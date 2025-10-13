УКР
Шмигаль і Каллас обговорили фінансові потреби України на наступний рік та виробництво озброєння

шмигаль, каллас

Міністр оборони України Денис Шмигаль провів зустріч з очільницею дипломатії ЄС Каєю Каллас, яка перебуває з візитом в Києві. Сторони обговорили спільні проєкти у виробництві озброєнь та скоординували пріоритетні фінансові потреби України на наступний рік.

Про це очільник оборонного відомства повідомив у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Європейський Союз став потужним партнером України у війні з Росією. Обговорили спільні проєкти у виробництві озброєнь, обмін технологіями та участь у колективних ініціативах ЄС, зокрема у проєкті SAFE. Наголосив на необхідності тіснішої інтеграції України у спільну систему колективної оборони", - наголосив Шмигаль.

Він зазначив, що Україна довела, що є незамінним союзником у захисті Європи.

"Від початку повномасштабної війни ЄС і держави-члени надають військову й технічну допомогу, навчають українських військових в межах програми EUMAM Ukraine, а також запровадили 18 пакетів санкцій проти агресора. Щиро дякуємо за цю непохитну підтримку. Наголосив на необхідності подальшого посилення санкцій проти РФ", - сказано в заяві міністра.

Окрім цього, Шмигаль та Каллас скоординували пріоритетні фінансові потреби України на наступний рік.

"Важливо, щоб російські гроші надалі працювали на користь України. Наше партнерство — це основа майбутньої безпеки. Разом ми здатні побудувати сильну та згуртовану Європу, здатну дати відсіч будь-яким загрозам", - додав очільник Міноборони.

Читайте також: Україна консультує Європу щодо того, як працює захист від дронів, - Каллас

а, яким боком каллас до виробництва зброї?
ну, це глибоченна срака!!!!!

секретар умєров їде в штати обговорювати зброю.
а міністр шмигаль, в україні обговорює зброю з Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки.

це, дєрьмак так мститься за те що його не хочуть ніде бачити?
показати весь коментар
13.10.2025 17:05 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=nhaMEdXyupQ&t=1s

А що творить СБУ та суди Портнова -хто буде за вигрібати перед Партнерами? - Стюардеса Єрмака чи її ПРЄдшЄствЄннік ?
показати весь коментар
13.10.2025 17:14 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=UU9FpW1znFM https://www.youtube.com/watch?v=
КАСʼЯНОВ: Мій підрозділ знищили ЗА ТИЖДЕНЬ. Рішення прийняв Зеленський. Я потрапив у ГЕСТАПО
показати весь коментар
13.10.2025 17:15 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=vEKa7EXc6bc https://www.youtube.com/watch?v=про "ЗЛОЧИНИ ПОРОШЕНКА", але... він виявився пустишкою!
показати весь коментар
13.10.2025 17:19 Відповісти
А що у 2026 в Україні війна не закінчиться ?
показати весь коментар
13.10.2025 17:42 Відповісти
 
 