о захвате Донбасса", - отметил он.

По словам Зеленского, россияне "постоянно переносят эту бессмысленную цель".

"Летом они сказали США и другим странам, что сделают это за несколько месяцев - до октября или ноября. Но сейчас наши войска продвигаются вперед. Наши результаты стали возможным благодаря тому, что у нас больше нет такой большой нехватки штатного вооружения, как раньше. Чего-то до сих пор не хватает, но мы упорно работаем над развитием нашей промышленности, чтобы она могла поставлять больше", - добавил глава государства.

Президент подчеркнул, что Украина постоянно наращивает производство собственного оружия.

"Более 40% оружия на фронте сейчас изготовлено в Украине. Но каждый пакет военной поддержки от ваших стран важен до сих пор. И прошу вас продолжать поддерживать нас, чтобы мы могли и дальше заставлять россиян обороняться. Чем хуже будут дела в России на фронте, тем больше будет внутреннее давление на Путина, которое заставит его к серьезным переговорам", - подытожил он.

