РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10112 посетителей онлайн
Новости Боевые действия на востоке Боевые действия на юге
1 102 7

Летом россияне говорили США и другим, что оккупируют Донбасс до октября, а сейчас наши войска продвигаются вперед, - Зеленский

Зеленский рассказал о провале российского наступления

Президент Владимир Зеленский заявил, что военные РФ уже не впервые проваливают выполнение приказа Путина об оккупации Донбасса.

Об этом глава государства заявил во время 71-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО, информирует Цензор.НЕТ.

"Наши люди сдержали очередную волну российских атак в Сумской и Донецкой областях. И это еще раз доказывает, что Россия не может достичь своих целей, когда наше единство генерирует достаточную поддержку. Россия уже не впервые проваливает выполнение приказа Путина о захвате Донбасса", - отметил он.

По словам Зеленского, россияне "постоянно переносят эту бессмысленную цель".

Также читайте: Путина можно принудить к миру, как и любого другого террориста, - Зеленский

"Летом они сказали США и другим странам, что сделают это за несколько месяцев - до октября или ноября. Но сейчас наши войска продвигаются вперед. Наши результаты стали возможным благодаря тому, что у нас больше нет такой большой нехватки штатного вооружения, как раньше. Чего-то до сих пор не хватает, но мы упорно работаем над развитием нашей промышленности, чтобы она могла поставлять больше", - добавил глава государства.

Президент подчеркнул, что Украина постоянно наращивает производство собственного оружия.

"Более 40% оружия на фронте сейчас изготовлено в Украине. Но каждый пакет военной поддержки от ваших стран важен до сих пор. И прошу вас продолжать поддерживать нас, чтобы мы могли и дальше заставлять россиян обороняться. Чем хуже будут дела в России на фронте, тем больше будет внутреннее давление на Путина, которое заставит его к серьезным переговорам", - подытожил он.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

Зеленский Владимир (22236) россия (97627) Донбасс (26966)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Влітку вони сказали США та іншим країнам, що зроблять це за кілька місяців - до жовтня чи листопада. Джерело: https://censor.net/ua/n3579398
Тобто - американці такі - " ну , ok - роби , що хочеш , а ми поки будем багато балакати , але Україні зброї не дамо" ... так виходить ?
показать весь комментарий
13.10.2025 14:10 Ответить
Заткніть вже те базікало сцяною ганчіркою!
показать весь комментарий
13.10.2025 14:12 Ответить
Людина піздабол. Піздить, піздить, піздить.. Безглузда неміч, а не президент воюючої країни.
показать весь комментарий
13.10.2025 14:13 Ответить
Який же йолоп
показать весь комментарий
13.10.2025 14:19 Ответить
Хтось казав, що Курщину буде міняти на окупавані українські території. Коли обмін?
показать весь комментарий
13.10.2025 14:21 Ответить
От тому у цього поца і довіра від поцюків - 60%. Брехня то для них як мед. Але йти на фронт - то вони не підуть - бо є наказ від шакала - бусіфікація. Натуральний геноцід - https://www.youtube.com/watch?v=4Zg6NIUKiNU
показать весь комментарий
13.10.2025 14:22 Ответить
Коли ми позбудемось цього клауна
показать весь комментарий
13.10.2025 14:44 Ответить
 
 