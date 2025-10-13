Шмигаль і Каллас обговорили фінансові потреби України на наступний рік та виробництво озброєння
Міністр оборони України Денис Шмигаль провів зустріч з очільницею дипломатії ЄС Каєю Каллас, яка перебуває з візитом в Києві. Сторони обговорили спільні проєкти у виробництві озброєнь та скоординували пріоритетні фінансові потреби України на наступний рік.
Про це очільник оборонного відомства повідомив у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
"Європейський Союз став потужним партнером України у війні з Росією. Обговорили спільні проєкти у виробництві озброєнь, обмін технологіями та участь у колективних ініціативах ЄС, зокрема у проєкті SAFE. Наголосив на необхідності тіснішої інтеграції України у спільну систему колективної оборони", - наголосив Шмигаль.
Він зазначив, що Україна довела, що є незамінним союзником у захисті Європи.
"Від початку повномасштабної війни ЄС і держави-члени надають військову й технічну допомогу, навчають українських військових в межах програми EUMAM Ukraine, а також запровадили 18 пакетів санкцій проти агресора. Щиро дякуємо за цю непохитну підтримку. Наголосив на необхідності подальшого посилення санкцій проти РФ", - сказано в заяві міністра.
Окрім цього, Шмигаль та Каллас скоординували пріоритетні фінансові потреби України на наступний рік.
"Важливо, щоб російські гроші надалі працювали на користь України. Наше партнерство — це основа майбутньої безпеки. Разом ми здатні побудувати сильну та згуртовану Європу, здатну дати відсіч будь-яким загрозам", - додав очільник Міноборони.
ну, це глибоченна срака!!!!!
секретар умєров їде в штати обговорювати зброю.
а міністр шмигаль, в україні обговорює зброю з Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки.
це, дєрьмак так мститься за те що його не хочуть ніде бачити?
А що творить СБУ та суди Портнова -хто буде за вигрібати перед Партнерами? - Стюардеса Єрмака чи її ПРЄдшЄствЄннік ?
