Шмигаль і Каллас обговорили фінансові потреби України на наступний рік та виробництво озброєння

Міністр оборони України Денис Шмигаль провів зустріч з очільницею дипломатії ЄС Каєю Каллас, яка перебуває з візитом в Києві. Сторони обговорили спільні проєкти у виробництві озброєнь та скоординували пріоритетні фінансові потреби України на наступний рік.

Про це очільник оборонного відомства повідомив у соцмережі фейсбук

"Європейський Союз став потужним партнером України у війні з Росією. Обговорили спільні проєкти у виробництві озброєнь, обмін технологіями та участь у колективних ініціативах ЄС, зокрема у проєкті SAFE. Наголосив на необхідності тіснішої інтеграції України у спільну систему колективної оборони", - наголосив Шмигаль.

Він зазначив, що Україна довела, що є незамінним союзником у захисті Європи.

"Від початку повномасштабної війни ЄС і держави-члени надають військову й технічну допомогу, навчають українських військових в межах програми EUMAM Ukraine, а також запровадили 18 пакетів санкцій проти агресора. Щиро дякуємо за цю непохитну підтримку. Наголосив на необхідності подальшого посилення санкцій проти РФ", - сказано в заяві міністра.

Окрім цього, Шмигаль та Каллас скоординували пріоритетні фінансові потреби України на наступний рік.

"Важливо, щоб російські гроші надалі працювали на користь України. Наше партнерство — це основа майбутньої безпеки. Разом ми здатні побудувати сильну та згуртовану Європу, здатну дати відсіч будь-яким загрозам", - додав очільник Міноборони.

